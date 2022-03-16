Pour de nombreux salariés, travailler tous les jours au bureau de 9 h à 17 h est de l’histoire ancienne. Désormais, il est possible de travailler dans de multiples endroits différents. Les réunions n’ont plus lieu dans des salles de conférence ou des open spaces, mais parfois dans des halls d’aéroport ou sur la banquette d’un café.

Quel que soit votre lieu de travail, vous avez besoin d’outils stables, flexibles et pleinement fonctionnels pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. C’est la raison pour laquelle nous publions aujourd’hui une mise à jour majeure de l’application Slack pour iPad. La principale amélioration : une nouvelle interface plus performante. Elle propose un mélange optimisé de l’interface pour ordinateur et mobile, tout en apportant une expérience unique pour l’iPad, que vous soyez au bureau ou en déplacement.

Nouvelle interface à deux colonnes

Tout d’abord, la nouvelle application pour iPad propose une interface repensée à deux colonnes, qui ressemble à celle de la version pour ordinateur.

nouvelle interface à deux colonnes pour l’application Slack pour iPad

En sélectionnant un canal Slack ou un message direct depuis la barre latérale gauche, vous verrez son contenu apparaître dans le panneau de droite. Cette nouvelle disposition favorise le travail multitâche et améliore votre productivité, que ce soit pour enregistrer une vidéo ou planifier la feuille de route d’un produit.

« L’iPad est un appareil unique qui allie la puissance d’une expérience d’ordinateur de bureau et la simplicité d’une application mobile. Notre application pour iPad récemment mise à jour allie ces deux caractéristiques, et permet aux utilisateurs de rester productifs, organisés et connectés à leur QG numérique à l’ère du télétravail. » Akshay Bakshi Chef de produit du groupe, Slack

Amélioration de la barre latérale

La barre latérale gauche de l’application pour iPad a reçu de nouvelles améliorations qui vous aideront à vous organiser et à vous déplacer facilement dans vos canaux.

nouvelle barre latérale gauche pour l’application Slack pour iPad

Voici les améliorations majeures de la barre latérale :

Vous pouvez dorénavant réduire les sections pour masquer un groupe de canaux et vous concentrer sur les conversations les plus importantes

Les préférences de sections sont dorénavant synchronisées à la version pour ordinateur, pour que votre barre latérale reste identique si vous changez d’appareil

Les noms d’utilisateurs dans les messages directs comportent un avatar afin de faciliter l’identification des personnes

L’activité des canaux peut être triée par date, afin que vous puissiez consulter les changements les plus récents apportés par votre équipe

L’activité des canaux peut être triée par date, afin que vous puissiez consulter les changements les plus récents apportés par votre équipe En appuyant longuement sur le nom d’un canal, vous pouvez dorénavant accéder à un menu contextuel qui vous permet d’en désactiver les notifications, de le quitter, de copier son lien ou de le marquer comme lu

« Chez HPE, notre objectif est d’améliorer la vie et les méthodes de travail des salariés. Les améliorations apportées à l’application Slack pour iPad vont renforcer la collaboration au sein des équipes pour l’ensemble de notre écosystème numérique. » Greg Epstein Directeur des technologies de communication, Hewlett Packard Enterprise

Amélioration de l’accessibilité

Dans un effort constant de rendre Slack plus utile à tous ses usagers, la nouvelle application iPad propose également nombre d’améliorations en matière d’accessibilité.

améliorations d’accessibilité pour l’application Slack pour iPad

Tout d’abord, l’application dispose désormais d’étiquettes améliorées pour la fonctionnalité de lecture d’écran Apple VoiceOver. Cela permet aux utilisateurs malvoyants d’obtenir plus d’informations sur chaque conversation pour déterminer son importance. Le tri par activité récente leur permettra de trouver plus rapidement de nouvelles conversations et d’éviter toute navigation superflue.

Nous avons également transformé le sélecteur d’espace de travail en une fenêtre modale, afin de rendre le passage d’un espace de travail Slack à l’autre plus intuitif pour les utilisateurs de VoiceOver. Nous avons amélioré notre prise en charge des caractères dynamiques, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler la taille d’éléments comme le sélecteur d’espace de travail et la barre latérale pour une meilleure lisibilité.

Amélioration de l’expérience pour tous les types de projets

La nouvelle application Slack pour iPad simplifie et rend le travail plus agréable. Elle augmente la productivité de tous les collaborateurs, quels que soient leurs rôles et leurs responsabilités :

🧑🏻‍💻 Pour les travailleurs de l’information, l’application pour iPad peut jouer le rôle de deuxième écran, complétant l’expérience de bureau. Elle peut également les aider à rester connectés depuis leur canapé lorsque leur journée de travail s’achève (ou s’accélère).

💼 Les cadres apprécieront les nouvelles commandes de la barre latérale de l’application iPad, qui leur permettent de hiérarchiser les conversations et de rester concentrés sur les informations les plus importantes. Et avec l’application iPad performante et portable pour Slack, les dirigeants peuvent rester en contact avec leurs équipes et travailler pendant leurs déplacements professionnels, en emportant leur QG numérique partout avec eux.

🏃🏽♀️ Les employés sur le terrain, comme les agents d’assurance, les plombiers ou les représentants commerciaux, peuvent exploiter la disposition de l’écran plus large de la nouvelle application pour iPad et des commandes tactiles intuitives lorsqu’ils rendent visite à des clients ou sont en déplacement.

🛍 Les employés dans la vente au détail peuvent facilement vérifier les informations des produits avec leurs collègues, contrôler les stocks et répondre aux questions des clients grâce à l’interface et à l’accessibilité améliorées de l’application pour iPad.

« Slack a rendu l’expérience utilisateur de l’iPad pour le service client de T-Mobile exceptionnelle. Il est désormais plus simple de trouver exactement ce dont nous avons besoin pour aider rapidement un client, tout en disposant de plus d’options. » Carson Cook Ingénieur, Fiabilité des systèmes, T-Mobile

C’est le cas pour les salariés du géant des télécommunications T-Mobile. Les milliers de vendeurs de l’entreprise utilisent régulièrement des iPads pour aider les clients, exécuter des flux de travail et partager des informations avec leurs collègues.

« Slack a facilité les tâches de vente et d’assistance grâce à sa nouvelle présentation sous forme de tableau et à sa barre latérale plus personnalisable. Elle est maintenant aussi rutilante qu’un iPad tout neuf », déclare Carson Cook, ingénieur chargé de la fiabilité des systèmes chez T-Mobile. « J’apprécie également le fait que Slack propose des fonctionnalités d’accessibilité numérique améliorées qui simplifient notre travail avec les clients. »

Grâce à la nouvelle application Slack pour iPad, les salariés de T-Mobile sont mieux équipés pour accomplir les tâches quotidiennes, comme suivre les conversations internes et communiquer les détails des forfaits téléphoniques à leurs clients. Et comme de nombreux vendeurs utilisent déjà Slack sur leurs ordinateurs de bureau et leurs téléphones, la conception similaire de la nouvelle application iPad peut entraîner une adoption plus rapide et ainsi réduire les coûts de formation.

Ne manquez pas les mises à jour qui arriveront cette année

Ces mises à jour représentent une avancée colossale en matière d’opérabilité pour nos clients, et ce n’est que le début. Au cours de l’année, nous publierons d’autres mises à jour, notamment une amélioration de la prise en charge des raccourcis clavier et de l’accessibilité.

Vous souhaitez essayer vous-même la nouvelle application Slack pour iPad ? Téléchargez la dernière version dès maintenant.