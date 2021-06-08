Novità di Slack: ricerca semplificata, segnalibri per i canali e altro ancora

Ora che le organizzazioni iniziano a consentire ai dipendenti di tornare in ufficio, appare evidente che le modalità tradizionali di lavoro non potranno essere ripristinate. Una ricerca di Future Forum evidenzia che il 63% dei lavoratori desidera la flessibilità per svolgere il proprio lavoro da remoto, utilizzando gli uffici fisici in modo occasionale per pianificazioni, brainstorming, interazioni con i clienti o connessioni con i colleghi.

Mentre il lavoro si evolve verso un mix ibrido di casa e ufficio, cresce l’esigenza di coordinare i vari team, collaborare in modo sicuro con i partner e garantire che i sistemi alla base dell’organizzazione forniscano le informazioni giuste alle persone giuste. In quest’ottica, stiamo introducendo diverse nuove funzioni in Slack per aiutarti ad avere successo in un mondo in cui si lavora ovunque e in qualsiasi momento.

Usa la ricerca semplificata per trovare i membri del team e accedere velocemente alle informazioni critiche

Le conoscenze accumulate di un’azienda sono utili solo se tutti nell’organizzazione hanno la possibilità di trovare queste informazioni essenziali in un secondo momento, quindi abbiamo perfezionato la ricerca in Slack per renderla semplice e immediata.

Puoi trovare quello che ti serve più velocemente usando i risultati della ricerca semplificata che ti consentono non solo di filtrare in base a messaggi, file, canali o persone, ma anche di aggiungere opzioni per cercare persone specifiche, in momenti specifici, in canali o MD specifici o file di tipi specifici.

Ricerca semplificata: disponibile subito

Evidenzia le informazioni essenziali con i segnalibri per i canali

Per integrare i miglioramenti apportati alla ricerca, abbiamo ridisegnato il modo in cui le informazioni sono evidenziate nei canali. I segnalibri per i canali ti consentono di salvare e mettere in evidenza le informazioni più importanti relative a un progetto, come i link a dashboard, modelli, documenti, file e messaggi. Inoltre, evidenziano i messaggi fissati, in modo da poter individuare rapidamente le conversazioni chiave con un semplice clic.

Questi segnalibri sono perfetti per i canali che contengono molti membri. Aiuta gli altri a essere subito operativi aggiungendo link a report, piani di progetto e messaggi importanti. Avrai a disposizione una roadmap per ogni progetto, con tutti gli elementi nella parte superiore dei canali.

Segnalibri per i canali: in fase di implementazione

Automatizza e assegna autorizzazioni granulari con i nuovi ruoli disponibili

Gli amministratori di Slack possono assegnare alle persone esattamente le autorizzazioni di cui hanno bisogno grazie ai ruoli, la nostra nuova struttura per le autorizzazioni.

I ruoli offrono un controllo granulare sui singoli utenti, permettendo di impostare le autorizzazioni caso per caso. I clienti possono inoltre mappare automaticamente gruppi di provider di identità per preimpostare i ruoli, semplificando le assegnazioni e le autorizzazioni in blocco per ogni neoassunto e consentendo alle organizzazioni globali di scalare le proprie attività in Slack.

Ruoli: disponibili subito (su Enterprise Grid)

Lavora in modo rapido e sicuro con partner esterni

Il lavoro moderno è fondamentalmente basato sulla collaborazione e spesso richiede agenzie e consulenti esterni per completare i progetti. Slack Connect consente ai team di lavorare in modo sicuro con i partner esterni riunendo tutto e tutti in un unico posto. Ad esempio, piuttosto che affidarsi a e-mail formali per sviluppare una relazione, i team di vendita possono instaurare un rapporto di fiducia con i loro clienti direttamente nei canali.

Per velocizzare il lavoro che spesso inizia con un intenso traffico di e-mail, ora puoi inviare un invito per scambiare messaggi diretti in modo sicuro con qualsiasi partner esterno, inclusi quelli che non usano un piano a pagamento di Slack. A differenza delle e-mail, che consentono a chiunque di contattarti, inizierai a scambiare messaggi in Slack solo una volta che il partner ha accettato l’invito.

Ad esempio, un responsabile del marketing può scambiare messaggi diretti in tempo reale con un progettista esterno per finalizzare la creazione di un nuovo logo. Oppure, dopo una riunione di ricerca, un product manager può invitare un cliente a scambiare messaggi diretti e condividere l’ultimo prototipo per ottenere un feedback.

MD di Slack Connect: disponibili subito

Connettiti ai partner esterni nel tuo nuovo hub

C’è un nuovo posto per lavorare con i partner esterni, direttamente nella barra laterale. Qui potrai tenere traccia degli inviti che hai inviato, ottenere maggiore visibilità sugli inviti che hai ricevuto e vedere un elenco delle altre aree di lavoro a cui ti sei già connesso in modo da poter collaborare rapidamente su nuovi progetti con le persone con cui lavori all’esterno della tua azienda.

Un hub dedicato per Slack Connect: disponibile subito

Risolvi i problemi più rapidamente con la nuova integrazione ServiceNow per Slack

I team IT e i singoli dipendenti ora possono trovare, inviare e gestire i record di ServiceNow, tutto all’interno di Slack. L’app ServiceNow per Slack aggiornata consente di creare e inviare un record senza dover cambiare finestra o passare da un’app all’altra. Il tuo team potrà risolvere i problemi rapidamente mentre gli operatori rispondono, commentano e collaborano sui ticket.

ServiceNow per Slack: disponibile subito

Guarda il nostro webinar per saperne di più

Con tutte queste funzioni nuove e riprogettate, abbiamo messo a disposizione degli utenti o amministratori di Slack un riepilogo e delle demo sul funzionamento. Puoi guardare il nostro webinar che illustra queste funzioni e demo on-demand, in qualsiasi momento.