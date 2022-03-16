Un nuevo aspecto y una funcionalidad mejorada para la aplicación de Slack para iPad

Para muchos trabajadores, la vida de oficina de 9 a 5 es cosa del pasado. Ahora el trabajo se puede llevar a cabo en todo tipo de lugares. En vez de salas de conferencias y cubículos, puede que te encuentres haciendo una reunión desde la sala de espera de un aeropuerto o hablando con tu equipo desde una cafetería.

No importa de dónde venga la productividad, necesitas herramientas que sean fiables, flexibles y totalmente funcionales para seguir trabajando de la mejor manera. Por eso, hoy lanzamos una actualización importante para la aplicación de Slack para iPad. Entre sus principales mejoras, se encuentra una nueva y potente interfaz. Reúne lo mejor de nuestros diseños para dispositivos móviles y ordenador al tiempo que ofrece una experiencia de Slack única y perfecta para iPad, tanto si trabajas en la oficina como desde cualquier otro lugar.

Nuevo diseño de dos columnas

En primer lugar, la nueva aplicación para iPad presenta un diseño renovado de dos columnas, que se asemeja más de cerca al diseño de la versión para ordenador.

nuevo diseño de dos columnas para la aplicación de slack para ipad

Al seleccionar un canal de Slack o un mensaje directo desde la barra lateral izquierda, verás que el contenido aparece en el panel derecho. Este nuevo diseño hace que resulte más fácil llevar a cabo varias tareas a la vez y mantener la productividad, tanto si produces una grabación de vídeo como si planificas una hoja de ruta de productos.

“El iPad es un dispositivo único que exige el poder de una experiencia para ordenador con la simplicidad de una aplicación móvil. Nuestra aplicación actualizada para iPad tiende un puente entre ambos aspectos y permite a los usuarios mantener su productividad, organización y conexión con su sede digital en un mundo en el que se trabaja desde cualquier parte”. Akshay Bakshi Responsable de grupo de productos, Slack

Barra lateral mejorada

La barra lateral izquierda de la aplicación para iPad se ha actualizado con nuevas mejoras para ayudarte a mantener todos tus canales organizados y fáciles de navegar.

nueva barra lateral izquierda para la aplicación de slack para ipad

Estas son algunas de las mejoras más destacables de la barra lateral:

Las secciones ahora se pueden contraer, por lo que puedes ocultar grupos de canales y centrarte solo en las conversaciones más relevantes.

Las preferencias de sección ahora se sincronizarán con la versión para ordenador, por lo que la barra lateral permanecerá uniforme al cambiar de dispositivo.

Los nombres de usuarios en mensajes directos ahora presentan avatares, lo que facilita su lectura.

La actividad del canal ahora se puede ordenar por fecha para que puedas revisar con mayor rapidez las últimas actualizaciones de tu equipo.

La actividad del canal ahora se puede ordenar por fecha para que puedas revisar con mayor rapidez las últimas actualizaciones de tu equipo. Ahora, con solo mantener pulsado el nombre de un canal, puedes acceder a un menú contextual desde el que tienes la posibilidad de silenciar o abandonar fácilmente el canal, copiar un enlace o marcarlo como leído.

“En HPE, nos comprometemos a mejorar la forma en que las personas viven y trabajan. Las mejoras de usabilidad realizadas en la aplicación de Slack para iPad mejorarán la forma en que los miembros de nuestro equipo colaboran más fácilmente en nuestro ecosistema digital”. Greg Epstein Director de tecnología de las comunicaciones, Hewlett Packard Enterprise

Accesibilidad mejorada

En un esfuerzo constante por hacer que Slack resulte más útil para todo el mundo, la nueva aplicación para iPad cuenta con una serie de mejoras de accesibilidad.

mejoras de accesibilidad de la aplicación de slack para ipad

Para empezar, la aplicación ahora tiene etiquetas mejoradas para la funcionalidad de lectura de pantalla Apple VoiceOver. Esto ayuda a los usuarios con dificultades visuales a obtener más información sobre cada conversación para decidir su relevancia. Además, la clasificación de actividad reciente les permitirá encontrar nuevas conversaciones más rápido y omitir la navegación superflua.

Asimismo, hemos convertido la función de seleccionador de espacios de trabajo en un modal, lo que hace que sea más intuitivo para los usuarios de VoiceOver alternar entre diferentes espacios de trabajo de Slack. También hemos mejorado nuestra compatibilidad con los textos dinámicos, de modo que los usuarios pueden controlar el tamaño de elementos como el seleccionador de espacios de trabajo y la barra lateral para facilitar la lectura.

Una mejor experiencia para todo tipo de trabajos

La nueva aplicación de Slack para iPad hace que el trabajo resulte mucho más sencillo, agradable y productivo para los empleados con todo tipo de roles y responsabilidades:

🧑🏻‍💻 Para los empleados que trabajan con información, la aplicación para iPad puede servir como una segunda pantalla, que complementa la experiencia para ordenador. Asimismo, puede ayudarles a mantenerse conectados desde el sofá mientras su jornada laboral termina (o aumenta).

💼 Los ejecutivos apreciarán los nuevos controles de la barra lateral de la aplicación para iPad, que les permiten dar prioridad a las conversaciones y centrarse en la información más importante. Además, gracias a la potente aplicación portátil de Slack para iPad, los líderes pueden mantenerse en contacto con sus equipos y trabajar mientras se encuentran en viajes de negocios, llevando su sede digital allá donde vayan.

🏃🏽‍♀️ Los empleados que están sobre el terreno, desde agentes de seguros hasta fontaneros y representantes de ventas, pueden aprovechar el diseño de pantalla más grande y los controles táctiles intuitivos de la nueva aplicación para iPad mientras visitan a los clientes o colaboran en cualquier parte.

🛍 Gracias a la interfaz y accesibilidad mejoradas de la aplicación para iPad, a los trabajadores minoristas les resultará mucho más sencillo comprobar los detalles de los productos con sus compañeros, consultar el inventario y responder las preguntas de los clientes.

“Slack ha hecho que la experiencia del usuario de iPad de primera línea de T-Mobile se desarrolle con fluidez. Ahora resulta más sencillo encontrar justo lo que necesitamos para ayudar rápidamente a un cliente mientras tenemos aún más opciones disponibles”. Carson Cook Ingeniero de fiabilidad de sistemas, T-Mobile

Sin duda, ese ha sido el caso de los empleados del gigante de las telecomunicaciones T-Mobile. Los miles de empleados minoristas de la empresa utilizan iPads con regularidad para ayudar a los clientes, ejecutar flujos de trabajo e intercambiar información con compañeros de trabajo.

“Slack ha facilitado las tareas de ventas y soporte con su nuevo diseño separado por tabulaciones y una barra lateral más configurable que luce igual de bien que un iPad nuevo”, afirma Carson Cook, ingeniero de fiabilidad de sistemas en T-Mobile. “También agradezco que Slack ofrezca funciones mejoradas de accesibilidad digital para que el trabajo con clientes resulte más sencillo para todos”.

Con la nueva aplicación de Slack para iPad, los trabajadores minoristas de T-Mobile están mejor equipados para hacer frente a las tareas diarias, como estar al tanto de las conversaciones internas y compartir los detalles de los planes telefónicos con los clientes. Además, dado que muchos empleados minoristas ya están familiarizados con Slack en sus ordenadores y teléfonos, el diseño similar de la nueva aplicación para iPad puede suponer una adopción más rápida y menores costes de formación.

Mantente pendiente de más actualizaciones que se lanzarán este mismo año

Estas actualizaciones marcan un gran paso en la usabilidad para nuestros clientes, pero son solo el comienzo. Este mismo año, lanzaremos aún más actualizaciones, incluida una mejor compatibilidad con los accesos directos de teclado y la accesibilidad.

¿Quieres probar la nueva aplicación de Slack para iPad? Descarga la última versión hoy mismo.