Os desenvolvedores do ano do Slack, Igor Gaidaichuk e Justas Belevicius, criaram apps inovadores para o KAYAK

Empresa pioneira em espaços de viagem desde 2004, o KAYAK também é onde trabalham os engenheiros Igor Gaidaichuk e Justas Belevicius, que ganharam o Prêmio de Desenvolvedor do Ano do Slack por criarem apps de viagem que abraçam o futuro do trabalho e simplificam viagens de negócios.

O KAYAK, o primeiro mecanismo de metabusca para os viajantes mais experientes do mundo, encontra as pessoas onde elas estão e possibilita que viajem para onde quiserem. Ele começou com poucas buscas de viagem por dia e agora processa bilhões de pesquisas todos os anos. Em 2013, a empresa líder em viagens Booking Holdings adquiriu o KAYAK.

O conceito de viagem conectada está no centro da Booking Holdings, que se dedica a proporcionar aos viajantes uma experiência em que suas marcas, incluindo o KAYAK, oferecem passos intuitivos para eles reservarem a viagem perfeita.

No portfólio de marcas da Booking Holdings, o KAYAK é o exemplo de como se otimizar o Slack, usando bots personalizados e fluxos de trabalho para simplificar processos e automatizar tarefas diárias. Isso, por sua vez, permite que as equipes se concentrem em projetos de maior impacto. A equipe tem um interesse especial na integração do ChatGPT para Slack e já desenvolveu seu próprio bot com mais de 800 usuários. Quando é necessário conversar rápido para ver se tudo ficou claro, a equipe cria um espaço virtual com os círculos do Slack.

Igor e Justas estão entre os maiores defensores do Slack no KAYAK, aproveitando o potencial da plataforma de produtividade para se conectar e interagir com colegas de equipe. Dessa forma, o trabalho continua avançando. Em vez de uma comunicação fragmentada e desconectada, todas as pessoas se mantêm informadas e alinhadas para oferecer ótimos apps de viagens a milhões de viajantes.

Por exemplo, o app do Slack KAYAK for Business simplifica o difícil processo de planejamento e gerenciamento de viagens de negócios. Sem nunca saírem do Slack, os usuários podem enviar viagens para os gerentes aprovarem, comunicar o motivo e confirmar se elas cumprem as políticas da empresa. Já os gerentes podem aprovar ou negá-las com um clique, receber agendamentos em nome da equipe e acessar informações claras sobre as viagens de todas as pessoas.

E também há o plugin Slack Out of Office Generator, que foi lançado no outono de 2023. Os viajantes podem usar um comando de barra para encontrar o app e preencher as informações sobre as viagens. Após um questionário rápido, o app faz o resto e prepara uma mensagem personalizada avisando que estão fora do escritório.

Internamente, a equipe do KAYAK conta com bots no Slack para simplificar processos e evitar que tarefas sejam esquecidas. Por exemplo, sempre que algum conteúdo é publicado no WordPress, uma mensagem automática com todos os detalhes é enviada para as partes interessadas relevantes. A equipe também tem um bot que faz enquetes semanais com os funcionários para ver o nível de presença no escritório e outro que pede que a equipe envie atualizações sobre os status dos projetos toda segunda-feira de manhã.

Conforme o KAYAK segue desenvolvendo as ferramentas de viagem favoritas do mundo, as equipes da empresa usam o Slack não só para criar e inovar, mas também para ajudar os viajantes a poupar tempo e dinheiro.