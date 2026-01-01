Los desarrolladores del año de Slack, Igor Gaidaichuk y Justas Belevicius, crean aplicaciones innovadoras para KAYAK

La empresa pionera en el sector de los viajes desde 2004 también cuenta con los ingenieros Igor Gaidaichuk y Justas Belevicius, que han sido galardonados con el Premio a los desarrolladores del año de Slack por crear aplicaciones que se adaptan al futuro del trabajo y facilitan al máximo los viajes de negocios.

KAYAK, el primer motor de metabúsqueda para viajeros más experimentados, ayuda a sus usuarios a llegar a sus destinos preferidos. La empresa, que ha pasado de recibir unas pocas búsquedas de viajes al día a procesar miles de millones de búsquedas al año, fue adquirida en 2013 por la principal empresa de viajes en línea del mundo, Booking Holdings.

El concepto de “viaje conectado” es la base de Booking Holdings, que se dedica a ofrecer a los viajeros una experiencia fluida en la que marcas como KAYAK les guían en el proceso para reservar el viaje perfecto.

Entre las diferentes marcas que forman parte de Booking Holdings, KAYAK demuestra cómo sacar el máximo partido a Slack usando bots personalizados y flujos de trabajo para agilizar los procesos y automatizar las tareas rutinarias, lo que a su vez permite a los equipos centrarse en los proyectos más importantes. El equipo está especialmente interesado en la integración de ChatGPT para Slack y ya ha implementado su propio bot con más de 800 usuarios. Además, si necesitan tener una conversación rápida para hablar de algún tema sin malentendidos, crean un espacio virtual para ello gracias a las juntas de Slack.

Gaidaichuk y Belevicius son los principales impulsores de Slack en KAYAK y apuestan por la plataforma de productividad que permite conectar e interactuar con otros compañeros para que el trabajo siga avanzando. Sin una comunicación aislada y desconectada, todo el mundo se mantiene informado y en sintonía para crear las aplicaciones más eficaces para millones de viajeros.

Por ejemplo, la aplicación de Slack KAYAK for Business simplifica los procesos complejos de planificación y gestión de los viajes de negocios. Los usuarios pueden enviar viajes a sus superiores para que los aprueben indicando el motivo del viaje y confirmando que cumple con las políticas de la empresa, todo sin salir de Slack. Los superiores, por su parte, pueden aprobar o rechazar los viajes en un solo clic, recibir viajes para reservarlos en nombre del equipo y tener una visión general de todos los viajes de la empresa.

Por otro lado, en primavera de 2023, lanzaron el Generador de mensajes de ausencia de Slack. Con este complemento, los viajeros solo necesitan utilizar un comando de barra diagonal para acceder rápidamente a la aplicación e indicar los detalles de su viaje. Tras rellenar un breve formulario, la aplicación se encarga del resto y redacta un mensaje de “Fuera de la oficina” personalizado.

Dentro de la empresa, el equipo de KAYAK utiliza habitualmente bots de Slack para agilizar los procesos y asegurarse de no pasar por alto ninguna tarea. Por ejemplo, cada vez que se publica nuevo contenido en WordPress, se envía un mensaje automático con todos los detalles a las partes involucradas. También tienen un bot que hace sondeos semanales a los empleados para comprobar su asistencia y otro que les recuerda enviar actualizaciones del estado de los proyectos los lunes por la mañana.

Mientras KAYAK continua creando las herramientas de viaje por excelencia en el mundo, su equipo utiliza Slack tanto para crear e innovar como para ayudar a sus viajeros a ahorrar tiempo y dinero.