Slack Sales Innovation
ニュース

【オンライン開催】Slack Sales Innovation 〜「勝つ」営業組織のためのDigital HQ 〜

10月20日に開催するSlack Sales Innovation のオススメセッションを紹介します！

Slack チーム一同作成2022年10月6日

Opening Keynote 13:00 – 14:00
最強のチームセリングを実現する「成果をあげる営業チームの共通言語」とは

TORiX 株式会社が 2022 年に実施した「営業 1 万人調査」では、目標達成の常連チームと目標達成できず苦しむチームの違いが「共通言語」というキーワードに集約されていました。では、成果をあげる営業チームには、どんな共通言語が必要なのでしょうか。同年に実施された「お客様 1 万人調査」では、「クイックレスポンス」「お客様情報の深掘り」「お客様とのキャッチボール」という3要素が、特に受注率へ直結するという結果が出てきました。本セッションでは、合計 2 万人への調査に基づき、3 つのキーワードをどうやって組織に根づかせていくかを解説します。

スピーカー

高橋 浩一 氏
TORiX株式会社 代表取締役 高橋 浩一 氏
株式会社セールスフォース・ジャパン 小暮 剛史
株式会社セールスフォース・ジャパン Slack 事業統括 エンタープライズ本部 執行役員 本部長 小暮 剛史

 

Breakout Session 1 – 14:10 – 14:55
マネジメント視点で考える勝てる営業組織、「チームセリング」の重要性

ビジネスが大きく変容する現代では、お客様を中心とする営業プロセスの最適化が重要になります。それはつまり商談に必要なあらゆるデータを可視化し、チームや部署を越えチーム一丸となって売上の最大化を図る考え方です。

本セッションでは、セールスフォース・ジャパンの営業部門のリーダー佐野と、SlackとSalesforceを組み合わせて営業改革を推進しているSmart HR の執行役員 VP of Sales 中尾様をお迎えし、勝つための営業組織を作る上で必要な「チームセリング」を実現するためのマインドセットと、その具体事例をマネジメント視点でお伝えします。

スピーカー

株式会社SmartHR 執行役員 VP of Sales 中尾 友樹 氏
株式会社SmartHR 執行役員 VP of Sales 中尾 友樹 氏
株式会社セールスフォース・ジャパン エンタープライズ首都圏 第二営業本部 執行役員 第二営業本部長 佐野 匠
株式会社セールスフォース・ジャパン エンタープライズ首都圏 第二営業本部 執行役員 第二営業本部長 佐野 匠
株式会社セールスフォース・ジャパン Slack 事業統括 ビジネスグロース本部 第五営業部 部長 花房 洵也
株式会社セールスフォース・ジャパン Slack 事業統括 ビジネスグロース本部 第五営業部 部長 花房 洵也

Breakout Session 2 – 15:05 – 15:50
営業プロセスの変革を加速する Slack x Sales Cloud

「顧客中心であること」へのシフトが叫ばれる中、今の営業プロセスをどう変えていけば良いのか？何を変えれば良くなるのか？多くの営業マネジャー・リーダーが抱える課題です。

このセッションでは、Slack と Sales Cloud の組み合わせで実現できる新しい営業プロセスの中身がどういうものか？顧客中心へのシフトのもうひとつの鍵となる営業パフォーマンス向上とはどう考えれば良いものなのか？デモを中心にご紹介します。

スピーカー

株式会社セールスフォース・ジャパン Slack ソリューションズエンジニアリング本部 プリンシパルソリューションエンジニア 稲葉 洋幸
株式会社セールスフォース・ジャパン Slack ソリューションズエンジニアリング本部 プリンシパルソリューションエンジニア 稲葉 洋幸
株式会社セールスフォース・ジャパン マーケティング本部 プロダクトマーケティング ディレクター 秋津 望歩
株式会社セールスフォース・ジャパン マーケティング本部 プロダクトマーケティング ディレクター 秋津 望歩

 

Breakout Session 3 – 16:00 – 16:45
顧客との新しい関係構築 —継続的な繋がりで実現するLTVの最大化

商談のクローズ・受注後にも、既存顧客との関係を強化することは非常に重要です。LTV（顧客生涯価値）の最大化を目指す上で、顧客満足度を上げ、解約を減らし、契約更新・追加契約を獲得するためのコミュニケーション方法について考えます。能動的な働きかけや継続的な情報提供により顧客とのつながりを強化するカスタマー・サクセスや、問い合わせに対して迅速に対応する顧客満足度を高めるカスタマー・サポートの業務において、Slack における事例とお客様視点での価値をご紹介します。

スピーカー

コクヨ株式会社 経営企画本部 DXデザイン室 室長 三宅 健介 氏
コクヨ株式会社 経営企画本部 DXデザイン室 室長 三宅 健介 氏
株式会社セールスフォース・ジャパン Slack 事業統括 カスタマーサクセス本部 本部長 相川 仁夫
株式会社セールスフォース・ジャパン Slack 事業統括 カスタマーサクセス本部 本部長 相川 仁夫
株式会社セールスフォース・ジャパン Slack 事業統括 カスタマーサクセス本部 シニアプリンシパルサクセスマネージャー 河村 育子
株式会社セールスフォース・ジャパン Slack 事業統括 カスタマーサクセス本部 シニアプリンシパルサクセスマネージャー 河村 育子

イベント概要

名称：Slack Sales Innovation 〜「勝つ」営業組織のためのDigital HQ 〜

日時：2022年10月20日（木）

参加：無料（事前登録制）

形式：オンライン

ゲスト講演者：

TORiX株式会社 代表取締役 高橋 浩一 氏

株式会社SmartHR 執行役員 VP of Sales 中尾 友樹 氏

コクヨ株式会社 経営企画本部 DXデザイン室 室長 三宅 健介 氏

皆さまのご参加をお待ちしています！

