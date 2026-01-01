Los desarrolladores de Slack del año, Igor Gaidaichuk y Justas Belevicius, crean aplicaciones innovadoras para KAYAK

Además de ser pionera en el sector de los viajes desde 2004, KAYAK también es la sede de los ingenieros Igor Gaidaichuk y Justas Belevicius, que recibirán nuestro premio a los desarrolladores del año por haber creado aplicaciones de viaje adaptadas al futuro del trabajo que facilitan al máximo los viajes de negocios.

KAYAK, el primer metabuscador para los viajeros más inteligentes del mundo, permite a las personas llegar donde quieren ir desde donde están. La empresa pasó de unas pocas búsquedas de viajes diarias a procesar miles de millones de búsquedas al año y, en 2013, fue adquirida por el líder de viajes en línea Booking Holdings.

El concepto de «viaje conectado» es fundamental para Booking Holdings, que está comprometido a ofrecer a los viajeros una experiencia sencilla en la que sus marcas, incluida KAYAK, ofrecen un proceso muy intuitivo para reservar el viaje perfecto.

Dentro de la cartera de marcas de Booking Holdings, KAYAK es el ejemplo de cómo optimizar Slack, ya que usa bots personalizados y flujos de trabajo para simplificar los procesos y automatizar las tareas diarias, lo que permite a los equipos dedicarse a los proyectos de mayor impacto. El equipo está especialmente interesado en la integración de ChatGPT para Slack, y ya tiene su propio bot con más de 800 usuarios. Cuando necesitan chatear rápidamente sobre algo y asegurarse de que no haya ningún malentendido, abren un espacio virtual con las juntas de Slack.

Gaidaichuk y Belevicius son unos de los mayores defensores de Slack en KAYAK y aprovechan el poder de la plataforma de productividad para conectarse e interactuar con sus compañeros de equipo a fin de facilitar el progreso del trabajo. En lugar de confiar en una comunicación aislada y desconectada, todos se mantienen informados y alineados para producir potentes aplicaciones de viaje para millones de viajeros.

Por ejemplo, la aplicación KAYAK para empresas de Slack simplifica el complejo proceso de planificar y gestionar los viajes de negocios. Sin tener que salir de Slack, los usuarios pueden enviar viajes a su administrador para que los apruebe indicando el motivo del viaje y confirmando que está dentro de la política de la empresa. Los administradores aprueban o rechazan los viajes con un solo clic, reciben viajes para reservarlos en nombre de su equipo y ven una descripción general clara de todos los viajes.

También está el complemento Slack Out of Office (OOO) Generator, lanzado durante la primavera de 2023. Los viajeros solo tienen que usar un comando de barra diagonal para abrir la aplicación y luego completan algunos detalles sobre el viaje. Después de una prueba rápida, la aplicación hace el resto, generando un mensaje OOO lleno de personalidad.

Internamente, el equipo de KAYAK depende en gran medida de los bots dentro de Slack para optimizar los procesos y garantizar que las tareas no se pierdan. Por ejemplo, cada vez que se publica contenido a través de WordPress, se envía un mensaje automático con todos los detalles a las partes interesadas correspondientes. También tienen un bot que sondea a los empleados semanalmente para verificar la asistencia en la oficina y otro que solicita que los compañeros de equipo envíen actualizaciones del estado del proyecto el lunes por la mañana.

A medida que KAYAK sigue desarrollando las herramientas de viaje favoritas del mundo, sus equipos usan Slack no solo para crear e innovar, sino también para ayudar a los viajeros a ahorrar tiempo y dinero.