協力的な新しい営業チーム

営業は大変な仕事です。ビジネスの成功に欠かせない仕事でもあります。
しかし、それと同時に、ビジネスの中で最も移り変わりの激しい分野ともなっています。購入側の知識は増えています。購入側のチームは大きくなり、多様な分野を扱うようになっています。購入時に期待される体験も変化してきています。数え上げればきりがありません。
変化によって発生したビジネスの課題（そしてチャンス）に立ち向かうべく、新しい種類の営業モデルが出現しています。営業チームが購入者のことをよく知り、すべての会話を価値あるものとして、早期成約に結びつけるモデルです。これはただの理論ではなく、世界各地の急成長している企業が採用している、新しい連携型の販売アプローチです。
この電子ブックでは、最高レベルのパフォーマンスを誇る営業チームが、次のような点でどのような取り組みをしているかが紹介されています。
- 新しい方法で顧客と連携することで大規模な購入チームを動かす
- 営業チーム内の緊密な連携によってパフォーマンスを高め、営業マネージャーの活動に報い、顧客との会話を向上させる（分散型の営業チームでは特に挑戦となる点）
- ほかの部署との連携によって必要なリソースを集結させ、早期成約につなげ、顧客の観点をビジネスにフィードバックする
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。