Die Slack-Entwickler des Jahres, Igor Gaidaichuk und Justas Belevicius, entwickeln innovative Apps für KAYAK

KAYAK ist nicht nur seit 2004 ein Pioneer in der Reisebranche, sondern auch Arbeitgeber der beiden Entwickler Igor Gaidaichuk und Justas Belevicius. Die beiden erhalten unsere Auszeichnung „Entwickler:in des Jahres“ für ihre Entwicklung von Reise-Apps, die sich auf die Zukunft der Arbeit konzentrieren und Geschäftsreisen so einfach wie nur möglich gestalten.

Als erste Metasuchmaschine für die cleversten Reisenden der Welt holt KAYAK die Menschen dort ab, wo sie sind, und bringt sie dorthin, wo sie hinwollen. Das Arbeitsaufkommen im Unternehmen ist von einigen wenigen täglichen Reisesuchanfragen auf die Bearbeitung von Milliarden von Suchanfragen pro Jahr angewachsen. Daher wurde KAYAK 2013 vom führenden Online-Reiseanbieter Booking Holdings übernommen.

Mit dem Konzept der „vernetzten Reise“ hat es sich Booking Holdings zum Ziel gesetzt, Reisenden eine nahtlose Erfahrung zu bieten. Dafür bieten die verschiedenen Marken, unter anderem KAYAK, den nächsten intuitiven Schritt zur Buchung der perfekten Reise an.

Im Markenportfolio von Booking Holdings geht KAYAK mit gutem Beispiel voran, wenn es um den optimalen Einsatz von Slack geht: Mithilfe von benutzerdefinierten Bots und Workflows optimiert das Tool Prozesse und automatisiert alltägliche Aufgaben, wodurch die Projekt-Teams mehr Zeit für wichtigere Projekte haben. Insbesondere die ChatGPT-Integration für Slack hat es dem Projekt-Team angetan. Deshalb hat es bereits einen eigenen Bot mit mehr als 800 Benutzer:innen entwickelt. Müssen die Mitglieder schnell etwas besprechen und sicherstellen, dass nichts falsch interpretiert wird, richten sie mit Slack Huddles einfach einen virtuellen Raum ein.

Gaidaichuk und Belevicius gehören bei KAYAK zu den größten Slack-Befürwortern. Sie verwenden die Produktivitätsplattform, um sich mit ihren Teammitgliedern zu vernetzen und auszutauschen und so die tägliche Arbeit voranzutreiben. Anstelle von isolierter und unzusammenhängender Kommunikation sind alle stets informiert und aufeinander abgestimmt und können so effektive Reise-Apps für Millionen von Reisenden entwickeln.

Beispielsweise vereinfacht die Slack-App KAYAK for Business den komplexen Prozess der Planung und Verwaltung von Geschäftsreisen. Benutzer:innen können Reisen an ihre Führungskraft zur Genehmigung schicken, den Grund für die Reise angeben und bestätigen, dass diese mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmt – und das alles, ohne Slack zu verlassen. Im Gegenzug können Führungskräfte Reisen mit einem Klick genehmigen oder ablehnen, Reisen im Namen ihres Projekt-Teams buchen und eine klare Übersicht über die Reisen aller Mitarbeitenden anzeigen.

Dann gibt es noch das Plug-in Out of Office (OOO)-Generator von Slack, das im Frühjahr 2023 eingeführt wurde. Reisende rufen die App einfach mit einem Slash-Befehl auf und geben dann ein paar Details zu ihrer Reise ein. Nach einer kurzen Abfrage erledigt die App den Rest und erstellt eine OOO-Nachricht mit persönlicher Note.

Zur Optimierung von Prozessen und um sicherzustellen, dass Aufgaben nicht untergehen, setzt das KAYAK-Team intern in Slack verstärkt auf Bots. So wird beispielsweise jedes Mal, wenn Inhalte über WordPress veröffentlicht werden, eine automatische Nachricht mit allen Details an relevante Personen geschickt. Zudem kommen noch zwei weitere Bots zum Einsatz: Einer, der wöchentlich die Mitarbeitenden zur Überprüfung der Anwesenheit im Büro befragt, und ein anderer, der die Teammitglieder auffordert, am Montagmorgen Updates zum Projektstatus zu senden.

Bei der kontinuierlichen Entwicklung der weltweit beliebtesten Reise-Tools setzt das KAYAK-Team Slack nicht nur zur Entwicklung und Innovation ein, sondern auch, um für seine Reisenden Zeit und Kosten zu sparen.