Para muchos trabajadores, estar en la oficina de 9 a 5 es cosa del pasado. Ahora se puede trabajar desde cualquier lugar. En lugar de salas de conferencias y cubículos, es posible que tengas una reunión en la sala de espera de un aeropuerto o que te conectes con tu equipo desde una cafetería.

Sea cual sea el lugar en el que se encuentre la productividad, necesita herramientas que sean fiables, flexibles y totalmente funcionales para seguir haciendo su mejor trabajo. Por eso, hoy lanzamos una importante actualización de la aplicación de Slack para iPad. Entre sus principales mejoras: una nueva y potente interfaz. Reúne lo mejor de nuestros diseños para móviles y computadoras, a la vez que proporciona una experiencia única y fluida de Slack para el iPad, bien sea que trabajes en la oficina o mientras estés de viaje.

Nuevo diseño a dos columnas

En primer lugar, la nueva aplicación para el iPad presenta un nuevo diseño a dos columnas, que refleja más fielmente el diseño de la versión para computadora.

nuevo diseño de dos columnas para la aplicación slack ipad

Cuando selecciones un canal de Slack o un mensaje directo en la barra lateral izquierda, verás que el contenido aparece en el panel derecho. Este nuevo diseño facilita la multitarea y la productividad, bien sea que estés produciendo un video o que estés elaborando la hoja de ruta de un producto.

«El iPad es un dispositivo único que exige la potencia de una experiencia con computadora con la sencillez de una aplicación móvil. Nuestra aplicación actualizada para el iPad cierra esta brecha y permite a los usuarios mantenerse productivos, organizados y conectados a su sede digital en un mundo de trabajo desde cualquier lugar». Akshay Bakshi Gerente de Producto del grupo, Slack

Barra lateral mejorada

La barra lateral izquierda de la aplicación para iPad se actualizó con nuevas mejoras para ayudarte a mantener todos tus canales organizados y que sean fáciles de navegar.

nueva barra lateral izquierda para la aplicación slack para ipad

Estas son algunas de las mejoras más notables de la barra lateral:

Las secciones son ahora plegables, para que puedas ocultar grupos de canales y centrarte solo en las conversaciones más relevantes

Las preferencias de sección se sincronizarán ahora con la versión de escritorio, y la barra lateral seguirá siendo igual cuando cambie de dispositivo

Los nombres de usuario en los mensajes directos ahora cuentan con avatares, lo que hace que sean más fáciles de escanear

La actividad del canal ahora se puede clasificar por antigüedad, para que puedas revisar más rápidamente las últimas actualizaciones de tu equipo

La actividad del canal ahora se puede clasificar por antigüedad, para que puedas revisar más rápidamente las últimas actualizaciones de tu equipo Con un toque largo sobre el nombre de un canal, ahora puedes acceder a un menú contextual desde el que puedes silenciar o abandonar fácilmente el canal, copiar un enlace a este o marcarlo como leído

«En HPE, estamos comprometidos a mejorar la forma de vivir y trabajar de las personas. Las mejoras de la facilidad de uso introducidas en la aplicación Slack para iPad mejorarán realmente el modo en que los miembros de nuestro equipo en la periferia colaboran más fácilmente en nuestro ecosistema digital». Greg Epstein Director de Tecnología de las comunicaciones, Hewlett Packard Enterprise

Accesibilidad mejorada

En un esfuerzo continuo por hacer que Slack sea más útil para todo el mundo, la nueva aplicación para iPad cuenta con una serie de mejoras de accesibilidad.

mejoras en la aplicación slack ipad para la accesibilidad

Para empezar, la aplicación tiene ahora etiquetas mejoradas para la función de lectura de pantalla de Apple VoiceOver. Esto ayuda a los usuarios con discapacidad visual a obtener más información sobre cada conversación para decidir su relevancia. Y la clasificación de la actividad reciente les permitirá encontrar nuevas conversaciones más rápidamente y omitir la navegación extraña.

También hemos convertido la función del Selector de espacios de trabajo en un modal, lo que hace más intuitivo para los usuarios de VoiceOver alternar entre diferentes espacios de trabajo de Slack. Además, aumentamos la compatibilidad con el Tipo dinámico, lo que permite a los usuarios controlar el tamaño de elementos como el Selector de espacios de trabajo y la barra lateral para mejorar la legibilidad.

Una mejor experiencia para todo tipo de trabajos

La nueva aplicación Slack para iPad hace que el trabajo sea más sencillo, agradable y productivo para los empleados con todo tipo de funciones y responsabilidades:

🧑🏻‍💻 Para los trabajadores de la información, la aplicación para el iPad puede servir de segunda pantalla, lo que complementa la experiencia con computadora. También puede ayudarlos a mantenerse conectados desde el sofá mientras su jornada laboral termina (o aumenta).

💼 Los ejecutivos apreciarán los nuevos controles de la barra lateral de la aplicación para iPad, que les permitirán priorizar las conversaciones y mantenerse centrados en la información más importante. Y con la potente y portátil aplicación para iPad de Slack, los líderes pueden mantenerse en contacto con sus equipos y realizar su trabajo mientras están de viaje de negocios, llevando su sede digital adonde vayan.

🏃🏽‍♀️ Los empleados en el campo, desde los agentes de seguros hasta los fontaneros o los representantes de ventas, pueden aprovechar el diseño de pantalla más grande de la nueva aplicación para iPad y los controles táctiles intuitivos mientras visitan a los clientes o colaboran sobre la marcha.

🛍 A los trabajadores del sector minorista les resultará mucho más fácil verificar los detalles de los productos con sus compañeros, comprobar el inventario y responder a las preguntas de los clientes gracias a la mejora de la interfaz y la accesibilidad de la aplicación para iPad.

«Slack ha hecho que la experiencia de los usuarios de iPad de primera línea de T-Mobile sea muy sencilla. Ahora es más sencillo encontrar exactamente lo que necesitamos para prestar asistencia rápidamente a un cliente, a la vez que disponemos de más opciones». Carson Cook Ingeniero, Confiabilidad en los sistemas, T-Mobile

Este ha sido el caso de los empleados del gigante de las telecomunicaciones T-Mobile. Los miles de empleados de la empresa que trabajan en el sector minorista utilizan habitualmente los iPads para prestar asistencia a los clientes, ejecutar flujos de trabajo e intercambiar información con sus compañeros.

«Slack ha facilitado las tareas de venta y soporte con su nuevo diseño tabulado y una barra lateral más configurable que luce tan bien como un flamante iPad», dice Carson Cook, Ingeniero para confiabilidad de los sistemas en T-Mobile. «También aprecio que Slack ofrezca funciones mejoradas de accesibilidad digital para que el trabajo con los clientes sea más fácil para todos».

Con la nueva aplicación de Slack para iPad, los trabajadores de las tiendas de T-Mobile están mejor equipados para realizar tareas cotidianas como estar al tanto de las conversaciones internas y compartir los detalles de los planes telefónicos con los clientes. Y debido a que muchos empleados del sector minorista ya están familiarizados con Slack en sus computadoras y teléfonos, el diseño similar de la nueva aplicación para iPad puede suponer una adopción más rápida y menores costos de capacitación.

Habrá más actualizaciones a lo largo de este año

Estas actualizaciones suponen un gran salto en la facilidad de uso para nuestros clientes, pero solo son el principio. A finales de este año, lanzaremos aún más actualizaciones, incluso una mejor compatibilidad con los accesos directos del teclado y la accesibilidad.

¿Quieres probar la nueva aplicación Slack para iPad? Descarga la última versión hoy.