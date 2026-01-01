Une initiative des collaborateurs : comment Slack est devenu la plateforme de productivité de Sephora en Asie du Sud-Ouest

Pourquoi Slack est une « bouffée d’air frais »

Aujourd’hui, des millions de fans écoutent les conseils des influenceurs beauté. La demande pour les meilleures marques de maquillage est très forte. Les amateurs de cosmétiques peuvent remercier Sephora Southeast Asia (Sephora Asie du Sud-Est) : l’enseigne leur propose en effet tous les produits haut de gamme pour les cheveux, la beauté et les soins de la peau.

L’entreprise gère les opérations de vente au détail omnicanale de Sephora à Singapour, en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Malaisie. Elle possède également des franchises en Inde et en Indonésie, ainsi qu’une activité de vente en ligne aux Philippines. Pour satisfaire ces marchés, Sephora SEA dispose de collaborateurs et de partenaires répartis dans ces régions. Mais l’entreprise avait besoin d’un outil de collaboration efficace. L’entreprise a testé plusieurs outils, comme Skype for Business, Google Hangouts et Facebook Workplace, mais c’est Slack qu’elle a choisi.

« Dans une structure comme la nôtre, la communication est complexe en raison de notre diversité géographique et culturelle. En facilitant l’accès aux informations, Slack nous aide à résoudre ces problèmes de communication », indique Bregadeesh Samapathy, le directeur de la technologie de Sephora SEA. « Slack est une bouffée d’air frais. Les outils de messagerie instantanée basiques limitaient nos possibilités de collaboration, alors qu’avec Slack, il est possible de créer des fils de discussion ou des canaux ciblés sur certains sujets. Nous pouvons facilement adapter Slack à notre travail. »

« Ce qui a fait pencher la balance, ce sont les intégrations et la fluidité des communications dans Slack. Il est possible de créer des fils de discussion ciblés et d’adapter notre travail à la flexibilité de Slack. » Bregadeesh Samapathy Directeur de la technologie, Sephora Southeast Asia

Favoriser l’adoption, des développeurs aux décideurs

Avant que Sephora SEA n’adopte Slack, la collaboration transverse était ralentie par les e-mails et les autres outils de gestion de flux de travail, qui compliquaient la communication au lieu de l’améliorer. « Il était difficile de rassembler des informations et d’avoir des conversations ciblées par e-mail », explique Bregadeesh Samapathy. « J’avais parfois l’impression de me noyer dans un flot d’e-mails. »

La transition vers Slack s’est faite naturellement. Dans un premier temps, ce sont les équipes d’ingénierie et de produit qui l’ont adopté, puis les équipes d’expérience utilisateur et d’interface utilisateur ainsi que d’autres fonctionnalités numériques. L’équipe de direction a rapidement suivi le mouvement, en constatant que Slack éliminait les obstacles de la collaboration à distance.

« Nous nous sommes rendu compte du potentiel de Slack. Nous avons donc étendu son utilisation à l’équipe de direction. Slack est alors devenu notre plateforme de communication préférée. Elle a été intégrée à notre processus d’intégration », indique Bregadeesh Samapathy.

L’un des principaux atouts de Slack, ce sont ses intégrations avec d’autres plateformes. Sephora SEA a amélioré sa productivité en personnalisant son QG numérique avec des applications couramment utilisées comme Zoom, Google Workspace, Microsoft Suite, Jira, Confluence ou encore AWS.

« Ce qui a fait pencher la balance, ce sont les intégrations et la fluidité des communications dans Slack. Il est possible de créer des fils de discussion ciblés et d’organiser notre travail en fonction de la flexibilité de Slack », indique-t-il.

Comment Sephora a adapté Slack aux différentes zones géographiques et cultures de ses collaborateurs Sephora SEA a mis en place une équipe chargée de promouvoir l’adoption de Slack et d’informer les collaborateurs à ce sujet. L’équipe a lancé un Slackbot personnalisé et l’a appelé Dyobharas, une anagramme du nom du directeur général. Le bot a été programmé pour partager régulièrement des messages courts sur les règles de bonne communication et la sécurité numérique, avec des conseils comme : Comment utiliser correctement la mention @ici pour envoyer une notification à tous les membres d’un canal

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Une culture d’entreprise plus humaine, même à distance

Dans Slack, les équipes hybrides peuvent collaborer en profondeur, grâce aux canaux consacrés à des projets spécifiques et aux conversations dans les fils de discussion. « Slack rend la communication humaine, c’est l’outil qui s’adapte à vous et non l’inverse », indique Bregadeesh Samapathy.

Pour les équipes à distance, le télétravail peut nuire à la proximité et à l’énergie développées naturellement au bureau. Pour éviter cet écueil, Bregadeesh suggère la création d’un espace pour s’amuser dans Slack. Par exemple, les salariés de Sephora SEA aiment utiliser des émojis et des GIFs personnalisés lorsqu’ils sont en télétravail.

« Selon moi, la culture d’entreprise de Sephora va au-delà du simple fait d’innover dans le domaine de la beauté et de se consacrer au client. Il s’agit plutôt d’atteindre ces objectifs tout en s’amusant, et cela ne serait pas aussi simple sans Slack », déclare-t-il.

« Selon moi, la culture d’entreprise de Sephora va au-delà du simple fait d’innover dans le domaine de la beauté et de se consacrer au client. Il s’agit plutôt d’atteindre ces objectifs tout en s’amusant, et cela ne serait pas aussi simple sans Slack. » Bregadeesh Samapathy Directeur de la technologie, Sephora Southeast Asia

Développer un écosystème évolué pour la connexion et l’innovation

Sephora SEA travaille avec des consultants externes et des développeurs dans le monde entier, ainsi qu’avec son service client installé aux Philippines. Par conséquent, ses collaborateurs ont besoin d’un espace sécurisé pour collaborer avec leurs partenaires externes. C’est là que Slack Connect entre en jeu. Cette fonctionnalité permet aux collaborateurs de Sephora SEA de transférer dans Slack les conversations qu’ils ont par e-mail avec leurs partenaires de confiance.

L’entreprise utilise également les appels d’équipe, un outil de discussion audio et de partage d’écran qui recrée les discussions informelles du bureau, afin de communiquer sans avoir à organiser de réunion. « Parfois, vous essayez de rédiger un message ou de partager une information, mais vous ne parvenez pas à retranscrire clairement votre pensée. Vous passez alors un appel pour communiquer votre idée. Les appels d’équipe Slack recréent vos interactions du bureau, lorsque quelqu’un fait une pause à votre poste pour vous poser une question par exemple. »

Slack permet également de renforcer la transparence. Par exemple, l’entreprise dispose d’un canal appelé #déploiements-dév consacré aux déploiements des sites web et des applications. Si une mise à jour est déployée, un journal accessible aux équipes de service client, de développement et de souscription est publié sur Slack.

« Nous activons des notifications de déploiement lorsque nous publions des mises à jour pour l’application ou le site web de Sephora », indique Bregadeesh Samapathy. « Nous avons également commencé à ajouter nos outils et nos alertes de gestion. Cela nous a permis de rationaliser nos déploiements en prévenant nos ingénieurs pour qu’ils interviennent en temps réel sur les incidents. »

L’entreprise teste également l’utilisation de Slack pour simplifier les communications dans les boutiques. Elle a créé un espace de travail pour tous les directeurs de magasin et a attribué un compte à chaque boutique. Cela signifie que le siège peut diffuser des messages aux directeurs de magasin, qui peuvent ensuite les partager avec les salariés.

Slack a été le seul outil capable de réunir des équipes aussi diversifiées, de les aider à construire une culture commune et de stimuler l’innovation. « Après la crise sanitaire, toutes les entreprises sont devenues numériques. Les collaborateurs travaillent dans le monde entier et n’ont pas nécessairement les mêmes horaires de travail que vous », déclare Bregadeesh Samapathy. « Je pense que des outils comme Slack fournissent aux entreprises la flexibilité nécessaire pour travailler efficacement, où que soient basées leurs équipes. »