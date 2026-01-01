Frontiers Tour が東京とロンドンで開催！

Frontiers は、革新的企業のリーダーを多数お迎えし、Slack のお客様やパートナー、エンジニアの皆さまにその知識·経験を共有いただきながら、参加者全員で新しい働き方を探っていく、年に1度のカンファレンスです。4月にはサンフランシスコで開催され、コラボレーション戦略についてのディスカッションやアイデアの共有が行われました。しかし Slack のユーザーコミュニティは米国内にとどまらず、全世界へと広がっています。そこでこの秋、ロンドンでは2回目、東京では初めてとなる Frontiers を開催することとなりました。

Frontiers に参加するメリットは？Frontiers は Slack を活用してベストな仕事をするためのヒントを得られる格好の機会です。業界をリードする企業や革新的な企業の皆さまが「どのように組織全体で変革を実現したのか？」「どのように Slack を活用してチーム間の足並みをそろえ、コラボレーションを強化し、マイルストーンを達成したのか？」といった点を学ぶことで、仕事のやりかたを改善する最新のアイデアが見つかるはずです。イベントの概要は以下の通りです。

Frontiers Tour London

昨年秋の Frontiers London には、バージン·グループの Holly Branson 氏が登壇。エシカル (道徳的) なビジネスを行うことの価値について語りました。また、チームパフォーマンスの専門家、Lindsay McGregor 氏は、ベストな仕事を成し遂げ、日々の出勤が楽しくなるモチベーションの源となる無形の要素、トータルモチベーション指数 (「ToMo」) の背後にある理論を披露してくれました。

今年2度目の開催となるロンドンでは、事業部門と IT 部門のリーダー向けにそれぞれ別のトラックを設け、ビジョナリーであるテクノロジストからさらに詳しく話を聞きます。

Pathfinder : ビジネスリーダー向けのトラック。Slack を全社で活用するための戦略、研修から従業員エンゲージメントまであらゆる人事業務への Slack 活用法、DevOps チームの Slack を使ったインシデント監視·管理方法などが学べます。

IT リーダーと経験豊かな Slack 管理者向けの本トラックでは、既存の技術スタックの価値をさらに引き出す方法、Slack でアジリティとセキュリティのバランスを実現する方法や事業面での目標を超えていくための方法などが学べます。

Frontiers Tour Tokyo

働き方改革や業務効率化などの課題に Slack がどう貢献できるのか、さらに Slack を最大限に活用する方法を学べる、大きく 2 種類に分かれたセッションをご用意します。同業他社でのベストプラクティス、アジリティとセキュリティのバランスを実現する方法、既存の技術スタックを Slack でもっと活用する方法などをご紹介する予定です。

Innovation (イノベーション) : 働き方改革や業務効率化などの課題に Slack がどう貢献できるのか？イノベーションを促進する力のある組織変革へのヒントを探っていきます。

様々な企業にて実践され成功を収めた具体的な導入事例や、Slack 運用のヒントをご紹介します。

Frontiers への参加登録

今秋の Frontiers Tour、絶対に見逃せません！詳細と参加登録は slackfrontiers.com/Tokyo と slackfrontiers.com/London をご覧ください。セッション、スピーカー、デモやその他のインタラクティブな体験について、今後さらにお知らせしていきます。