Novidades do Slack: pesquisa simplificada, marcadores de canal e muito mais

À medida que as organizações começam a permitir que os funcionários retornem ao escritório, fica claro que as formas tradicionais de trabalho ficaram no passado. Uma pesquisa do Future Forum mostra que 63% dos trabalhadores querem flexibilidade para realizar de forma remota tarefas que demandam concentração e aproveitar ocasionalmente os ambientes físicos, os quais serviriam para fazer planejamento, trocar ideias, organizar reuniões com clientes ou manter contato com os colegas de trabalho.

À medida que nós migramos para um modelo de trabalho híbrido em casa e no escritório, há uma necessidade crescente de coordenar as equipes, colaborar de forma segura com os parceiros e garantir que os sistemas da organização forneçam as informações certas para as pessoas adequadas. Felizmente, temos uma série de recursos novos no Slack para ajudar você a prosperar em um mundo onde o trabalho pode ser feito a qualquer hora e em qualquer lugar.

Use a pesquisa simplificada para encontrar colegas de equipe e acessar informações importantes num piscar de olhos

Só é possível aproveitar o conhecimento acumulado de uma empresa quando todas as pessoas da organização conseguem encontrar informações essenciais. Nós refinamos a pesquisa no Slack para deixá-la mais direta e simplificada.

Encontre o que precisa mais rápido usando os resultados da pesquisa simplificada. Com eles, é possível filtrar por mensagens, arquivos, canais ou pessoas, além de adicionar opções de pesquisa por pessoas, horários, MDs, canais ou arquivos específicos.

Pesquisa simplificada: disponível agora

Destaque informações importantes com os marcadores de canal

Para complementar as melhorias na pesquisa, nós reformulamos a maneira de destacar informações nos canais. Com os marcadores de canal, você pode salvar e colocar no topo as informações mais importantes de um projeto, como links para painéis, protótipos, documentos, arquivos e mensagens. Eles também destacam as mensagens fixadas para que você possa localizar as principais conversas com apenas um clique.

Esses marcadores são ideais para canais com muitos membros. Ajude os colegas a ficar por dentro de tudo destacando links para relatórios, planos de projeto e mensagens importantes. É como se fosse um roteiro para qualquer projeto. Tudo isso na parte superior dos canais.

Marcadores de canal: em implementação

Automatize e atribua permissões granulares com novas funções disponíveis

Os administradores do Slack podem dar exatamente as permissões de que as pessoas precisam graças ao recurso Funções, nossa nova estrutura de permissões.

Ele oferece um controle granular sobre cada usuário, permitindo que você defina as permissões caso a caso. Os clientes também podem mapear automaticamente grupos de fornecedores de identidade para funções predefinidas, facilitando a realização de tarefas em massa e a definição de permissões para cada nova contratação, além de ajudar as organizações globais a crescer no Slack.

Recurso Funções: disponível agora no Enterprise Grid

Trabalhe de forma ágil e segura com parceiros externos

Atualmente, o trabalho é um processo colaborativo, muitas vezes exigindo que agências externas e freelancers concluam projetos. Com o Slack Connect, as equipes podem trabalhar de forma segura com parceiros externos, reunindo tudo e todos em um só lugar. Por exemplo, em vez de depender de e-mails formais para desenvolver um relacionamento de confiança com os clientes, as equipes de vendas podem fazer isso diretamente nos canais.

Agora, para agilizar o trabalho que muitas vezes começa com a troca de e-mails, você pode enviar um convite a qualquer parceiro externo, incluindo aqueles que não têm um plano pago do Slack, para se comunicar por mensagens diretas com segurança. Ao contrário do e-mail, onde qualquer pessoa pode entrar em contato, você só começa a enviar mensagens no Slack após o parceiro aceitar o convite.

Por exemplo, um profissional de marketing pode trocar mensagens diretas em tempo real com um designer externo para que o novo logotipo fique perfeito. Outro cenário: após uma reunião de pesquisa, um gerente de produto pode convidar um cliente para trocar mensagens diretas, compartilhar o protótipo mais recente e pedir feedback.

MDs do Slack Connect: disponíveis agora

Conecte-se com parceiros externos na sua nova central

Há um novo local para trabalhar com parceiros externos, diretamente na barra lateral. Aqui, você pode rastrear os convites enviados, ter mais visibilidade dos convites recebidos e ver uma lista de outros workspaces aos quais você já se conectou. Assim, fica rápido iniciar novos projetos com pessoas de fora da empresa.

Uma central exclusiva para o Slack Connect: disponível agora

Resolva problemas mais rápido com uma nova integração do ServiceNow para Slack

Agora, as equipes e os funcionários de TI podem encontrar, enviar e gerenciar registros do ServiceNow no Slack. Com o novo app ServiceNow para Slack, você pode criar e enviar um registro sem trocar de janelas nem alternar entre apps. Sua equipe pode resolver os problemas num piscar de olhos à medida que os agentes respondem, comentam e colaboram nos tíquetes.

ServiceNow para Slack disponível agora

Assista ao nosso webinar para saber mais

Muita informação para assimilar? Sem problemas, nós temos um resumo com demonstrações desses recursos para usuários e administradores do Slack. Assista ao nosso webinar sob demanda quando quiser.