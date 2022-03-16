O novo visual e as funcionalidades aprimoradas do app Slack para iPad

Para muitos trabalhadores, passar oito horas por dia em um escritório é coisa do passado. Agora, o trabalho pode ser feito em qualquer lugar. Em vez de salas de conferência e de cubículos, você pode participar de reuniões no saguão do aeroporto ou se conectar com a sua equipe em uma cafeteria.

Não importa de onde venha a produtividade, você precisa de ferramentas confiáveis, flexíveis e totalmente funcionais para continuar alcançando os melhores resultados. E esse é o motivo pelo qual estamos lançando hoje uma grande atualização do app Slack para iPad. Entre os principais aprimoramentos, está uma interface nova e avançada. Ela combina o que há de melhor nos designs para dispositivos móveis e computadores ao mesmo tempo que oferece uma experiência única e integrada para o iPad, quer você esteja no escritório ou em outro lugar.

Novo layout de duas colunas

Antes de mais nada, o novo app para iPad apresenta um novo design de duas colunas, com uma aparência mais parecida ao layout para computadores.

novo layout de duas colunas do app Slack para iPad

Quando você seleciona um canal do Slack ou uma mensagem direta na barra lateral esquerda, o conteúdo aparece no painel à direita. Esse novo layout facilita a execução de várias tarefas simultâneas e impulsiona a produtividade, seja para gravar um vídeo, seja para elaborar o roteiro de um produto.

“O iPad é um dispositivo único que exige a potência de um computador com a simplicidade de um app móvel. A atualização do nosso app para iPad preenche essa lacuna e permite que os usuários continuem produtivos, organizados e conectados à sede digital deles em um mundo onde é possível trabalhar de qualquer lugar.” Akshay Bakshi Gerente de produtos do grupo, Slack

Barra lateral atualizada

A barra lateral esquerda do app para iPad foi otimizada para facilitar a organização dos seus canais e o acesso a eles.

nova barra lateral esquerda do app Slack para iPad

Confira abaixo os aprimoramentos mais significativos da barra lateral.

Agora, as seções podem ser recolhidas. Isso significa que você pode ocultar grupos de canais e se concentrar apenas nas conversas mais relevantes.

As preferências de seção agora são sincronizadas com a versão para computadores. Assim, a barra lateral continua a mesma quando você troca de dispositivo.

Agora, os nomes de usuário nas mensagens diretas aparecem com avatares, possibilitando uma identificação mais fácil.

As atividades dos canais agora podem ser classificadas por data. Dessa maneira, você pode analisar as atualizações mais recentes da equipe.

As atividades dos canais agora podem ser classificadas por data. Dessa maneira, você pode analisar as atualizações mais recentes da equipe. Mantendo o nome de um canal pressionado, você tem acesso a um menu de contexto. Nele, é possível silenciar o canal, sair dele, copiar um link para compartilhá-lo ou marcá-lo como lido com mais facilidade.

“Na Hewlett Packard Enterprise, nós temos o compromisso de melhorar a forma como as pessoas vivem e trabalham. E as melhorias de usabilidade no app Slack para iPad realmente vão facilitar ainda mais a colaboração entre os membros da nossa equipe por todo o ecossistema digital.” Greg Epstein Diretor de tecnologia de comunicações, Hewlett Packard Enterprise

Acessibilidade aprimorada

Em um esforço contínuo para tornar o Slack mais inclusivo para todos, o novo app para iPad conta com várias melhorias de acessibilidade.

melhorias de acessibilidade do app Slack para iPad

Para começar, o app agora tem rótulos aprimorados para o VoiceOver, o recurso de leitura de tela da Apple. Isso ajuda os usuários com deficiências visuais a obter mais informações das conversas para definir a relevância de cada uma delas. E a classificação por atividade recente vai permitir que eles encontrem novas conversas com mais facilidade e rapidez.

Além disso, nós transformamos o recurso seletor de workspace em um modal, tornando-o mais intuitivo para os usuários do VoiceOver que precisam trocar de workspace. E, ainda, melhoramos nosso suporte à Fonte Dinâmica, permitindo que os usuários controlem o tamanho dos elementos, como o seletor de workspace e a barra lateral. Tudo isso para aprimorar a legibilidade.

Uma experiência melhor para todos os tipos de trabalho

O novo app Slack para iPad torna o trabalho mais simples, prazeroso e produtivo para funcionários com diferentes funções e responsabilidades:

🧑🏻‍💻 Para os trabalhadores de informação, o app para iPad funciona como uma segunda tela, complementando a experiência do computador. Além disso, o app os ajuda a continuar conectados enquanto o fluxo de trabalho aumenta ou diminui.

💼 Os executivos também vão gostar dos novos controles da barra lateral, que os possibilitam priorizar conversas e continuar concentrados nas informações mais importantes. E, com a eficiência e a portabilidade do app Slack para iPad, os líderes podem acompanhar as equipes e trabalhar durante viagens de negócios, levando a sede digital para qualquer lugar.

🏃🏽‍♀ Os funcionários em campo, desde vendedores de seguros até representantes de vendas, podem aproveitar o novo layout de tela maior do app para iPad e os controles de toque intuitivos enquanto conversam com clientes ou colaboram entre si.

🛍 Os trabalhadores de varejo agora podem consultar informações de produtos com colegas, verificar o inventário e responder a perguntas de clientes com mais facilidade graças à interface e à acessibilidade aprimorada do app para iPad.

“O Slack simplificou a experiência dos usuários de iPad da T-Mobile. Agora, ficou ainda mais fácil encontrar exatamente do que precisamos para prestar assistência rápida aos nossos clientes, com uma grande variedade de opções disponíveis.” Carson Cook Engenheiro de segurança de sistemas, T-Mobile

Sem dúvidas, esse foi o caso dos funcionários da T-Mobile, gigante de telecomunicações. Os milhares de funcionários de varejo da empresa usam iPads frequentemente para atender clientes, executar fluxos de trabalho e trocar informações com colegas.

“O Slack facilitou as atividades da equipe de vendas e da de atendimento com um layout totalmente reformulado e uma barra lateral repleta de novas configurações. É como se fosse um novo iPad”, declarou Carson Cook, engenheiro de segurança de sistemas da T-Mobile. “Além disso, o Slack também oferece recursos de acessibilidade aprimorados para tornar a comunicação com os clientes ainda mais fácil.”

Com o novo app Slack para iPad, os funcionários de varejo da T-Mobile estão mais bem equipados para lidar com tarefas do dia a dia, como acompanhar conversas internas e compartilhar informações sobre planos telefônicos com os clientes. Além disso, como vários funcionários desse setor já estão familiarizados com o Slack no computador e no celular, é possível que o design semelhante do novo app para iPad gere uma adoção mais rápida e menores custos de treinamento.

Fique de olho em mais atualizações ainda este ano

Essas atualizações marcam um salto gigantesco na usabilidade para os nossos clientes, mas nós estamos apenas no começo. Ainda este ano, nossa equipe planeja lançar mais atualizações, incluindo um suporte aprimorado para atalhos de teclado e acessibilidade.

Quer experimentar o novo app Slack para iPad? Baixe a versão mais recente hoje mesmo.