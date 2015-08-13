Quand Slack rencontre les e-mails. La rencontre.

Slack est conçu pour aider les équipes à améliorer leur communication. Toutefois, son but n’a jamais été d’éliminer complètement l’e-mail. Celui-ci reste en effet omniprésent et très utile pour obtenir les mises à jour de presque tous les services disponibles en ligne. Aujourd’hui, nous lançons une nouvelle fonctionnalité : toutes les équipes qui disposent des forfaits Standard et Plus pourront profiter de leurs e-mails directement depuis les canaux Slack.

C’est très facile d’ajouter l’intégration E-mail à votre équipe : il vous suffit de choisir le canal dans lequel vous souhaitez envoyer les e-mails, puis vous recevrez une adresse e-mail secrète qui les redirigera directement dans ce canal Slack. Et c’est tout. Recommencez si besoin.

Quelle utilité ?

Chez Slack, nous avons trouvé cette fonctionnalité très utile pour différentes situations dans lesquelles nous aurions en temps normal fait suivre des e-mails en interne, ou utilisé des alias d’e-mail. Voici quelques idées d’utilisation de cette fonctionnalité :

Les clients qui remplissent un formulaire de contact sur votre site web peuvent apparaître instantanément dans les canaux #assistance de votre entreprise.

de votre entreprise. Les statistiques hebdomadaires ainsi que les rares alertes sur l’état du serveur web peuvent être diffusées sur les canaux de l’entreprise. Ainsi, chacun suit l’évolution de votre site.

Vous utilisez un outil de GRC (gestion de relation client) ? Déposez chaque nouveau contact client dans votre canal #opportunités-commerciales .

. Les newsletters quotidiennes qui concernent votre secteur peuvent être envoyées directement aux groupes susceptibles d’être intéressés.

Les bilans mensuels des ventes ainsi que les mises à jour de fin de journée émanant des services financiers peuvent être publiés dans votre canal #ops-comm .

. Les alias d’e-mails de type ventes@votreentreprise ou info@votreentreprise peuvent être copiés dans le canal approprié et faire l’objet d’une recherche depuis Slack.

Des alertes variées (panne de serveur, événements météorologiques, fermetures à la circulation, renouvellements de nom de domaine) peuvent être transmises dans le canal #général de votre entreprise afin de prévenir tous les collaborateurs.

Vous utilisez un service depuis des années ? Vous avez toujours souhaité qu’il soit intégré à Slack ? Vous pourrez très certainement agir en ce sens dès aujourd’hui. Il vous suffit de partager une adresse e-mail secrète spécifique à un canal, afin que les e-mails envoyés arrivent dans le canal souhaité.

Comment ça marche ?

Choisissez l’option E-mail affichée sur la page des intégrations. Sélectionnez un canal où publier l’e-mail. Donnez-lui une étiquette, un nom ainsi qu’une icône, puis appuyez sur Enregistrer l’intégration. Copiez l’adresse e-mail Slack unique qui vient d’être générée (conseil : publiez-la dans le canal sous forme de Message épinglé si vous souhaitez que d’autres participants puissent l’utiliser), puis ajoutez cet e-mail à n’importe quel service via lequel vous souhaitez envoyer des e-mails à votre canal. Le tour est joué ! Faites de même sur tous les canaux auxquels vous souhaitez envoyer des messages, en générant à chaque fois une nouvelle adresse e-mail spéciale.

À quoi ça ressemble ?

Une fois la configuration terminée, vous obtiendrez un aperçu lorsqu’un e-mail arrive sur votre canal désigné sous forme de nouveau message.

Lorsque vous cliquez sur le message, vous pouvez l’ouvrir. Votre e-mail apparaîtra en tant que document autonome dans un message Slack.

L’intégration E-mail de Slack est puissante, rapide, et facile à configurer. Elle permet de fournir des informations à votre équipe. Les outils pour rechercher, partager et citer sont également disponibles. Faites des essais pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe.

(Vous utilisez actuellement un forfait Gratuit et souhaitez tester cette nouvelle fonctionnalité ? C’est peut-être le moment de passer à un forfait supérieur et de découvrir nos forfaits Standard ou Plus !)