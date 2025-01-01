Slack 年度最佳开发者 Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius 为 KAYAK 打造出了极具创新的应用

自 2004 年以来，KAYAK 一直是旅游行业的先驱；就职于这家公司的 Igor Gaidaichuk 和 Justas Belevicius 两位工程师荣获我们的年度最佳开发者奖，获奖理由：他们构建的旅游类应用，既能适应未来工作的发展需求，又能让商务旅行变得尽可能的简单。

作为首个面向全球最有头脑的旅行者推出的元数据搜索引擎，KAYAK 可以随时随地满足旅行者的需求，并助力他们到达任何想去的地方。该公司已从最初每日寥寥无几的旅行搜索量，快速发展到了每年要处理数十亿次的搜索量，并于 2013 年被在线旅游领导者 Booking Holdings 并入麾下。

“旅程互联”概念是 Booking Holdings 的核心理念，致力于让包括 KAYAK 在内的旗下品牌提供直观的操作步骤，为旅行者提供顺畅的体验，从而预订完美行程。

在 Booking Holdings 的众多品牌组合中，KAYAK 在如何充分利用 Slack 方面树立了榜样；它使用自定义机器人和工作流程来精简流程和实现日常任务自动化，从而让团队有更多时间进行更有影响力的项目。这个团队尤其喜爱 Slack 的 ChatGPT 集成，并且已经构建了自己的机器人，当前拥有 800 多个用户。当团队需要就某个事项快速展开讨论，并确保没有任何误解时，他们就会使用 Slack 抱团创建一个虚拟空间。

Gaidaichuk 和 Belevicius 是 KAYAK 其中两位最具影响力的 Slack 倡导者，他们利用这个工作效率管理平台的强大功能与团队成员联系和互动，以确保工作向前推进。一改往日各自为政、沟通脱节的局面，每位团队成员都能随时了解情况并保持一致，齐心协力为数百万的旅行者打造强大的旅行应用。

例如，Slack 的 KAYAK for Business 应用就简化了规划和管理商务旅行的复杂流程。用户无需离开 Slack，就可以将旅行计划发送给经理审批，同时注明旅行原因并确认这符合公司政策。经理一键即可批准或拒绝旅行，接受并代表团队预订行程，并清楚地了解每个人的旅行情况。

接下来是 2023 年春季推出的 Slack 外出 (OOO) 生成器插件。旅行者只需使用 slash 命令来打开该应用，然后填写有关旅行的一些详细信息。在完成一个快速问答后，这款应用就会完成剩下的工作，并立即显示一条充满个性的外出消息。

在公司内部，KAYAK 的团队很大程度上都会依靠 Slack 中的机器人来精简流程，并确保不遗漏任何任务。例如，任何时候通过 WordPress 发布内容，系统都会自动向有关的利益相关者发送一条包含所有详细信息的消息。他们还使用一个机器人，每周对员工进行调查，以检查办公室出勤情况，另一个机器人则负责在周一早上提示团队成员发送最新的项目进展。

KAYAK 坚持打造世界上最受欢迎的旅游工具，其团队使用 Slack 不仅是进行创造和创新，而且还是在帮助旅行者节省时间和金钱。