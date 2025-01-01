iPad 版 Slack 应用的全新外观和功能改进

对于许多上班族来说，朝九晚五的办公室生活早已成为过去。现在，工作可以在任何地方进行。你可以在机场的休息室开个会，也可以在咖啡馆与团队交流，工作空间已远远超越会议室和格子间。

无论工作效率如何受到影响，你都需要可靠、灵活、功能齐全的工具来保持最佳的工作状态。这就是为什么今天我们要发布针对 iPad 版 Slack 应用的重大更新。其中一项重要的改进是：功能强大的新界面。新界面结合了移动和桌面设备设计的所有优点，同时为 iPad 提供了独特而又流畅的 Slack 体验，无论你是在办公室工作还是在路途中，都能随时随地开展工作。

全新的双栏布局

首先也是最重要的是，新版 iPad 应用采用了经重新设计的双栏布局，更接近于桌面版的布局。

iPad 版 Slack 应用的全新双栏布局

当你从左侧栏中选择一个 Slack 频道或私信时，就会看到内容显示在右侧窗格中。无论是制作视频拍摄还是规划产品路线图，这种新布局都可以简化多任务处理并保持高效的工作状态。

“iPad 是一款独特的设备，它既需要桌面体验的强大功能，又需要移动应用的简洁性。我们更新后的 iPad 版应用正好弥补了这一差距，让用户在世界上任何地方开展工作时都能够保持高效、有条不紊，并与数字总部紧密联系。” Slack 集团产品经理 Akshay Bakshi

升级的侧栏

iPad 版应用的左侧栏现已升级，添加了多项新的增强功能，可让你的所有频道组织有序且易于导览。

iPad 版 Slack 应用的全新左侧栏

下面是部分最值得关注的侧栏改进：

各个分区现在可以收起，方便你隐藏多个频道，将注意力放在最相关的对话上

分区首选项现在会与桌面版本同步，当你在设备之间切换时可以看到一致的侧栏内容

私信中的用户名现在有了头像，使其更易于快速查阅

频道动态现在可以按新近程度进行排序，方便你更快地查看团队的最新更新

现在，只需长按频道名称，即可访问上下文菜单，从中可以轻松静音或退出频道、复制频道链接或将其标记为已读

“在 HPE，我们致力于改善人们的生活和工作方式。对 iPad 版 Slack 应用进行的易用性改进，将会真正改善我们边缘团队成员在整个数字生态系统中的协作方式。” Hewlett Packard Enterprise 通信技术总监 Greg Epstein

改进的辅助功能

为了让 Slack 对每个人都更为有用，新版 iPad 应用在辅助功能方面实施了多项改进。

iPad 版 Slack 应用的辅助功能改进

首先，这款应用现在改进了 Apple 旁白屏幕阅读功能的标签。这将有助于有视觉障碍的用户获得关于每个对话的更多信息，以便确定对话的相关性。“近期活动”排序方式可让他们更快地找到新对话，并跳过无关的导览步骤。

此外，我们还将工作区切换器功能改成了一种模式，让使用“旁白”功能的用户可以更直观地在不同 Slack 工作区之间进行切换。同时，我们还增加了动态类型支持，让用户可以控制工作区切换器和侧栏等元素的大小，从而获得更好的可读性。

为各种类型的工作提供更好的体验

新的 iPad 版 Slack 应用让工作变得更简单、更愉快、更有成效，适合各种角色和职责的员工：

🧑🏻‍💻 对于信息工作者来说，这款 iPad 版应用可用作辅助屏幕，与桌面体验相辅相成。此外，也有助于他们在结束一天工作之后（或者快速推进工作之时），坐在沙发上就能保持联系。

💼 高管人员会喜欢 iPad 版应用新增的侧栏控件，因为这些控件可让他们按优先级排序对话，并关注最重要的信息。借助功能强大的便携式 iPad 版 Slack 应用，领导者在出差期间也可与团队保持联系并完成工作，将数字总部随身携带。

🏃🏽‍♀️ 现场工作的员工，从保险代理到水管工，再到销售代表，都可以在拜访客户或外出协作时，利用新版 iPad 应用更大的屏幕布局和直观的触摸控件，顺利地开展工作。

🛍 由于这款 iPad 版应用改进了界面和辅助功能，负责零售工作的人员可以更轻松地与同事核实产品细节、查看库存和回答客户问题。

“Slack 为 T-Mobile 一线 iPad 用户提供了无比流畅的使用体验。现在，我们更容易找到真正需要的内容来快速为客户提供帮助，同时为我们提供了更多选择。” T-Mobile 系统可靠性工程师 Carson Cook

对于电信巨头 T-Mobile 的员工来说，情况的确如此。这家公司数千名负责零售工作的员工经常使用 iPad 来协助客户、运行工作流程以及与同事交流信息。

T-Mobile 负责系统可靠性的工程师 Carson Cook 说：“Slack 采用了全新的表格式布局和更易于配置的侧栏，看起来如同一台全新的 iPad 一样，让销售和支持任务变得异常轻松。我还非常感谢 Slack 提供的改进后的数字化辅助功能，让每个人都能更轻松地与客户合作。”

使用新的 iPad 版 Slack 应用，T-Mobile 负责零售工作的员工可以更好地处理日常任务，比如随时关注内部对话，与客户分享手机套餐的细节等。而且，由于许多负责零售工作的员工都已经熟悉桌面和手机上的 Slack 应用，新版 iPad 应用采用类似设计将有益于快速采用和降低培训成本。

敬请关注今年晚些时间的更多更新

这些更新虽然标志着我们的产品在可用性方面的巨大飞跃，但它们只是开始。今年晚些时间，我们将发布更多升级，包括改进对键盘快捷键和辅助功能的支持。

想亲自试试新的 iPad 版 Slack 应用？欢迎立即下载最新版本。