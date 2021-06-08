Novedades de Slack: búsqueda simplificada, marcadores de canal y mucho más

Ahora que las organizaciones empiezan a permitir que sus empleados vuelvan a trabajar en la oficina, ha quedado claro que el concepto de trabajo tradicional ha cambiado para siempre. Una investigación llevada a cabo por el Future Forum muestra que el 63 % de los trabajadores demandan flexibilidad para desempeñar el trabajo que requiera concentración de forma remota y aprovechar las oficinas físicas para tareas de planificación, reuniones de reflexión, reuniones con clientes o para mantener el contacto con los compañeros de trabajo.

A medida que nuestro trabajo se transforma en un híbrido de teletrabajo y trabajo en la oficina, surge una creciente necesidad de coordinar los distintos equipos, colaborar de forma segura con los socios y garantizar que los sistemas de la organización ofrecen la información adecuada a las personas correctas. Afortunadamente, tenemos un montón de funciones nuevas en Slack con las que podrás triunfar en este nuevo concepto de trabaja en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Utiliza la búsqueda simplificada para encontrar a tus compañeros de equipo y acceder rápido a la información relevante

El conocimiento acumulado de una empresa es tan importante como el hecho de que todo el mundo en tu organización sea capaz de encontrar esa información fundamental más adelante, y hemos refinado las funciones de búsqueda de Slack para que sean más directas y optimizadas.

Puedes encontrar lo que necesitas más rápido mediante los resultados de la búsqueda simplificada que te permiten filtrar no solo por mensajes, archivos, canales o personas, sino también buscar por personas específicas, en momentos específicos, en canales o mensajes directos específicos, o bien por archivos de un determinado tipo.

Búsqueda simplificada: Ya disponible

Destaca la información más importante con los marcadores de canales

Para complementar las mejoras que hemos introducido en la función de búsqueda, hemos renovado la forma en que la información se resalta en los canales. Los marcadores de los canales te permiten guardar y destacar la información más importante de un proyecto, como enlaces a paneles, maquetas, documentos, archivos y mensajes. También destacan mensajes con chinchetas, por lo que podrás localizar conversaciones importantes con tan solo un clic.

Estos marcadores son perfectos para canales que tengan muchos miembros. Ayuda a otros a que trabajen más rápido añadiendo enlaces a informes esenciales, planes de proyectos y mensajes. Es como una hoja de ruta para cualquier proyecto, todos situados en la parte superior de los canales.

Marcadores de canales: en proceso de implantación

Automatiza y asigna permisos granulares con los nuevos roles disponibles

Los administradores de Slack pueden ofrecer a los empleados los permisos que necesitan gracias a la función Roles, nuestro marco de permisos.

Los Roles ofrecen un control granular sobre los usuarios individuales al permitirle definir los permisos de forma individual. Los clientes pueden asignar automáticamente grupos de proveedores de identidades con roles prestablecidos, lo que facilita la realización de asignaciones y permisos en masa para todas las nuevas contrataciones, y contribuye a que las organizaciones globales gestionen mejor sus negocios en Slack.

Roles: Disponible ahora (en Enterprise Grid)

Cómo colaborar con colaboradores externos de un modo rápido y seguro

El trabajo de hoy en día se basa en la colaboración y a menudo exige que agencias externas y autónomos completen proyectos. Slack Connect permite que los equipos trabajen de forma segura con sus socios externos incluyendo toda la información que todos necesitan en un único lugar. Por ejemplo, en lugar de confiar en los correos electrónicos formales para desarrollar una relación, los equipos de ventas pueden ganarse la confianza de los clientes directamente a través de los canales.

Para agilizar el trabajo que normalmente empieza con un intercambio interminable de correos electrónicos, ahora puedes enviar una invitación para enviar de forma segura mensajes directos a cualquier socio externo, incluidos aquellos que no hayan pagado un plan de Slack. A diferencia del correo electrónico, al que todo el mundo puede escribirte, empezarás a enviar y recibir mensajes de Slack únicamente cuando tu socio acepte la invitación.

Por ejemplo, un empleado de marketing puede intercambiar mensajes directos en tiempo real con un diseñador externo para conseguir que un logotipo quede perfecto. O después de una reunión de investigación, un jefe de producto puede invitar a un cliente a utilizar los mensajes directos y compartir el último prototipo para conocer su opinión.

Mensajes directos de Slack Connect: Ya disponible

Conecta con tus socios externos con tu nueva herramienta

Ahora existe una nueva herramienta de inicio para trabajar con socios externos y podrás encontrarla directamente en la barra lateral. Aquí podrás llevar un seguimiento de las invitaciones que hayas enviado, tener más visibilidad sobre las invitaciones que has recibido y ver una lista de otros espacios de trabajo con los que hayas conectado para que puedas saltar rápidamente a nuevos proyectos con las personas que trabajas de fuera de la empresa.

Una herramienta específica para Slack Connect: Ya disponible

Resuelve los problemas más rápido con la nueva integración de ServiceNow para Slack

Los equipos de TI y los empleados ahora pueden enviar y gestionar los registros de ServiceNow, todo ello desde Slack. La aplicación de ServiceNow actualizada para Slack te permite crear y enviar un registro sin necesidad de cambiar de ventana o saltar entre aplicaciones. Tu equipo resolverá los problemas rápidamente a medida que los agentes responden, comentan y colaboran mediante los tickets.

ServiceNow para Slack: Ya disponible

Echa un vistazo a nuestro webinario para ponerte al día

Con todas las funciones nuevas y renovadas, los usuarios o administradores de Slack que quieran consultar un resumen, así como demostraciones de todas ellas en acción, están de suerte. Puedes consultar nuestro webinario sobre estas funciones y demostraciones bajo demanda en cualquier momento.