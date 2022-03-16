Un nuovo aspetto e funzionalità migliorate per l’app Slack per iPad

Per molti lavoratori, l’orario di ufficio 9-18 è ormai un ricordo del passato. Ora il lavoro si può svolgere praticamente ovunque. Invece di sale conferenze e postazioni di lavoro, potresti trovarti a partecipare a una riunione dalla sala di attesa di un aeroporto o a collegarti con il tuo team da un bar.

Indipendentemente dal luogo in cui devi essere produttivo, hai bisogno di strumenti che siano affidabili, flessibili e completamente funzionali per svolgere al meglio le tue attività. Per questo motivo oggi rilasciamo un importante aggiornamento dell’app Slack per iPad. Tra i miglioramenti principali, una nuova potente interfaccia: riunisce il meglio delle nostre progettazioni per desktop e dispositivi mobili, offrendo al contempo un’esperienza Slack unica e ottimizzata per l’iPad, che tu sia in ufficio o in movimento.

Nuovo layout a due colonne

Innanzitutto, la nuova app per iPad presenta un layout a due colonne riprogettato per rispecchiare più fedelmente il layout della versione desktop.

new two column layout for slack ipad app

Quando selezioni un canale di Slack o un messaggio diretto dalla barra laterale sinistra, vedrai apparire il contenuto nel riquadro a destra. Questo nuovo layout semplifica il multitasking e la produttività, che tu stia registrando un video o pianificando la roadmap di un prodotto.

“L’iPad è un dispositivo unico che richiede la potenza di un’esperienza desktop con la semplicità di un’app per dispositivi mobili. La nostra app per iPad aggiornata colma questo divario e consente agli utenti di essere produttivi, organizzati e connessi al loro ambiente digitale in un mondo dove il lavoro non ha confini.” Akshay Bakshi Group Product Manager, Slack

Barra laterale aggiornata

La barra laterale sinistra dell’app per iPad è stata aggiornata con nuovi miglioramenti per aiutarti a organizzare tutti i tuoi canali e spostarti con facilità.

new left hand sidebar for ipad slack app

Ecco alcuni dei miglioramenti più evidenti della barra laterale:

Le sezioni ora sono comprimibili, quindi puoi nascondere gruppi di canali e concentrarti solo sulle conversazioni più importanti

Le preferenze delle sezioni ora saranno sincronizzate con la versione desktop, in modo che la tua barra laterale rimanga coerente quando passi da un dispositivo all’altro

I nomi utente nei messaggi diretti ora includono gli avatar, semplificandone l’individuazione

Le attività dei canali ora possono essere disposte in ordine temporale, consentendoti di vedere rapidamente gli aggiornamenti più recenti dal tuo team

Le attività dei canali ora possono essere disposte in ordine temporale, consentendoti di vedere rapidamente gli aggiornamenti più recenti dal tuo team Premendo a lungo sul nome di un canale, ora puoi accedere a un menu contestuale dove puoi facilmente silenziare o abbandonare il canale, copiarvi un link o contrassegnarlo come letto

“L’impegno di HPE è migliorare il modo in cui le persone vivono e lavorano. I miglioramenti all’usabilità apportati all’app Slack per iPad ottimizzeranno realmente il modo in cui i membri dei nostri team sul campo collaborano più facilmente nel nostro ecosistema digitale.” Greg Epstein Direttore, Communications Technology, Hewlett Packard Enterprise

Accessibilità migliorata

Nel continuo sforzo per rendere Slack più utile per tutti, la nuova app per iPad vanta una serie di miglioramenti all’accessibilità.

slack ipad app improvements for accessibility

Per i principianti, ora l’app presenta etichette migliorate per la funzionalità di lettura schermo Apple VoiceOver. Questo aiuta gli utenti con disabilità visive a ottenere maggiori informazioni su ogni conversazione per stabilirne la rilevanza. Inoltre, l’ordinamento in base all’attività recente consentirà loro di trovare più velocemente le nuove conversazioni ed evitare spostamenti superflui.

Abbiamo anche trasformato la funzione switch area di lavoro in una finestra modale in modo che per gli utenti di VoiceOver sia più intuitivo spostarsi tra diverse aree di lavoro di Slack. Infine, abbiamo potenziato il supporto di Dynamic Type, offrendo agli utenti il controllo delle dimensioni di elementi come la funzione switch area di lavoro e la barra laterale per una maggiore leggibilità.

Un’esperienza migliore per tutti i tipi di lavoro

La nuova app Slack per iPad rende il lavoro più semplice, più piacevole e più produttivo per i dipendenti con qualsiasi tipo di ruolo e responsabilità:

🧑🏻‍💻 Per gli information worker, l’app per iPad può fungere da secondo schermo, completando l’esperienza desktop. Può anche aiutarli a rimanere connessi dal divano quando la giornata lavorativa sta per terminare (o per iniziare).

💼 I dirigenti apprezzeranno i nuovi controlli della barra laterale dell’app per iPad, che consentono di stabilire l’ordine di priorità delle conversazioni e rimanere concentrati sulle informazioni più importanti. Inoltre, con la potente app portatile iPad per Slack, i leader possono rimanere in contatto con i propri team e completare le attività mentre sono in viaggio, portando il loro ambiente digitale ovunque vadano.

🏃🏽‍♀️ I dipendenti sul campo, dagli agenti assicurativi agli idraulici ai rappresentanti di vendita, possono trarre vantaggio dal nuovo layout di schermo più ampio e dai controlli touch intuitivi dell’app per iPad mentre sono in visita presso i clienti o collaborano durante gli spostamenti.

🛍 Per gli operatori della vendita al dettaglio sarà molto più semplice verificare le informazioni dei prodotti con i colleghi, controllare l’inventario e rispondere alle domande dei clienti grazie ai miglioramenti all’interfaccia e all’accessibilità dell’app per iPad.

“Slack ha reso l’esperienza iPad degli utenti in prima linea di T-Mobile più fluida che mai. Ora è molto più semplice trovare esattamente quello di cui abbiamo bisogno per assistere velocemente un cliente avendo a disposizione ancora più opzioni.” Carson Cook Ingegnere, Systems Reliability, T-Mobile

Questo è stato sicuramente il caso per i dipendenti del gigante delle telecomunicazioni T-Mobile. Le migliaia di dipendenti addetti alla vendita al dettaglio dell’azienda usano regolarmente gli iPad per assistere i clienti, eseguire workflow e scambiare informazioni con i colleghi.

“Slack ha reso le attività di vendita e assistenza molto più semplici con il nuovo layout tabulare e una barra laterale più configurabile, che ha un aspetto fantastico come un iPad nuovo di zecca”, afferma Carson Cook, ingegnere per l’affidabilità dei sistemi in T-Mobile. “Apprezzo anche che Slack offra funzioni di accessibilità digitale migliorate in modo che lavorare con i clienti sia più facile per tutti.”

Usando la nuova app Slack per iPad, gli addetti alla vendita al dettaglio di T-Mobile sono provvisti degli strumenti giusti per affrontare le attività quotidiane, come rimanere aggiornati sulle conversazioni interne e condividere i dettagli dei piani telefonici con i clienti. Inoltre, poiché molti dipendenti hanno già familiarità con Slack su desktop e sui telefoni, la progettazione simile della nuova app per iPad può comportare un’adozione più rapida e una riduzione dei costi di formazione.

Nuovi aggiornamenti in arrivo quest’anno

Questi aggiornamenti costituiscono un enorme progresso nell’usabilità per i nostri clienti, ma sono solo l’inizio. Nel corso dell’anno rilasceremo altri aggiornamenti, incluso un maggiore supporto per l’accessibilità e le azioni rapide da tastiera.

Vuoi provare la nuova app Slack per iPad? Scarica subito l’ultima versione.