Gli sviluppatori Slack dell’anno, Igor Gaidaichuk e Justas Belevicius, creano app innovative per KAYAK

Pioniere nel settore dei viaggi dal 2004, KAYAK è la società dove lavorano gli ingegneri Igor Gaidaichuk e Justas Belevicius, che ricevono il nostro Premio Sviluppatori Slack dell'anno per aver creato app di viaggio che accolgono il futuro del lavoro e semplificano al massimo i viaggi di lavoro.

KAYAK, il primo metamotore di ricerca per i viaggiatori esperti di tutto il mondo, va incontro alle persone e le aiuta ad andare dove vogliono. L’azienda è passata da poche ricerche di viaggi al giorno a gestire miliardi di ricerche all’anno ed è stata acquisita dal leader nel settore dei viaggi online Booking Holdings nel 2013.

Il concetto di “viaggio connesso” è alla base di Booking Holdings, la cui missione è offrire ai viaggiatori un’esperienza fluida in cui i suoi marchi, incluso KAYAK, mettono a disposizione il prossimo passaggio intuitivo per prenotare il viaggio perfetto.

All’interno del portafoglio di marchi di Booking Holdings, KAYAK costituisce un esempio di come ottimizzare Slack, usando bot personalizzati e workflow per semplificare i processi e automatizzare le attività quotidiane, liberando i team che possono quindi dedicarsi a progetti di maggiore impatto. Il team è particolarmente entusiasta dell’integrazione ChatGPT per Slack e ha già sviluppato il proprio bot con oltre 800 utenti. Quando devono discutere rapidamente di qualcosa e non vogliono che ci siano fraintendimenti, avviano uno spazio virtuale con Slack Incontri.

Gaidaichuk e Belevicius sono tra i maggiori sostenitori di Slack in KAYAK, attingendo alla potenza della piattaforma di produttività per connettersi e interagire con i membri del team per portare avanti il lavoro. Invece di comunicare in modo disconnesso e isolato, tutti si tengono informati e aggiornati per produrre potenti app di viaggio per milioni di viaggiatori.

Ad esempio, l’app di Slack KAYAK for Business semplifica il complesso processo di pianificazione e gestione dei viaggi di lavoro. Senza mai uscire da Slack, gli utenti possono inviare i viaggi ai propri responsabili per l’approvazione, indicando il motivo del viaggio e confermando che rispetti i criteri aziendali. I responsabili possono approvare o rifiutare i viaggi con un semplice clic, ricevere viaggi da prenotare per conto del team e visualizzare una panoramica chiara dei viaggi di tutti.

Inoltre, è disponibile il plug-in Slack Out of Office (OOO) Generator (generatore per i messaggi di assenza), lanciato a primavera del 2023. I viaggiatori usano semplicemente un comando slash per richiamare l’app e compilano alcuni dettagli sul viaggio. Dopo un rapido quiz, l’app fa il resto, preparando un messaggio di assenza personalizzato.

Internamente, il team di KAYAK si affida costantemente ai bot di Slack per semplificare i processi e assicurarsi che nessuna attività venga ignorata. Ad esempio, i contenuti temporali vengono pubblicati tramite WordPress e un messaggio automatico con tutti i dettagli viene inviato alle parti interessate. Inoltre, il team si avvale di un bot che invia un sondaggio ai dipendenti su base settimanale per verificare la presenza in ufficio e di un altro che richiede ai membri del team di inviare gli aggiornamenti sullo stato dei progetti il lunedì mattina.

Mentre KAYAK continua a sviluppare gli strumenti di viaggio preferiti nel mondo, i suoi team usano Slack non solo per creare e innovare, ma anche per aiutare i viaggiatori a risparmiare tempo e denaro.