¿Preferisci usare un’applicazione di messaggistica piuttosto di fare una chiamata telefonica? Se così fosse, non saresti l’unica persona: uno studio recente ha calcolato che fino all’81% delle persone che hanno meno di 40 anni preferisce comunicare in modo asincrono invece che sincrono.

Tuttavia, la comunicazione sincrona e asincrona informatica hanno certe caratteristiche, vantaggi e svantaggi. Perciò, in certe occasioni può essere che sia più conveniente optare per l’una o per l’altra.

In questo articolo ti raccontiamo cos’è la comunicazione sincrona e asincrona informatica e quali sono le principali differenze, così da tenere presente gli aspetti chiave per sapere quando è meglio usare l’una o l’altra.

Cosa sono e quali sono le principali differenze tra la comunicazione sincrona e asincrona informatica?

Come disse Frank Lutz, un famoso consulente di comunicazione statunitense: “L’importante non è quello che dici, ma che la gente lo capisca”. Da lì l’importanza di scegliere in ogni momento qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio. Per esempio, puoi optare per una comunicazione sincrona o asincrona. Conosci le differenze?

Comunicazione in tempo reale vs. comunicazione in differita

La differenza principale tra la comunicazione sincrona e asincrona informatica è che la prima avviene in tempo reale, mentre la seconda no. Nella comunicazione sincrona, i partecipanti interagiscono nello stesso momento in cui ha luogo la comunicazione, mentre nella comunicazione asincrona questa interazione non è immediata e può avvenire in diversi momenti.

Risposta immediata contro risposta in differita

Una conseguenza della caratteristica descritta anteriormente è che, nel caso della comunicazione sincrona, i partecipanti rispondono immediatamente.

Tuttavia, nella comunicazione asincrona, la risposta può ritardare. Ciò significa che i partecipanti possono rispondere al loro ritmo e nel momento che preferiscono, dato che, come abbiamo detto, non vi è un’interazione in tempo reale. In questo modo, si dispone di più tempo per riflettere sulla risposta ed elaborare un messaggio più attento e pensato.

Comunicazione verbale vs. comunicazione scritta

Un’altra differenza tra la comunicazione sincrona e asincrona informatica è che la comunicazione sincrona è prevalentemente verbale, perciò i partecipanti possono ascoltare il tono di voce e l’intonazione dell’interlocutore. Al contrario, la comunicazione asincrona è solitamente scritta, quindi il tono e l’intonazione devono essere dedotti dal testo scritto.

Tuttavia, vale la pena ricordare che questa differenza presenta delle eccezioni, soprattutto con l’avvento e la diffusione delle nuove tecnologie. Per esempio, in una comunicazione asincrona può esistere una comunicazione verbale, come nel caso dei messaggi vocali o dei video.

Vantaggi e svantaggi della comunicazione sincrona e asincrona

La comunicazione sincrona e asincrona informatica hanno i loro vantaggi e svantaggi. Perciò, dipendendo dal caso, sarà meglio utilizzare un tipo di comunicazione piuttosto che un altro.

Vantaggi

I pro di entrambe le modalità di comunicazione sono i seguenti:

Comunicazione sincrona

Rapidità : dato che la comunicazione sincrona è un’interazione in tempo reale, la comunicazione è più agile ed efficiente, e i feedback si ricevono in modo immediato.

Adatta alle situazioni urgenti : proprio per la sua rapidità, la comunicazione sincrona è la più adatta alle situazioni di emergenza o che presentano un certo grado di urgenza.

Migliora le relazioni interpersonali : questa modalità è la più efficace per costruire e rafforzare le relazioni interpersonali, perché i partecipanti possono conoscere meglio la persona con cui stanno comunicando.

Comunicazione asincrona

Maggiore flessibilità : uno dei principali vantaggi della comunicazione asincrona è la flessibilità. Poiché i partecipanti non devono essere disponibili nello stesso momento, la comunicazione non è limitata dal tempo e dallo spazi​​o.

Permette di riflettere ed elaborare le risposte : in relazione a quanto detto prima, questo tipo di comunicazione permette ai partecipanti di prendersi il tempo che considerano necessario per elaborare le proprie risposte. In questo modo, non essendo molto fluida, è possibile costruire delle risposte più precise.

Permette di mantenere più privacy : la comunicazione asincrona può realizzarsi da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora, per cui i partecipanti non sono limitati da un contesto o da un ambiente specifico.

Svantaggi

Rispetto agli svantaggi della comunicazione sincrona e asincrona informatica troviamo:

Comunicazione sincrona

Limitazioni di tempo e spazio : tra gli svantaggi che presenta la comunicazione sincrona, è importante ricordare che richiede ai partecipanti di essere disponibili nello stesso momento. Questo può essere complicato se si trovano in diversi luoghi o fusi orari.

Possibile mancanza di privacy : potrebbe garantire un minore livello di privacy rispetto alla comunicazione asincrona, dato che i partecipanti possono essere interrotti da altre persone che si trovano nello stesso luogo in cui si sta svolgendo la comunicazione.

Difficoltà e limitazioni per riflettere ed elaborare risposte : uno dei principali problemi che presenta la comunicazione sincrona è che i partecipanti non dispongono del tempo necessario per riflettere ed elaborare risposte pensate. Questo può portare a delle risposte affrettate o imprecise.

Comunicazione asincrona

Meno efficiente : la comunicazione asincrona non permette l’interazione in tempo reale, quindi potrebbe limitare la possibilità di sviluppare delle relazioni interpersonali più forti. Inoltre, può creare alcuni problemi in situazioni concrete, per esempio in quelle che richiedono una risposta immediata.

Meno fluida : in generale, si può dire che la comunicazione asincrona richiede più tempo dato che il processo richiede l’invio e la ricezione di messaggi.

Più difficoltà nell’interpretazione dei messaggi: nella maggior parte dei casi, la comunicazione asincrona non permette ai partecipanti di ascoltare il tono di voce o di vedere la mimica facciale, il che può rendere più complicata l’interpretazione delle risposte e il tono del messaggio.

Strumenti di comunicazione sincrona e asincrona informatica

In base al tipo di comunicazione che si utilizzi, si useranno certi strumenti comunicativi.

Comunicazione sincrona

Videoconferenza : sono un esempio di comunicazione sincrona in cui gli interlocutori comunicano in tempo reale e, inoltre, grazie alla tecnologia possono vedersi.

Chat : sono uno degli strumenti che permettono la comunicazione sincrona attraverso il linguaggio scritto.

Messaggistica istantanea : è molto simile agli strumenti di chat ma, in questo caso, il messaggio ha un valore più individuale perché non si elimina una volta chiusa la pagina.

Telefono : la chiamata telefonica tradizionale è uno degli strumenti più comuni e classici di comunicazione sincrona.

Comunicazione asincrona

Email : è lo strumento di comunicazione asincrona per antonomasia. Il messaggio si elabora in un email e la risposta arriverà quando il ricevente invierà un nuovo email.

Fori y blog : i messaggi e i commenti pubblicati nei fori e nei blog sono un altro esempio di comunicazione asincrona.

Documenti condivisi : i documenti condivisi permettono di includere commenti e messaggi che non ricevono una risposta immediata, dato che il ricevente può rispondere in differita.

Facilita il lavoro e la comunicazione asincrona con Slack

Slack è uno strumento che puoi usare sia per comunicare in modo sincrono sia asincrono nel luogo di lavoro. Senza dilungarsi troppo, questi sono alcuni dei vantaggi che ti può apportare:

Comunica in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo

Con Slack puoi inviare messaggi e file in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Inoltre, anche altri utenti possono rispondere e rivedere i messaggi nel momento che preferiscono. Questo permettere di ridurre l’eccessivo carico di lavoro.

Organizzare le conversazioni

L’interfaccia intuitiva per l’utente facilita la comunicazione tra i vari membri del gruppo di lavoro, e ti aiuta a organizzare le conversazioni e a gestire i progetti del gruppo. Per esempio, puoi creare canali tematici specifici per ogni progetto. Questo permette di mantenere una conversazione fluida tra tutti i membri del gruppo e riduce la necessità di inviare email costantemente.

Lavorare e interscambiare file con i tuoi colleghi di lavoro

Slack offre diverse integrazioni con altri strumenti. Per esempio, Dropbox, Google Drive e Trello. Questo permette una collaborazione più efficiente tra tutti i membri del gruppo. Da un lato, puoi interscambiare file in tempo reale e in modo rapido ed efficiente, il che facilita la comunicazione asincrona nel posto di lavoro. Dall’altro, contando con tutta l’informazione in modo facile e immediato, gli utenti possono lavorare insieme in un progetto in tempo reale, ma da luoghi distinti.

In definitiva, Slack è uno strumento di comunicazione che facilita la comunicazione sincrona e asincrona informatica. Tuttavia, è specialmente utile ed efficiente per la comunicazione asincrona nel luogo di lavoro.

Questo strumento ti aiuterà a migliorare considerevolmente l’efficienza e la produttività nel luogo di lavoro, potendo collaborare e comunicare con il tuo gruppo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, organizzare le conversazioni e interscambiare i file in tempo reale. Con Slack il lavoro in gruppo è collaborativo, efficiente e piacevole.