Préservez la cohésion de votre équipe et augmentez sa productivité grâce à une application d’appel vidéo. L’application Slack vous permet de contacter à tout moment et en tout lieu vos différents collaborateurs. Vous pouvez ainsi avancer sur des projets ambitieux, prendre plaisir à échanger et gagner en efficacité.

Qu’est-ce qu’une application appel vidéo ?

Une application d’appel vidéo vous permet de contacter un interlocuteur et d’échanger avec lui en utilisant à la fois l’audio et la vidéo. Passer des appels vidéo est idéal dans le cadre du travail collaboratif. En effet, plusieurs personnes peuvent ainsi se retrouver et engager une conversation, quel que soit leur emplacement géographique. Même en étant sur des continents éloignés, les appels vidéo sont un excellent moyen pour communiquer.

L’application d’appel vidéo est donc idéale pour joindre rapidement et souvent gratuitement des collaborateurs possédant des appareils fixes ou mobiles adaptés. Plus engageant que le téléphone et plus personnel que le chat ou la messagerie instantanée, la fonction d’appel vidéo est en outre particulièrement adaptée pour le travail à distance. Les collaborateurs en télétravail peuvent ainsi se retrouver via des appels vidéo de groupe et rester productifs.

Une application d’appel vidéo peut ainsi devenir un élément incontournable de la performance d’une équipe. Ce type d’outil permet en effet de préserver la cohésion du groupe, la motivation des collaborateurs et veiller à l’avancement des différentes étapes d’un projet. Facile à mettre en œuvre et utilisable par tous, l’application d’appel vidéo permet d’accroître de manière importante la productivité des équipes.

Quels sont les types d’applications d’appel vidéo ?

Il existe une multitude d’applications d’appel vidéo, chacune conçue pour répondre à des besoins spécifiques. Vous pouvez trouver des applications dédiées aux appels vidéo personnels, comme celles de messagerie instantanée, et des plateformes professionnelles offrant des fonctionnalités avancées pour les entreprises comme les messageries d’équipe.

Applications de messagerie

Certaines applications permettent aux utilisateurs de passer des appels vidéo en toute simplicité. Elles offrent une qualité de vidéo et de son adaptée pour des discussions informelles avec vos amis ou votre famille. Faciles à utiliser, elles sont également disponibles sur mobile, tablette, et web, permettant de rester connecté où que vous soyez.

Plateformes de travail collaboratif

Des solutions comme Slack proposent des fonctionnalités d’appel vidéo intégrées. Elles sont conçues pour faciliter la collaboration au sein des équipes, offrant des options comme le partage d’écran, l’enregistrement des réunions, et la messagerie instantanée pour des échanges en temps réel. Ces applications permettent de connecter plusieurs personnes lors de réunions de groupe, favorisant une meilleure communication interne.

Outils de visioconférence dédiés

Certains outils spécialisés dans les appels vidéo offrent une gamme étendue de fonctionnalités, telles que la gestion de la confidentialité des données, la possibilité de créer des liens de réunion uniques, et des options pour des webinaires ou des appels de groupe à grande échelle. Ces applications sont idéales pour des réunions formelles, des présentations ou des formations à distance.

Booster le travail collaboratif grâce aux applications pour appel vidéo

Les applications d’appel vidéo sont devenues des outils incontournables pour booster le travail collaboratif. En facilitant les échanges, elles permettent aux équipes de rester connectées, quel que soit le lieu où elles se trouvent, et de collaborer efficacement sur des projets communs.

Favoriser les échanges en temps réel

Grâce aux appels vidéo, vous pouvez organiser des réunions instantanées pour discuter des idées, partager des informations ou résoudre des problèmes. Cette communication en temps réel aide à créer une dynamique de travail plus fluide et réactive. Par exemple, en utilisant une plateforme comme Slack, vous pouvez initier un appel vidéo directement depuis un message, permettant à tous les membres de l’équipe de participer à la discussion.

Partager le contenu et les données facilement

Lors d’un appel vidéo, il est possible de partager des documents, des écrans, ou même des vidéos, facilitant la compréhension et la collaboration. Ces applications offrent également la possibilité de collaborer sur des fichiers en direct, ce qui est essentiel pour les projets qui nécessitent une mise à jour continue. Des applications dans les suites de productivité intègrent des fonctions de partage de contenu, permettant aux utilisateurs de travailler sur des fichiers en temps réel.

Améliorer la qualité des réunions de groupe

Les applications d’appel vidéo offrent des options avancées pour les réunions de groupe, telles que les salles de réunion virtuelles, la modération des discussions, et le contrôle des participants. Cela contribue à des réunions plus structurées et productives, où chaque personne peut s’exprimer et contribuer efficacement. Des fonctionnalités telles que le chat intégré permettent également de poser des questions ou de partager des liens sans interrompre le flux de la réunion.

Une meilleure communication interne grâce à l’application d’appel vidéo

Les applications d’appel vidéo sont essentielles pour renforcer la communication interne au sein de votre entreprise. Elles permettent non seulement de maintenir le contact entre les collaborateurs, mais aussi de créer un espace de communication fluide et inclusif.

Encourager la communication transparente

Avec des applications d’appel vidéo, vous pouvez organiser des réunions d’équipe régulières, des mises à jour de projet, ou des points d’information. Cela aide à maintenir une communication transparente, où chaque membre de l’équipe est au courant des avancées et des défis à relever. Les appels vidéo permettent également de partager des informations de manière claire, en limitant les malentendus qui peuvent survenir lors de l’utilisation exclusive de messages écrits.

Faciliter le travail à distance

Que vos collaborateurs soient en télétravail, en déplacement ou dans des bureaux différents, les applications d’appel vidéo permettent de rester connectés. Elles offrent la possibilité de participer à des réunions depuis n’importe quel appareil, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile. Cela rend la communication interne plus flexible, permettant à chacun de participer aux réunions importantes, quel que soit le moment ou le lieu.

Renforcer les liens d’équipe

Les applications d’appel vidéo ne servent pas seulement à des fins de travail. Elles peuvent également être utilisées pour des événements sociaux, comme des déjeuners virtuels ou des séances de brainstorming informelles. Cela aide à renforcer les liens entre les membres de l’équipe, en offrant des occasions de se connecter de manière plus personnelle. De plus, la possibilité d’utiliser la vidéo lors des appels aide à humaniser les échanges et à créer un sentiment d’appartenance, même à distance.

Communiquez en appel vidéo avec vos collaborateurs

Rassemblez vos collaborateurs et favorisez la cohésion du groupe grâce aux appels vidéo. Dès que vous en ressentez le besoin, quelques clics suffisent sur la plateforme Slack pour lancer un appel en visioconférence. Par message direct ou par canal, c’est vous qui choisissez. Vous pouvez alors échanger avec les collaborateurs de manière fluide, efficace et ludique. Les réunions peuvent être organisées rapidement et deviennent des composants de votre succès. Des sessions de brainstorming aux réunions d’équipe en passant par les sessions de retours d’expérience, l’appel vidéo est pertinent pour de nombreuses problématiques. Votre équipe gagne ainsi en performance en étant plus soudée grâce à une application de visioconférence qui s’inclut très facilement au sein de vos processus de travail existants.

Assurez une relation de proximité avec votre équipe grâce à l’application appel vidéo

Les meilleures équipes restent soudées même à distance. Que votre entreprise opte pour le télétravail ou pour une organisation hybride, les appels vidéo de Slack sont dans tous les cas parfaits pour garder le contact et améliorer la productivité en télétravail. Les échanges audio et vidéo permettent à vos équipes de conserver leur cohésion et leur efficacité. Vous pouvez faire le point sur l’avancée des tâches en cours et motiver les équipes pour préserver la performance, même à distance, ce qui assure une meilleure gestion des tâches. Et pour ajouter un peu d’énergie et de vitalité aux appels, Slack vous offre la possibilité d’envoyer des emojis et des autocollants. Quelle que soit la distance, les différents membres de l’équipe ont ainsi le sentiment de ne faire qu’un et ils sont plus motivés pour atteindre les objectifs qui ont été fixés.

Animez efficacement vos réunions à distance à l’aide d’un logiciel appel vidéo

Avec Slack, les appels vidéo deviennent des éléments incontournables d’un travail en équipe réussi. Aucune chance que les participants ne s’ennuient avec les nombreuses fonctionnalités intégrées. Vous pouvez ainsi réaliser des présentations dynamiques, engageantes et professionnelles. Le partage d’écran est également parfait pour collaborer de manière active : vos différents interlocuteurs comprennent aisément les éléments de projet que vous leur présentez. Vous gagnez alors en efficacité et accélérez la résolution des tâches en résolvant les points bloquants de manière fluide. Les dessins et les curseurs ajoutent de l’interactivité et de la précision aux échanges. En fin de réunion, la sauvegarde automatique de la discussion vous permet de conserver l’historique des idées échangées pour préparer la prochaine réunion.

Comment organiser vos réunions à distance à l’aide d’un logiciel d’appel vidéo ?

Organiser des réunions à distance avec un logiciel d’appel vidéo peut être simple et efficace si vous suivez quelques bonnes pratiques. Ces outils offrent une multitude de fonctionnalités pour vous aider à mener des réunions productives, quel que soit le nombre de participants.

Choisir le bon logiciel

Selon vos besoins, vous pouvez opter pour des applications offrant diverses fonctionnalités, telles que la possibilité de créer des salles de sous-commissions, de partager des écrans ou des documents, et d’enregistrer les réunions pour un visionnage ultérieur. Assurez-vous que l’application que vous choisissez est compatible avec les appareils utilisés par les participants, qu’il s’agisse de PC, de tablettes, ou de téléphones mobiles.

Planifier et partager l’agenda

Pour des réunions efficaces, il est essentiel de préparer un agenda et de le partager avec les participants avant l’appel. Cela permet à chacun de se préparer et de contribuer de manière constructive. Les applications d’appel vidéo offrent des fonctionnalités de planification intégrées, permettant de fixer une date et une heure, d’envoyer des invitations, et même de synchroniser la réunion avec le calendrier des participants.

Utiliser les fonctionnalités interactives

Pendant la réunion, profitez des fonctionnalités interactives offertes par le logiciel. Par exemple, utilisez le chat pour poser des questions ou partager des liens sans interrompre la discussion principale. Utilisez les outils de sondage pour recueillir rapidement l’avis des participants, ou partagez votre écran pour illustrer un point. Certaines applications proposent également des options pour flouter l’arrière-plan, garantissant une confidentialité supplémentaire lors des appels vidéo.

Assurer une bonne qualité audio et vidéo

La qualité des appels vidéo est primordiale pour le bon déroulement de vos réunions. Assurez-vous que tous les participants disposent d’une connexion internet stable et d’un équipement adéquat, comme un casque avec microphone et une caméra de bonne qualité. Choisissez un endroit calme et bien éclairé pour les appels, afin que les autres participants puissent vous voir et vous entendre clairement.

Comment choisir la meilleure application pour appel vidéo ?

Si les applications d’appel vidéo sont très pertinentes pour réaliser des appels de groupe facilement, toutes ne se valent pas. Par conséquent, il est important d’identifier les points clés que doit posséder le service de visioconférence que vous allez privilégier.

Principalement, une bonne application d’appel visio possède trois atouts :

Une facilité de prise en main ;

Une sécurisation renforcée ;

Des outils collaboratifs pertinents.

Tout d’abord, votre application doit posséder une ergonomie et une esthétique attrayantes. En effet, plus elle sera simple à prendre en main, plus vos collaborateurs auront de plaisir à utiliser la plateforme. Cela permet notamment de simplifier les phases d’onboarding lorsque de nouveaux collaborateurs intègrent votre équipe. De plus, un outil efficace permet aussi aux différents participants de mieux collaborer et pleinement tirer parti des fonctionnalités du logiciel.

Un autre point essentiel est la sécurité. Vos échanges vidéo, comme dans une application de messagerie traditionnelle, doivent être sécurisés. Ainsi, les données personnelles des utilisateurs et les données sensibles de l’entreprise ne doivent pas pouvoir tomber entre de mauvaises mains. Si l’application intègre un espace chat, ce dernier doit être suffisamment sécurisé pour que vous et vos équipes puissiez échanger par messages en toute sérénité.

Enfin, il est préférable que l’outil d’appel vidéo possède des fonctionnalités liées à la productivité. En effet, lors de réunions de groupe, il n’est pas rare de devoir présenter un graphique ou réaliser une démonstration de produit. C’est la raison pour laquelle le partage d’écran ou l’existence de curseurs sont très utiles pour accroître l’efficacité des collaborateurs. Si vous vous comprenez plus rapidement et échangez de manière fluide, vous gagnez significativement en performance d’équipe.

Comment faire des appels visio avec Slack ?

Slack, plateforme collaborative de référence, intègre les appels en visioconférence. L’accent a été mis sur l’efficacité et la simplicité. Pour cette raison, lancer des réunions de groupe via cet outil est agréable et rapide.

La fonctionnalité Slack Calls peut être utilisée pour communiquer avec vos collaborateurs en utilisant uniquement l’audio ou en utilisant aussi la vidéo. N’importe quel membre enregistré dans votre réseau, votre espace de travail, peut être contacté de cette façon. Notez qu’il est possible de réaliser des appels vidéo gratuitement sur Slack s’il s’agit d’échanges directs entre deux participants.

Il est possible d’initier un appel sur Slack depuis un ordinateur, un appareil iOS ou un appareil Android. De plus, vous pouvez démarrer un appel depuis un message direct ou depuis un canal. Selon la méthode retenue, les étapes diffèrent.

Pour appeler un collaborateur via un message direct :

Ouvrez un message direct, cliquez sur le nom de la personne à contacter ;

Sélectionnez « Démarrer un appel » ;

L’appel démarre immédiatement. Les participants seront notifiés par message.

Si vous souhaitez lancer un appel depuis un canal :

Ouvrez un canal, puis cliquez sur le nom du collaborateur ;

Choisissez « Démarrer un appel » ;

Slack publie alors automatiquement un message sur le canal concerné. Les membres pourront rejoindre cet échange en cliquant sur « Rejoindre ».

La procédure pour contacter des collaborateurs est donc rapide. Bien entendu, une fois l’appel démarré, de nombreuses options sont disponibles. Vous pouvez ainsi activer ou désactiver le micro ou la vidéo, si vous préférez des appels vocaux ou vidéos. Il est aussi possible de profiter des fonctionnalités collaboratives qui comprennent notamment le partage d’écran, mais aussi le dessin.