Émojis : une nouvelle façon de partager des messages entre canaux

Les conversations professionnelles sont par nature un peu désordonnées. Dans Slack, il est fréquent qu’un sujet discuté dans un canal doive être partagé ailleurs, qu’une idée qui surgit durant un projet puisse être utile à une autre mission, ou que les commentaires d’une petite équipe puissent servir à d’autres. Autrement dit, les messages doivent parfois être diffusés sur plusieurs canaux.

Vous pouvez déjà partager un message depuis le menu des messages dans Slack, et c’est très pratique si vous devez fournir davantage de contexte. Mais si vous voulez centraliser les messages provenant d’un grand nombre de canaux, vous n’avez aucun moyen de le faire en un clic.

Jusqu’à maintenant. Découvrez le Reacji Channeler. Sous ce nom un peu barbare se cache un outil très pratique, qui vous permet de copier un message depuis un ou plusieurs canaux vers un autre. Nous l’avons développé pour notre propre équipe et l’avons trouvé tellement utile que nous avons décidé de le mettre à la disposition de tout le monde.

Son fonctionnement est simple : installez-le, choisissez un émoji et attribuez celui-ci à un canal. Lorsqu’un utilisateur ajoute cet émoji comme réaction (ou « réaction émoji », un terme que nous essayons désespérément de faire adopter) à un message publié sur un canal public, le message est transféré immédiatement vers le canal que vous avez choisi.

Pour clarifier les choses, voyons quelques exemples.

Adjugé, vendu.

Sur notre plateforme, des discussions ouvertes se tiennent dans différents canaux au sujet de divers partenaires et applications. Cela permet certes de bien organiser les conversations, mais pendant longtemps il était difficile de savoir si tout le monde avait eu connaissance des décisions prises dans les différents canaux. Désormais, lorsqu’une décision est prise sur quelque sujet que ce soit, elle est marquée d’une réaction émoji représentant un marteau, un émoji personnalisé dont la signification a été décidée au préalable.

Tout message accompagné de ce marteau est transféré vers le canal #plateforme-décisions, qui sert d’archive. Si un utilisateur a besoin de plus de contexte, il lui suffit de cliquer sur le message pour remonter le temps et lire la discussion d’origine. Facile, non ?

Toutes les informations à connaître

Les messages importants sont parfois dispersés dans différents canaux. Par exemple, le canal #annonces contient un message sur la fermeture des bureaux pour les vacances ou une nouvelle formation est publiée dans #apprentissage-développement. À présent, vous pouvez créer un canal #à-savoir pour rassembler et diffuser les messages importants à travers votre entreprise.

Pour cela, nous vous recommandons d’utiliser l’émoji représentant un journal, ou une variante du logo de votre entreprise, afin de centraliser toutes les informations importantes.

C’est la fête !

Le Reacji Channeler vous permet de donner libre cours à votre créativité. Renvoyez par exemple les meilleures « pires blagues » et jeux de mots dans un canal #corne-de-brume ou rassemblez tous les messages avec la réaction émoji :tada: dans un canal #bonnes-nouvelles. C’est important de partager les bonnes nouvelles et de fêter les réussites. Surtout que parfois, à l’occasion, cela vous permet de savoir si une équipe a apporté un gâteau.

Utiliser le Reacji Channeler

Nous nous sommes rendu compte que les émojis personnalisés étaient parfaits pour le Reacji Channeler. Si vous optez pour un émoji courant comme le :thumbs_up:, vous allez probablement vous retrouver avec un pot-pourri de messages sans rapport les uns avec les autres plutôt qu’avec un flux d’informations cohérent. C’est pourquoi nous avons conçu un pack contenant certains de nos émojis personnalisés préférés, que vous pouvez tester avec votre équipe.

Ce ne sont là que quelques idées. Nous discuterons dans un autre article de la façon dont nous utilisons cette application chez Slack pour concevoir un flux de travail complexe et efficace. En attendant, installez ou demandez le Reacji Channeler, et testez-le avec votre équipe.

Vous avez trouvé une façon sympa, créative, voire étrange, d’utiliser le Reacji Channeler ? Partagez votre utilisation sur Twitter @SlackHQ.