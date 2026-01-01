協力的な新しい営業チーム

営業は大変な仕事です。ビジネスの成功に欠かせない仕事でもあります。

しかし、それと同時に、ビジネスの中で最も移り変わりの激しい分野ともなっています。購入側の知識は増えています。購入側のチームは大きくなり、多様な分野を扱うようになっています。購入時に期待される体験も変化してきています。数え上げればきりがありません。

変化によって発生したビジネスの課題（そしてチャンス）に立ち向かうべく、新しい種類の営業モデルが出現しています。営業チームが購入者のことをよく知り、すべての会話を価値あるものとして、早期成約に結びつけるモデルです。これはただの理論ではなく、世界各地の急成長している企業が採用している、新しい連携型の販売アプローチです。

この電子ブックでは、最高レベルのパフォーマンスを誇る営業チームが、次のような点でどのような取り組みをしているかが紹介されています。