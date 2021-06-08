Novedades de Slack: búsqueda simplificada, marcadores de canales y mucho más

A pesar de que los empleados de las organizaciones empiezan a volver a la oficina, lo que seguro que no va a volver son las formas tradicionales de trabajar. Según las investigaciones de Future Forum, el 63 % de los trabajadores desea flexibilidad para poder centrarse en el teletrabajo y apuesta por acudir en ocasiones puntuales a las oficinas físicas para tareas de planificación, lluvia de ideas, interactuar con los clientes o, simplemente, para no perder el contacto con los compañeros.

A medida que el modo de trabajar evoluciona hacia un modelo híbrido de casa y oficina, es cada vez más necesario coordinarse entre equipos, colaborar de forma segura con los socios y garantizar que los sistemas de los que depende tu organización facilitan la información correcta a las personas adecuadas. Por suerte, en Slack tenemos una serie de funciones nuevas que te ayudarán a triunfar en esta nueva realidad de trabajar desde donde sea, cuando sea.

Usa la búsqueda simplificada para buscar a compañeros de equipo y acceder a información importante rápidamente

La utilidad del conocimiento acumulado de una empresa depende de las posibilidades de los miembros de la organización de encontrar dicha información vital más adelante. Por eso, refinamos y optimizamos la búsqueda en Slack para que sea más directa.

Puedes encontrar lo que necesitas más rápidamente con resultados de búsqueda simplificados que te permiten no solo filtrar por mensajes, archivos, canales o personas, sino también agregar opciones para buscar por personas concretas en horas y canales o mensajes concretos, o por archivos de un tipo específico.

Búsqueda simplificada: disponible ahora

Encuentra la información clave con marcadores de canales

Para complementar nuestras mejoras a la búsqueda, renovamos la forma en la que se destaca la información en los canales. Los marcadores de canales te permiten guardar la información más importante sobre un proyecto y acceder a ella, como enlaces a los paneles, los borradores, los documentos, los archivos y los mensajes. También destacan los mensajes fijados, de modo que puedas localizar rápidamente las conversaciones clave con un clic.

Estos marcadores son ideales para canales con muchos miembros. Ayuda a los demás a ganar tiempo enlazando a informes, planes de proyecto y mensajes esenciales. Es como la hoja de ruta de un proyecto, encima de los canales.

Marcadores de canales: disponibles ahora

Automatiza y asigna permisos graduales con los nuevos roles disponibles

Los administradores de Slack pueden conceder a los usuarios exactamente los permisos que necesitan gracias a “Roles”, nuestro nuevo marco de permisos.

“Roles” ofrece un control granular sobre usuarios específicos, de forma que puedes otorgar permisos caso por caso. Los clientes también pueden asignar automáticamente grupos de proveedores de identidad a roles predefinidos. Así, es más fácil asignar tareas y conceder permisos en bloque cada vez que se contrate a una persona nueva, lo cual es beneficioso para las organizaciones globales, que pueden escalar sus negocios en Slack.

Roles: disponibles ahora (en Enterprise Grid)

Trabaja de forma rápida y segura con socios externos

El trabajo de hoy en día es en esencia colaborativo, lo que suele hacer necesario que agencias y profesionales externos completen los proyectos. Slack Connect reúne todo y a todos en un mismo lugar para permitir a los equipos trabajar de forma segura con sus socios externos. Por ejemplo, en lugar de depender de correos electrónicos formales para establecer una relación, los equipos de ventas pueden generar confianza con sus clientes directamente en los canales.

Olvídate del ir y venir de correos electrónicos necesario para ponerse a trabajar: ahora, puedes mandar una invitación a fin de enviar mensajes directos de forma segura a cualquier socio externo, incluidos aquellos que no dispongan de un plan de pago de Slack. A diferencia del correo electrónico, a través del cual puede comunicarse contigo cualquier persona, solo podrás enviar mensajes en Slack una vez que el socio haya aceptado la invitación.

Por ejemplo, un especialista en marketing puede intercambiar mensajes directos en tiempo real con un diseñador externo para conseguir que el nuevo logotipo tenga el aspecto deseado. O, después de una reunión del equipo de investigación, un responsable de productos puede invitar a un cliente a enviar mensajes directos y compartir el prototipo más reciente para comentarlo.

Mensajes directos de Slack Connect: disponibles ahora

Conecta con socios externos en tu nuevo centro

Existe un nuevo centro desde el que trabajar con socios externos, directamente desde la barra lateral. Aquí podrás realizar un seguimiento de las invitaciones que hayas enviado, ver más claramente las que hayas recibido y consultar una lista de otros espacios de trabajo con los que ya has conectado para que puedas ir directamente a los nuevos proyectos con las personas con las que trabajas fuera de tu empresa.

Un centro dedicado de Slack Connect: disponible ahora

Resuelve problemas más rápidamente con una nueva integración de ServiceNow para Slack

Los equipos de TI y los empleados ya pueden buscar, enviar y gestionar registros de ServiceNow, todo sin salir de Slack. La renovada aplicación ServiceNow para Slack te permite crear y enviar registro sin tener que cambiar de ventana ni tener que abrir otras aplicaciones. Tu equipo resolverá los problemas rápidamente a medida que los agentes respondan, comenten y colaboren en torno a los tickets.

ServiceNow para Slack: disponibles ahora

Mira nuestro seminario web para ponerte al día rápidamente

Con tantas funciones renovadas y nuevas, los usuarios o administradores de Slack que necesiten una recapitulación y demostraciones están de suerte: en cualquier momento pueden visionar nuestro seminario web bajo demanda, en el que se habla de estas funciones y se ven en acción.