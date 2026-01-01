對許多上班族而言，朝九晚五的生活已不復見。如今所有地方都可以是工作地點。有別於會議室和公司的隔間座位，你可能會在機場貴賓室開會，或在咖啡廳與團隊成員討論事務。

無論何時需要產出工作進度，你都需要兼具彈性和齊全功能的可靠工具，隨時維持最好的工作狀態。正因如此，Slack iPad 版應用程式今天推出重大更新。此次更新所發佈的主要增強功能中，尤以效能強大的全新介面最值得矚目。新介面整合了行動版和桌面版的各項設計，並針對 iPad 提供獨特而流暢的 Slack 體驗，無論你需要進辦公室處理公事，還是出門在外時需要工作，操作上都能得心應手。

嶄新的雙欄式版面配置

首先，全新 iPad 版應用程式換上重新設計的雙欄式版面，更貼近桌面版的版面配置。

從左側欄選取 Slack 頻道或私訊後，內容會隨即顯示於右側面板。透過這種新的版面配置，無論要統籌影片拍攝事宜，或規劃產品發展藍圖，你都可以更輕鬆地同時處理多項工作，並維持工作效率。

「iPad 是種獨特的裝置，使用者不僅需要桌面版強大的使用體驗，還要有行動版應用程式的簡易操作。更新後的 iPad 版應用程式能同時滿足這兩項要求，讓使用者在這個隨處皆是辦公地點的時代，時時維持工作效率和有條不紊的步調，並與數位總部保持聯繫。」 Slack 群組產品經理 Akshay Bakshi

側欄大升級

iPad 版應用程式的左側欄現已全面升級，多了各種全新增強功能，可協助你將所有頻道整理得井然有序，瀏覽時輕鬆自如。

側欄最明顯的幾個改良之處如下：

現在區段可以收合，方便你隱藏頻道群組，只專心處理最相關的對話

現在區段偏好設定可與桌面版同步，無論你改用哪種裝置，都能擁有設定一致的側欄

私訊的使用者名稱現在會顯示頭像，以便你快速瀏覽

現在頻道活動可依時間先後次序來排序，可讓你更快速地檢視團隊最近的更新內容

「HPE 致力於改善人們生活和工作的方式。Slack iPad 版應用程式更容易使用之後，的確能有效改善外圍團隊成員的共事方式，讓整個數位生態系統更容易協同合作。」 Hewlett Packard Enterprise 通訊技術總監 Greg Epstein

改良版協助工具

我們持續努力改進 Slack，讓所有人都能擁有更實用的使用體驗，對此，全新 iPad 版應用程式在協助工具方面已完成多項改良。

首先，應用程式為新使用者提供更理想的 Apple VoiceOver 螢幕閱讀功能標籤，協助視力受損的使用者掌握每個對話的更多資訊，以利判斷對話的相關性。「最近活動」排序條件則可方便他們更快找到新的對話，不再需要瀏覽旁枝末節的無關內容。

此外，我們也將「轉換工作空間」功能模式化，讓 VoiceOver 使用者能以更符合直覺的方式，在不同 Slack 工作空間之間順暢切換。我們增加動態類型的相關支援，允許使用者自行控制「轉換工作空間」和側欄等各種元素的大小，以便查看。

各種工作都有更棒的使用體驗

全新 Slack iPad 版應用程式能將工作化繁為簡，無論員工屬於哪種類型的角色、負責哪些職務，都能擁有更愉悅、更有效率的工作時光。

🧑🏻‍💻 如果是資訊類工作者，iPad 版應用程式可化身為第二個螢幕，和桌面版一同使用相得益彰。在工作進展減緩 (或工作量增加) 之際，這款應用程式也能協助他們在離開座位時隨時掌握狀況。

💼 iPad 版應用程式的新側欄控制功能可排定對話的優先順序，有助於專注處理最重要的資訊，管理階層使用者絕對會愛不釋手。藉由功能強大且方便攜帶的 Slack iPad 版應用程式，主管可以在出差期間隨時與團隊保持聯繫，並如期完成所需工作，無論他們身在何處，都能與數位總部寸步不離。

🏃🏽‍♀️ 現場實際作業的員工 (例如保險業務、水管工人、銷售代表) 可以在拜訪客戶或隨時需要與人合作時，善用全新 iPad 版應用程式更大的螢幕版面配置，以直覺式的觸控操作完成任務。

🛍 iPad 版應用程式具備更優異的介面和協助工具，可協助零售人員更輕鬆地與同事確認產品詳細資料、查看庫存，以及回答客戶的問題。

「Slack 為 T-Mobile 第一線人員帶來更流暢的 iPad 使用體驗。現在我們可以更容易找到需要的資訊，快速為客戶提供協助，甚至還有更多選項可以選擇。」 T-Mobile 系統可靠性工程師 Carson Cook

這正是電信巨擘 T-Mobile 的員工所需要的幫助。這家公司數以千計的零售員工平時需要使用 iPad 協助客戶、執行工作流程，以及與同事交流資訊。

「Slack 提供全新的列表式版面配置，並具備更能依需求設定的側欄，看起來就像嶄新的 iPad 畫面一樣理想，使銷售和支援工作更加輕鬆，」T-Mobile 系統可靠性工程師 Carson Cook 表示。「我也喜歡 Slack 提供的改良版數位協助工具功能，這讓所有員工能更輕鬆地與客戶溝通。」

在全新 Slack iPad 版應用程式的輔助下，T-Mobile 的零售人員更能有效處理每天的例行工作，例如掌握內部對話的最新消息，以及和客戶分享電信方案的詳細資訊。由於許多零售員工已熟悉 Slack 桌面版和手機版的操作方式，全新 iPad 版應用程式的類似設計有助於他們更快上手，降低訓練成本。

今年將會推出更多更新

這些更新能大幅提升易用性，造福客戶，不過目前只是開端而已。我們預計今年會發佈更多升級內容，包括改善鍵盤捷徑和協助工具的相關支援。

想親自試用全新的 Slack iPad 版應用程式嗎？歡迎立即下載最新版本。