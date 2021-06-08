Slack의 새로운 소식: 간소화된 검색, 채널 책갈피 등

이제 직원들은 다시 사무실로 출근하고 있지만, 기존의 업무 방식으로 진행되지는 않을 것입니다. Future Forum의 조사에 따르면 근무자의 63%는 원격으로 집중적인 업무를 처리할 수 있는 유연성을 원하는 동시에, 때때로 계획, 브레인스토밍, 고객 응대 또는 동료와의 관계를 유지하는 데 사무실을 이용하고 싶어 합니다.

근무 방식이 집과 사무실의 복합된 형태로 변화함에 따라, 팀 간에 조율하고, 파트너와 안전하게 협업하고, 조직의 기반이 되는 시스템에서 알맞은 사람에게 올바른 정보를 제공하도록 보장해야 할 필요가 커지고 있습니다. 다행히, Slack에서는 장소와 시간에 구애받지 않고 일하는 이러한 새로운 업무 방식의 세계에서 성공하도록 도와줄 새로운 여러 기능을 제공합니다.

간소화된 검색을 사용하여 팀원을 찾고 중요한 정보에 빠르게 접근하세요

조직의 구성원이 중요한 정보를 나중에 찾을 수 있어야 회사의 누적된 지식이 활용될 수 있으며, 따라서 Slack에서는 검색 기능을 직관적이고 간단하게 개선했습니다.

메시지, 파일, 채널 또는 사람으로 필터링할 뿐 아니라 특정 사람, 특정 시간, 특정 채널 또는 DM, 또는 특정 유형의 파일별로 검색하는 옵션도 추가할 수 있는 간소화된 검색 결과를 통해 원하는 것을 더 빠르게 찾을 수 있습니다.

간소화된 검색: 지금 이용 가능

채널 북마크를 통해 주요 정보를 표시하세요

검색 개선 사항을 보완하기 위해, 채널에서 정보가 강조 표시되는 방법을 개선했습니다. 채널 북마크를 사용하면 대시보드, 시안, 문서, 파일 및 메시지로 이동하는 링크와 같이 프로젝트에 대한 가장 중요한 정보를 저장하고 상위에 표시할 수 있습니다. 또한 고정된 메시지를 강조 표시하여 클릭 한 번으로 주요 대화 내용을 빠르게 찾을 수 있습니다.

이러한 북마크는 멤버가 많은 채널에 적합합니다. 중요한 보고서, 프로젝트 계획 및 메시지 등에 연결하여 다른 멤버가 빠르게 정보를 습득하도록 도울 수 있습니다. 채널 맨 위에 있는 프로젝트의 로드맵과도 같습니다.

채널 북마크: 지금 출시 중

새로 사용 가능한 역할을 통해 세부적인 권한을 자동화 및 할당하세요

Slack 관리자는 새 권한 프레임워크인 역할을 사용하여 사람들에게 필요한 권한을 정확하게 부여할 수 있습니다.

역할은 개별 사용자에 대한 세분화된 제어 권한을 제공하여 사례별로 권한을 설정할 수 있습니다. 또한 고객은 ID 제공업체 그룹을 사전 설정된 역할에 자동으로 매핑할 수 있으므로 신입 직원이 들어올 때마다 일괄 작업 및 권한을 더 쉽게 부여하고 전 세계적인 조직이 Slack에서 비즈니스를 확장할 수 있습니다.

역할: 현재 이용 가능(Enterprise Grid)

외부 파트너와 빠르고 안전하게 작업하세요

오늘날의 업무는 협업을 중심으로 이루어지며, 외부 기관이나 프리랜서들이 프로젝트를 완료해야 하는 경우가 많습니다. Slack Connect를 사용하면 팀에서 모든 것과 모든 사람들을 한곳에 모아 외부 파트너와 안전하게 일할 수 있습니다. 예를 들어, 관계를 구축하는 데 공식적인 이메일에 의존하는 대신, 영업 팀에서는 채널에서 직접 고객과 신뢰를 쌓을 수 있습니다.

주로 이메일 주고받기로 시작하는 업무의 속도를 높이기 위해, 이제 유료 Slack 플랜을 사용하지 않는 파트너를 포함하여 모든 외부 파트너에게 안전하게 다이렉트 메시지를 보내도록 초대할 수 있습니다. 누구나 내게 연락할 수 있는 이메일과 달리, 파트너가 초대를 수락해야 Slack에서 메시지를 시작할 수 있습니다.

예를 들어, 마케터가 새 로고를 완성하기 위해 외부 디자이너와 실시간으로 다이렉트 메시지를 주고받을 수 있습니다. 아니면 조사 회의를 마친 후, 제품 관리자가 고객을 다이렉트 메시지에 초대하여 최신 프로토타입을 공유하고 피드백을 받을 수 있습니다.

Slack Connect DM: 지금 이용 가능

새 허브에서 외부 파트너와 연결하세요.

외부 파트너와 작업할 수 있는 홈이 사이드바에 새로 생겼습니다. 여기서는 보낸 초대를 추적하고, 받은 초대에 대해 더 많은 가시성을 확보하고, 이미 연결한 다른 워크스페이스의 목록을 확인하여 회사 외부의 파트너와 함께 새로운 프로젝트를 빠르게 시작할 수 있습니다.

Slack Connect 전용 허브: 지금 이용 가능

Slack을 위한 새 ServiceNow 통합을 통해 문제를 더 빠르게 해결하세요

IT 팀과 개인 직원은 이제 Slack 내에서 ServiceNow 기록을 찾고, 제출하고, 관리할 수 있습니다. 새로워진 Slack용 ServiceNow 앱에서는 창을 전환하거나 여러 앱 간에 이동할 필요 없이 기록을 만들고 제출할 수 있습니다. 상담원이 티켓에 응답하고, 댓글을 달고, 협업하는 동안 팀에서 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.

Slack용 ServiceNow: 지금 이용 가능

웹 세미나를 시청하여 속도를 높이세요

개선된 기능과 새로운 기능이 아주 많으므로, Slack 사용자나 관리자를 위해 요약된 내용 및 실제 사용 데모를 제공합니다. 이러한 기능 및 데모를 다루는 웹 세미나는 온디맨드로 언제든지 볼 수 있습니다.