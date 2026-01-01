Igor Gaidaichuk et Justas Belevicius, lauréats du prix du développeur Slack de l’année, créent des applications innovantes pour KAYAK

Société pionnière dans le secteur des voyages depuis 2004, KAYAK compte parmi ses effectifs les ingénieurs Igor Gaidaichuk et Justas Belevicius, qui se voient décerner le prix du développeur Slack de l’année pour avoir créé des applications de voyage innovantes qui simplifient les voyages d’affaires.

Premier métamoteur de recherche pour les voyageurs les plus avisés, KAYAK est facilement accessible où que l’on soit et permet d’aller où l’on souhaite. Si elle ne rassemblait autrefois que quelques recherches de voyages quotidiennes, l’entreprise gère aujourd’hui des milliards de recherches annuelles et a été rachetée en 2013 par Booking Holdings, leader du secteur des voyages en ligne.

Avec son concept de « voyage connecté », Booking Holdings souhaite offrir aux voyageurs une expérience au cours de laquelle ses marques, y compris KAYAK, proposent de réserver le voyage parfait de manière intuitive.

KAYAK, intégré au portefeuille de marques de Booking Holdings, sait parfaitement comment optimiser Slack en utilisant des robots personnalisés et des flux de travail afin de rationaliser les processus et d’automatiser les tâches quotidiennes. Les équipes peuvent ainsi se consacrer à des projets plus importants. Les équipes apprécient particulièrement l’intégration ChatGPT pour Slack et ont déjà créé leur propre bots avec plus de 800 utilisateurs. Elle organisent des appels d’équipe Slack lorsqu’elles doivent aborder un sujet rapide et veulent écarter tout risque de mauvaise interprétation.

Igor Gaidaichuk et Justas Belevicius font partie des plus grands fans de Slack chez KAYAK. Ils exploitent la puissance de la plateforme de productivité pour se connecter et échanger avec leurs collègues afin de faire avancer les projets. Au lieu de passer par un système de communication cloisonné et déconnecté, le personnel reste informé et coordonné pour produire des applications de voyage performantes utilisables par des millions de voyageurs.

Par exemple, l’application Slack KAYAK for Business simplifie le processus complexe de planification et de gestion des voyages d’affaires. Sans même avoir à quitter Slack, les utilisateurs peuvent soumettre leurs voyages à l’approbation de leur responsable en en indiquant le motif et en confirmant qu’ils respectent la politique de l’entreprise. Les responsables peuvent ensuite approuver ou refuser les voyages en un clic, recevoir des demandes de voyage à réserver au nom de leur équipe et garder une vue d’ensemble claire des déplacements de leurs collaborateurs.

Parlons à présent du Slack Out of Office (OOO) Generator, module complémentaire lancé au printemps 2023. Les voyageurs peuvent utiliser une commande barre oblique pour accéder à l’application, puis renseigner des informations sur leur voyage. Au bout de quelques questions, l’application se charge du reste et rédige un message d’absence personnalisé.

En interne, l’équipe KAYAK compte entièrement sur les robots Slack pour rationaliser les processus et s’assurer qu’aucune tâche ne passe à la trappe. Par exemple, dès que du contenu est publié via WordPress, un message automatisé contenant tous les détails est envoyé aux parties prenantes concernées. Un autre robot se manifeste auprès des collaborateurs chaque semaine pour s’assurer de leur présence au bureau, tandis qu’un troisième les incite à envoyer des mises à jour sur l’état d’avancement des projets le lundi matin.

KAYAK continue de développer des outils de voyage parmi les plus populaires au monde, forte d’équipes qui utilisent Slack pour créer, innover et aider les voyageurs à gagner du temps et économiser de l’argent.