カスタマーサービス部門向け Slack 活用ガイド

Slack によるケース管理や担当者の研修、コラボレーション、自動化で、カスタマーサービス部門の生産性を向上させ、きめ細かいサービスの提供を実現。

ケース管理

Slack を使ったケース管理やスウォーミングにより、カスタマーサービス担当者と他部署のチームが 1 か所で協働できるようになり、問題解決のスピードが速まります。担当者は適切なエキスパートとすぐにつながって複雑な問題に対処でき、顧客は 1 人の主担当者とやり取りするだけで済むため、カスタマーエクスペリエンスが向上します。

期待される効果

ケースの始めから終わりまでを 1 人の主担当者で対応

生産性が向上

円滑なカスタマーエクスペリエンスを提供

問題解決にかかる時間が短縮

顧客満足度が向上

Slack を使ったケース管理の方法

クラウドプロバイダについて複雑な問題を抱えている顧客が、カスタマーサポートに連絡します。 担当者は Slack で新規ケースを作成し、Slack または Salesforce Service Cloud からすぐにスウォーミングを開始します。 担当者は適切なエキスパートに連絡して協力を求め、わずか数分で解決策を特定します。 担当者が顧客に問題の解決方法を伝えます。顧客はその対応に満足します。

お使いのカスタマーサービスソフトウェアを Slack と連携させましょう。

6200096670545 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr Channels announcements 1 cs-swarming quarterly-planning Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang cs-swarming Swarm CS cases with SMEs, sales, and success 3 Zendesk APP A ticket has been created by Zoe Maxwell Ticket #2334 Error message when loading home page Requester: Harry Boone Assignee: Service Hi! I'm getting an error message when trying to log into my portal. I've tried refreshing my browser and cache but keep getting the same message. Status: New | Today at 1:00PM 2 1 2 replies Last reply today at 10:58 AM

担当者の生産性向上

Slack でナレッジベースを一元化することで、担当者の仕事の効率が上がります。#plz- や #help- といった専用チャンネルを設けることで、担当者は回答を検索したり、同僚に質問したり、ピン留めされたリソース（投稿や canvas など）を使ったりして、顧客からの問い合わせや社内プロセスの不明点など、あらゆる疑問への答えをすばやく探せます。

期待される効果

担当者の生産性が大幅に向上

社内の部署を横断したプロセスで、コラボレーションを促進

顧客に対応する時間が増えて、顧客満足度が向上

Slack を使って担当者の生産性を向上させる方法

担当者が顧客から、すぐには答えがわからない質問を受けたとします。 担当者は #help-cs チャンネルを検索します。すると、以前、同じような質問に対応した同僚による投稿が見つかります。 担当者は、その投稿のスレッドにあった回答を確認し、同じチャンネルにピン留めされた FAQ 用の canvas も参照します。 担当者は得られた回答をすぐに顧客に伝え、顧客の満足度が向上します。

チャンネルおよび canvas の詳しい使い方はこちら

担当者のコラボレーションと自動化

担当者はコーディング不要のワークフローを使って、リクエストや承認といった定型的なタスクの自動化が可能。ワークフローを会社全体で共有することで、リクエストへの対応を一元化できます。また、音声・ビデオ通話をすばやく開始できる手軽なハドルミーティングも、問題のスピーディーな解決に役立ちます。

期待される効果

コーディング不要のワークフローによる定型タスクの自動化で、生産性が大幅に向上

会社全体でワークフローを共有

顧客に対応する時間が増えて、顧客満足度が向上

Slack を使った担当者のコラボレーションと自動化の方法

ある顧客がサービスプロバイダに、サービスに関するリクエストを送ったとします。 カスタマーサービス担当者がそのリクエストを確認し、ワークフローを送信。ファイナンスチームがそのワークフローを受け取ります。その際、追加の文書が必要であることが判明します。 ファイナンスチームがカスタマーサービス担当者とハドルミーティングを行い、足りない情報があることを伝えます。カスタマーサービス担当者が顧客に文書の提出を依頼します。 カスタマーサービス担当者が顧客から受け取った文書をファイナンスチームに送信します。これで同チームはただちにリクエストを承認できます。

ハドルミーティングの使い方はこちら

6181867677734 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr Channels announcements 1 cs-swarming cs-tickets proj-beta Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang cs-tickets Swarm CS cases with SMEs, sales, and success 98 Zendesk APP A ticket has been created by Jagdeep Das Ticket #2334 Incorrect statement Requester: Harry Boone Assignee: Service I received my monthly statement and it's incorrect by $30. Status: New | Today at 1:00PM 2 3 replies Last reply today at 10:58 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes.

インシデント管理

Slack を使ったインシデント管理により、状況をすばやく認識でき、タイムスタンプ付きの監査証跡も得られるため、インシデントの迅速な検出と解決を実現できます。また、作業の自動化とモニタリングツールの利用により、ツールの切り替えの手間が減り、チームは問題解決に注力できます。さらに Slack コネクトを使うことで、ベンダーやプロバイダと協力してインシデント対応にあたれます。

期待される効果

インシデントの検出・トリアージ・報告にかかる時間が短縮

問題解決にかかる平均時間が短縮

インシデントの解決から得た知見を今後に活用可能

作業のストレスが減り、より良いコミュニケーションを実現

Slack を使ったインシデント管理の方法

関連するチャンネルにモニタリングのアラートが届くと、チームはすぐにインシデントの内容を確認・共有し、対応にあたるメンバーをインシデント専用チャンネルに加えます。 新たに追加されたメンバーは、チャンネルにピン留めされた最新情報を確認します。情報はスレッドで整理され、決定事項も一目でわかるようになっています。 すべてのインシデントデータについて、タイムスタンプ付きの監査証跡が 1 か所にまとめられているため、公正かつ明白に検証でき、必要なアクションをすぐに起こせます。 顧客対応チームは常に最新の情報を把握して、インシデントにいち早く対応できるようになり、顧客の満足度が上がります。情報の透明性が向上し、問題をよりスピーディーに解決できます。

新しい担当者のオンボーディング

Slack canvas を活用することで、新しく入った担当者のオンボーディングを効率化できます。情報を永続的に保持できる canvas が、新メンバー向けのナレッジや研修用リソースの一元化に役立ちます。この canvas とコーディング不要のワークフロー、そしてパワフルな検索機能により、あらゆる場所にいる担当者がすばやく仕事に慣れることができ、顧客に提供するサービスの向上につながります。

期待される効果

仕事に慣れるまでの時間や学習にかかる時間が短縮

問題解決にかかる時間が短縮

研修システムが一元化

Slack を使った、新メンバーのオンボーディング方法

新しく入ったメンバーのもとに、マネージャーから研修用の canvas が届きます。そこには、受けるべき研修のリスト、視聴しておくべき動画、確認しておくべきワークフローが記載されています。 新メンバーは、ツールの切り替えの必要なく、ナレッジが集約された 1 つの場所で研修を実施できます。 新メンバーは仕事にすぐに慣れることができ、検索機能を使って過去の事例から学ぶことで、上司に判断を仰ぐエスカレーションの数も減らせます。 Service Cloud のデータを canvas に取り込むことで、顧客についてのインサイトの取得や、KPI の追跡ができます。 マネージャーは、ダイレクトメッセージやハドルミーティングで、報告に対してすぐにフィードバックを返せます。

ワークフローの作成方法や、チャンネルに投稿をピン留めする方法の詳細はこちら

6190739590132 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred cs-plz-help cs-amer-team 2 Channels announcements 1 cs-onboarding cs-triage Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang cs-onboarding Customer Service onboarding 46 Zendesk Workday Google Drive Zoe Maxwell was added to cs-onboarding by Jagdeep Das. Also, Lisa Dawson and 5 others joined. Onboarding Bot WORKFLOW Hey persona_a! Here’s some important info to help bring you up to speed. Pinned resources: Day 1 Onboarding: https://docs.hooli.xyz/presentation/overview Benefits: https://docs.hooli.xyz/document/notes Welcome to Acme Inc.! We're so excited you're here!

質の高いサービスの提供

Slack コネクトチャンネルを使って、重要な顧客、パートナー、ベンダーとのやりとりを優先的に行うことにより、きめ細かいサービスを提供できます。Slack コネクトにより、担当者とエキスパートは安全な形で顧客の声に耳を傾け、リアルタイムで対応して、問題をすばやく解決に導けます。また、製品についてのフィードバックやインサイトを適切なチームに共有するのにも役立ちます。

期待される効果

重大なインシデントへの対応と解決にかかる時間が短縮

重要な顧客、パートナー、ベンダーに個別のサービスを提供

顧客満足度が向上

Slack を使って質の高いサービスを提供する方法

ある重要な顧客が、現在利用中のサービスクラウドプロバイダについて問題を抱えているとします。その顧客は、その会社のサポートチームと接続されている Slack コネクトチャンネルに、問題を投稿します。 内容を確認したサポート担当者は、この問題をただちに最優先事項にして、適切なエキスパートと連携し、迅速な解決を目指します。 顧客から作業の効率化につながる機能の提案がありました。サポートチームはそれを製品チームに共有します。 顧客は、次回のリリースの中に自分が提案した機能があるのを見つけ、満足します。

Slack コネクトの詳しい作成・使用方法はこちら

6185516532133 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred cs-plz-help cs-amer-team 2 Channels announcements 1 ext-cs-dundermifflin cs-triage Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang ext-cs-dundermifflin Cust. Service Connect channel with Dunder Mifflin 29 Zendesk Google Drive Zoom Zendesk APP A ticket has been created by Zoe Maxwell Ticket #2334 Cloud provider down Requester: Harry Boone Assignee: CS Hi! Our users reported today that the cloud is down Status: New | Today at 1:00PM 1 2 replies Last reply today at 11:00 AM 10 people are from Dunder Mifflin

製品へのフィードバック

重要な顧客から製品についてのフィードバックやリクエストを受ける際に、カスタマーサービスチームが窓口となることがよくあるでしょう。Slack を使うことで、カスタマーサービスチームは顧客からのフィードバックをいち早く共有可能。情報を受け取った製品チームは、それにすばやく対応したり、情報をチームのリポジトリに追加したりできます。また、製品チームは Slack を使って機能リリースを全社に向けて発表でき、それによりサービスチームは最新情報を即座に把握できます。

期待される効果

チーム間のコミュニケーションとコラボレーションが向上し、従業員のエンゲージメントや満足度が上昇

顧客の不満や提案が製品チームに直接伝わることで、顧客との関係を強化

顧客のニーズが関連チームにすぐに伝わることで、より有意義な製品開発が可能に

Slack を使った、製品フィードバックへの対応方法

製品部門に応じたチャンネル（例 : #product-ギャップ 、 #feedback-[features] 、 #industry-[retail] ）を作成し、特定の顧客、製品機能、業界などについての情報を 1 か所にまとめます。製品の発表には、次のようなチャンネルを作成して利用します（ #[feat]-市場開拓 、 #リリース済み 、 #product-ロードマップ 、 #社内リリース 、 #マイナーリリース ）。 フィードバック用のチャンネルに、ワークフロービルダーを使って、製品についてのリクエストに必要な情報を収集するためのフォームを作成します。 製品チームは、そのリクエストのスレッドに、機能についての現在のステータス（開発進行中、優先順位低下など）を返信できます。 新機能が導入された際には、製品チームが製品発表用のチャンネルに、顧客への影響についての資料、顧客向けのドキュメント、FAQ などを投稿します。

カスタマーサービスチームの管理

Slack を使ってカスタマーサービスチームを管理することで、リアルタイムでのコミュニケーションを促進・記録でき、マネージャーやメンバーの積極的な関わりを強化できます。マネージャーは Slack を使って、その場でのコーチングや、1 on 1 ミーティングの記録などが可能になり、上層部との間での情報の透明性を高めることができます。メンバーは Slack のダイレクトメッセージや、世界中のチームで共有するチャンネルを使って、マネージャーとリアルタイムでコミュニケーションできます。

期待される効果

担当者の仕事の効率が向上

担当者の自信が向上

従業員のエンゲージメントが向上

カスタマーエクスペリエンスが向上

問題解決にかかる時間が短くなり、応答性が向上

Slack を使って、カスタマーサービスチームを管理する方法

マネージャーはチームメンバーごとのプライベートチャンネルを作成し、メンバーとの 1 on 1 ミーティングの内容を記録することで、認識を共有できます。 マネージャーは、さまざまな案件をリアルタイムで監視でき、ダイレクトメッセージやハドルミーティングを使ってその場でメンバーのコーチングも可能。とくにチームが離れた場所で働いている場合に便利です。 管理職クラスの人は、チャンネルで「なんでも聞いて（AMA）」セッションを開催したり、組織全体に最新情報を共有したりすることで、より透明性の高い文化を醸成できます。従業員はそれに対して質問したり、リアク字で反応したりできます。

チャンネルで AMA セッションを開催する方法はこちら

終わりに

Slack の活用により、重要性が増しているカスタマーサービスチームのエクスペリエンスを向上させ、担当者の生産性を高めることができます。それが最終的に、顧客満足度の上昇につながっていきます。ご不明な点がある方は、Slack のヘルプセンターにアクセスするか、サポートチームまでお問い合わせください。