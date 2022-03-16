Slack iPad 앱의 새로운 디자인과 개선된 기능

수많은 근로자들이 해 왔던 9시 출근, 5시 퇴근은 이제 과거의 이야기가 되었습니다. 이제 어디서든 업무를 진행할 수 있으니까요. 회의실과 사무실이 아닌, 공항 라운지에서 회의에 참여하고 카페에서 팀과 소통할 수도 있습니다.

어디서 생산성이 높아지든 간에, 최선을 다해 일하려면 안정적이고 유연하며 완전한 기능을 제공하는 도구가 필요합니다. 그래서 오늘 Slack은 iPad용 Slack 앱 주요 업데이트에 대해 알려 드리고자 합니다. 주된 개선 사항으로는 강력한 새 인터페이스가 있습니다. 모바일 및 데스크톱 디자인의 장점을 결합하는 동시에, 사무실에 있을 때도, 이동 중에도 iPad에서 고유하고 원활한 Slack을 경험할 수 있습니다.

새로운 2열 레이아웃

먼저 새 iPad 앱에는 새롭게 디자인된 2열 레이아웃이 추가되어, 데스크톱 버전의 레이아웃에 더욱 가까워졌습니다.

Slack iPad 앱의 새로운 2열 레이아웃

왼쪽 사이드바에서 Slack 채널 또는 다이렉트 메시지를 선택하면, 오른쪽 패널에 콘텐츠가 표시됩니다. 이 새로운 레이아웃을 통해 동영상 제작이나 제품 로드맵을 계획할 때 멀티태스킹하며 생산성을 유지하기가 더 쉬워집니다.

“iPad는 모바일 앱처럼 간편하지만 데스크톱에서 경험한 고급 성능을 제공하는 특별한 기기입니다. 업데이트된 iPad 앱은 이 간극을 메우고, 일터의 구분이 없어진 오늘 같은 세상에서 사용자가 생산성을 유지하고 체계적으로 Digital HQ에 연결된 상태를 유지할 수 있도록 해 줍니다.” Slack 그룹 제품 관리자 Akshay Bakshi

업그레이드된 사이드바

새로운 개선 사항이 적용된 iPad 앱 왼쪽의 사이드바로 모든 채널을 체계적으로 정리하고 이동하기 쉬워졌습니다.

iPad Slack 앱의 새로운 왼쪽 사이드바

가장 주목할 만한 몇 가지 사이드바 개선 사항:

섹션을 접을 수 있어 채널의 그룹을 숨기고 가장 관련성 높은 대화에 집중할 수 있습니다.

섹션 환경설정이 데스크톱 버전과 동기화되므로 기기 간 전환할 때 사이드바가 일관성 있게 유지됩니다.

다이렉트 메시지의 사용자 이름에 아바타가 표시되어 한눈에 살펴보기 쉬워집니다.

채널 활동을 최근순으로 정렬할 수 있어 팀의 최신 소식을 더 빠르게 검토할 수 있습니다.

채널 활동을 최근순으로 정렬할 수 있어 팀의 최신 소식을 더 빠르게 검토할 수 있습니다. 이제 채널 이름을 길게 누르기만 하면 세부 메뉴에서 채널을 쉽게 음소거하거나, 채널에서 나가거나, 채널에 링크를 복사하거나, 읽음으로 표시할 수 있습니다.

“HPE에서는 사람들이 살아가고 일하는 방식을 개선하기 위해 노력합니다. Slack iPad 앱에 적용된 사용성 개선으로 가장 끝단에 있는 팀원들도 디지털 생태계 전반에서 더 쉽게 협업할 수 있을 것입니다.” Hewlett Packard Enterprise 커뮤니케이션 기술 디렉터 Greg Epstein

접근성 개선

모두에게 더 유용한 Slack을 만들기 위해 지속적으로 노력한 결과, 새 iPad 앱의 여러 부분에서 사용성이 개선되었습니다.

Slack iPad 앱 접근성 개선 사항

우선은 앱에서 Apple VoiceOver 화면 읽기 기능에 대한 라벨이 개선되었습니다. 이는 시력 장애가 있는 사용자가 더 많은 정보를 얻어 각 대화의 연관성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 그리고 최근 활동 정렬을 사용하면 새 대화를 더 빠르게 찾고 관련 없는 항목을 건너뛸 수 있습니다.

또한 워크스페이스 스위처 기능을 모달로 바꿔, VoiceOver 사용자가 서로 다른 Slack 워크스페이스 사이를 직관적으로 전환할 수 있게 되었습니다. 여기에 가독성을 높이기 위해 워크스페이스 스위처 및 사이드바와 같은 요소의 크기를 사용자가 제어할 수 있도록 동적 유형 지원을 늘렸습니다.

모든 종류의 업무에 더 나은 경험 제공

새 Slack iPad 앱은 역할이나 책임의 종류를 불문하고 모든 직원들의 업무를 더 단순하고 즐겁고 생산적으로 만들어 줍니다.

🧑🏻‍💻 지식 근로자의 경우, iPad 앱을 두 번째 화면으로 사용하여 데스크톱의 사용감을 보완할 수 있습니다. 또 업무가 적을 때나 많을 때, 소파에서 연결된 상태를 유지할 수도 있습니다.

💼 경영진은 iPad 앱의 새 사이드바 제어를 통해 대화의 우선 순위를 지정하고 가장 중요한 정보에 집중할 수 있습니다. 그리고 강력하고도 휴대가 가능한 Slack용 iPad 앱을 통해, 리더는 출장 중에도 팀원들과 연락을 취하고 업무를 수행할 수 있으며 어디를 가든 Digital HQ를 이용할 수 있습니다.

🏃🏽‍♀️ 보험설계사, 배관공, 영업 담당자와 같은 현장 직원은 고객을 방문하거나 이동 중 협업하면서 새 iPad 앱의 큰 화면 레이아웃과 직관적인 터치 제어를 활용할 수 있습니다.

🛍 리테일 직원은 iPad 앱의 개선된 인터페이스와 접근성으로 동료와 제품 세부 정보를 확인하고, 재고를 확인하고, 고객의 질문에 답하는 일이 훨씬 더 쉬워집니다.

“Slack은 T-Mobile 일선 iPad 사용자 경험을 실크보다도 매끄럽게 만들어 주었습니다. 이제 고객을 빠르게 지원하는 데 필요한 것을 정확히 찾기가 더 간편해졌으며, 더욱 많은 옵션을 이용할 수 있습니다.” T-Mobile 시스템 안정성 엔지니어 Carson Cook

이 부분은 확실히 대형 통신사 T-Mobile 직원들에게 더욱 해당되는 이야기였을 것입니다. T-Mobile에서 일하는 수천 명의 리테일 직원은 정기적으로 iPad를 사용하여 고객을 지원하고, 워크플로를 실행하고, 동료와 정보를 교환합니다.

T-Mobile의 시스템 안정성 엔지니어 Carson Cook은 “Slack은 새로운 표 형식의 레이아웃과 최신 iPad만큼이나 멋진 맞춤형 사이드바를 통해 영업 및 지원 업무를 더 쉽게 만들어 주었죠.”라고 말합니다. “또한 Slack은 모두가 고객과 더 쉽게 협업할 수 있도록 개선된 디지털 접근성 기능을 제공한다는 사실이 마음에 듭니다.”

새 Slack iPad 앱을 이용하는 T-Mobile의 리테일 직원들은 최신 내부 대화를 파악하고, 휴대폰 요금제에 대한 자세한 사항을 고객과 공유하는 것과 같은 일상적인 업무를 더 효과적으로 해낼 수 있습니다. 그리고 많은 리테일 직원들은 이미 데스크톱 및 휴대폰에서 Slack을 사용하는 데 익숙하므로, 새 iPad 앱의 비슷한 디자인은 빠른 채택과 낮은 교육 비용을 뜻하기도 합니다.

올해 예정되어 있는 더 많은 업데이트를 기대해 주세요

위의 업데이트가 고객의 사용성을 크게 높여주지만, 이는 시작에 불과합니다. 올해에는 키보드 바로가기 및 접근성과 관련하여 개선된 지원을 포함하여 더욱 많은 업그레이드를 발표할 예정입니다.

새 Slack iPad 앱을 직접 체험해 보고 싶으신가요? 지금 최신 버전을 다운로드하세요.