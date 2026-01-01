Slack 年度最佳開發人員 Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius 為 KAYAK 打造創新應用程式

KAYAK 是 2004 年成立的旅遊業先驅，也是工程師 Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius 任職的公司，他們合力打造迎合未來工作模式的旅遊應用程式，使出差更加輕鬆，因而獲頒年度最佳開發人員獎。

KAYAK 是專為全球旅遊達人打造的第一個整合式搜尋引擎，透過這項服務，使用者隨時隨地可以前往想去的地方。KAYAK 從每天僅收到幾次旅遊搜尋要求的小公司不斷成長，如今每年已需要處理數十億次搜尋，在 2013 年由線上旅遊龍頭企業 Booking Holdings 收購。

「一站式旅遊」(connected trip) 概念是 Booking Holdings 的核心，致力在 KAYAK 等旗下品牌提供旅客流暢體驗，讓旅客能順暢無礙地順從直覺輕鬆操作，順利預訂完美旅程。

在 Booking Holdings 的旗下品牌中，KAYAK 率先使用自訂機器人和工作流程將 Slack 最佳化，有效簡化流程並將例行工作自動化，使團隊有時間處理更重要的專案，可說立下良好的典範。這個團隊特別熱衷於使用 Slack 的 ChatGPT 整合功能，並已成功打造自家的機器人，供超過 800 名員工使用。團隊成員必須快速洽談公事，確保沒有人誤解任何事情時，就會使用 Slack 微型會議開啟虛擬空間。

Gaidaichuk 和 Belevicius 是 KAYAK 內最大力推廣 Slack 的重要人物，他們運用這個生產力平台與團隊成員交流及互動，讓工作持續進展。每個人都能掌握最新進度，朝共同的方向齊心努力，為數百萬名旅客打造強大的旅遊應用程式，而非各自閉門造車，缺乏溝通。

舉個例子，KAYAK for Business Slack 應用程式可以簡化規劃及管理出差行程的複雜流程，使用者可以將行程傳送給主管核准、告知主管出差的主要目的，並確認行程符合公司政策，而在過程中，使用者完全不必離開 Slack 就能完成這些事情。主管可一鍵核准或拒絕，收到行程後還能代表團隊完成預訂，並清楚掌握每個人的行程。

此外，Slack 在 2023 年春季還發佈 Slack Out of Office (OOO) Generator 外掛程式。旅客只要使用斜線指令就能叫出應用程式，接著填寫行程的詳細資料。簡單回答幾個問題後，剩下的工作就能交由應用程式接手，迅速擬好出差期間的個人化回覆訊息。

KAYAK 團隊內部極度仰賴 Slack 中的機器人，除了簡化流程，也確保沒有遺漏任何工作。例如，有人透過 WordPress 發佈有時效性的內容時，系統會將所有詳細資料彙整成自動化訊息，傳送給相關人員。他們還有機器人會每週詢問員工，確認進辦公室的情況，另一個機器人則會提醒團隊成員每週一早上回報專案的最新狀態。

隨著 KAYAK 持續打造全球熱門旅遊工具，其團隊不只使用 Slack 創造及創新，更幫助旅客節省時間和金錢。