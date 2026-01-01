기존의 기술 스택을 최대한 활용하기

기술 스택이 실제로 사용되고 있는지 어떻게 알 수 있나요?

IT 리더라면 투자한 도구가 팀에 적합한 도구인지 확인하기 위해 상당한 시간을 허비하고 있을 겁니다. 이는 상당한 스트레스를 받는 상황이지만, 상황이 더 악화될 수도 있습니다.

적합한 도구에 투자했지만 직원들이 이를 활용하지 않는다면 어떨까요?

그런데 말이죠. 기술의 도움을 받아 달성하려는 목표가 무엇이든(예: 생산성 향상 또는 시장 출시 시간 단축 등), 직원들이 이러한 비즈니스 목표를 달성하기 위해 협업하면서 여러분이 제공한 도구를 최대한 활용해야 성공이라 볼 수 있습니다.

오늘날의 협업은 수많은 요소들로 구성되어 있습니다. 직원들이 서로 커뮤니케이션하고 파일을 손쉽게 공유할 수 있도록 이들을 한자리에 모으는 기능과 팀이 이메일 받은 편지함을 뒤지는 대신 빠르게 원하는 것을 찾을 수 있도록 지원하는 중앙 지식 저장소가 있죠.

그리고 또 다른 중요한 요소는 모든 직원의 가장 중요한 업무 도구 및 소프트웨어를 업무를 수행하는 단일 장소에 모아 주는 통합 레이어 역할을 하는 협업 허브입니다.

이 가이드는 바로 이에 관한 내용을 다루고 있습니다. 사람, 데이터 및 애플리케이션을 한곳에 모아 주는 기술 스택의 새로운 레이어의 힘을 알아보세요.