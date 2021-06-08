Neu bei Slack: Vereinfachte Suche, Channel-Lesezeichen und mehr

Jetzt, da Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Rückkehr ins Büro ermöglichen, ist klar, dass die traditionellen Arbeitsweisen passé sind. Studien des Future Forum zeigen, dass sich 63 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Flexibilität wünschen, um im Home-Office effizient arbeiten zu können, während sie gelegentlich auch physische Büroräume für Planungen, Brainstorming, Kundenkontakte oder den Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen nutzen wollen.

Da sich unsere Arbeit zu einer Mischung aus Remote-Work und Büroarbeit entwickelt, wird es immer wichtiger, Projekt-Teams aufeinander abzustimmen, sicher mit Partnern zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass die Systeme, die dein Unternehmen am Laufen halten, die richtigen Informationen an die richtigen Personen weitergeben. Zum Glück gibt es eine ganze Menge neuer Funktionen in Slack, die dir dabei helfen, in dieser neuen Arbeitswelt, in der du überall und jederzeit arbeiten kannst, erfolgreich zu sein.

Nutze die vereinfachte Suche, um Teammitglieder zu finden und schnell auf wichtige Informationen zuzugreifen

Das gesammelte Wissen eines Unternehmens ist nur etwas wert, wenn jede einzelne Person im Unternehmen wichtige Informationen später finden kann. Daher haben wir die Suche in Slack so verfeinert, dass sie einfach und effizient funktioniert.

Du kannst die gewünschten Informationen schneller finden, indem du vereinfachte Suchergebnisse verwendest, mit denen du nicht nur nach Nachrichten, Dateien, Channels oder Personen filtern kannst, sondern auch Optionen zur Suche nach bestimmten Personen, zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Channels oder DMs oder nach Dateien eines bestimmten Typs hinzufügen kannst.

Vereinfachte Suche: Ab sofort verfügbar

Merke dir wichtige Informationen mit Channel-Lesezeichen

Ergänzend zu unseren Verbesserungen bei der Suche haben wir die Art und Weise, wie Informationen in den Channels hervorgehoben werden, überarbeitet. Mit Channel-Lesezeichen kannst du alle wichtigen Informationen rund um ein Projekt speichern und hervorheben, z. B. Links zu Dashboards, Entwürfen, Dokumenten, Dateien und Nachrichten. Du kannst neue Channel-Lesezeichen ganz einfach über die Channel-Lesezeichen-Leiste hinzufügen, die daneben auch gepinnte Nachrichten hervorhebt, damit du die wichtigsten Unterhaltungen mit nur einem Klick schnell finden kannst.

Channel-Lesezeichen sind ideal für Channels mit vielen Mitgliedern. Hilf anderen dabei, schnell auf den neuesten Stand zu kommen, indem du wichtige Berichte, Projektpläne und Nachrichten verlinkst. So kreierst du für jedes Projekt deine eigene Roadmap, die jederzeit gut sichtbar ganz oben im Channel verfügbar ist.

Channel-Lesezeichen: Wird ab sofort eingeführt

Automatisiere detaillierte Berechtigungen und weise sie mit neu verfügbaren Rollen zu

Slack-Administratorinnen und -Administratoren können ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau die Berechtigungen erteilen, die sie benötigen – dank des neuen Berechtigungs-Frameworks namens Roles.

Roles bietet präzise Kontrolle über einzelne Benutzerinnen und Benutzer. So kannst du Berechtigungen ganz individuell festlegen. Kunden können außerdem Identitäts-Provider-Gruppen automatisch vordefinierten Rollen zuordnen, was es einfacher macht, Massenzuweisungen und Berechtigungen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzunehmen – und was global agierenden Unternehmen hilft, ihre Geschäfte mit Slack zu optimieren.

Roles: Jetzt verfügbar ( bei Enterprise Grid)

Arbeite schnell und sicher mit externen Partnern zusammen

Die Arbeit von heute basiert im Kern auf Zusammenarbeit und erfordert zum erfolgreichen Abschluss von Projekten oft die Hilfe externer Agenturen und Freiberufler bzw. Freiberuflerinnen. Slack Connect ermöglicht Projekt-Teams die sichere Zusammenarbeit mit externen Partnerinnen und Partnern, indem es alle wichtigen Personen und Daten an einem zentralen Ort zusammenführt. Anstatt sich zum Beispiel auf formelle E-Mails zu verlassen, um eine Beziehung aufzubauen, können Vertriebsteams direkt in Channels Vertrauen zu ihren Kunden aufbauen.

Damit dir und deinem Projekt-Team die tägliche Arbeit, die oft mit ewigen E-Mail-Ketten beginnt, schneller von der Hand geht, kannst du jetzt eine Einladung für eine sichere Direktnachricht an alle externen Partnerinnen und Partner senden – auch an die, die keinen kostenpflichtigen Slack-Plan nutzen. Im Gegensatz zu E-Mails, über die jeder bzw. jede Kontakt zu dir aufnehmen kann, beginnt die Nachrichtenübermittlung in Slack erst, nachdem deine Partnerin oder dein Partner die Einladung angenommen hat.

Zum Beispiel kann eine Mitarbeiterin aus dem Marketing in Echtzeit Direktnachrichten mit einer externen Designerin bzw. einem externen Designer austauschen, damit ein neues Logo genau wie gewünscht aussieht. Oder ein Produktmanager kann nach einem Entwicklungsmeeting einen Kunden per Direktnachricht einladen und den neuesten Prototyp freigeben, um Feedback einzuholen.

Slack Connect DMs: Ab sofort verfügbar

Vernetze dich in deinem neuen digitalen Büro mit externen Partnerinnen und Partnern

Die Zusammenarbeit mit externen Partnerinnen und Partnern hat ein neues Zuhause – direkt in deiner Seitenleiste. Hier kannst du die Einladungen einsehen, die du verschickt hast, dir einen besseren Überblick über die Einladungen verschaffen, die du erhalten hast, und eine Liste anderer Workspaces sehen, mit denen du dich bereits vernetzt hast. Auf diese Weise kannst du schnell neue Projekte mit den Personen starten, mit denen du außerhalb deines Unternehmens zusammenarbeitest.

Ein spezieller Ort für Slack Connect: Ab sofort verfügbar

Löse Probleme schneller mit der neuen ServiceNow-Integration für Slack

IT-Teams und einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nun ServiceNow-Aufzeichnungen suchen, übermitteln und verwalten – alles innerhalb von Slack. Mit der aktualisierten ServiceNow-App für Slack kannst du Aufzeichnungen erstellen und übermitteln, ohne zu einem anderen Tab wechseln oder zwischen anderen Apps hin- und herspringen zu müssen. Dein Projekt-Team kann Probleme schnell lösen, da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Tickets antworten, diese kommentieren und gemeinsam daran arbeiten können.

ServiceNow für Slack: Ab sofort verfügbar

Schau dir unser Webinar an, um auf den neuesten Stand zu kommen

Du wünscht dir eine Zusammenfassung und Demos der neuen Funktionen? Du kannst dir jederzeit unser Webinar zu den Funktionen und Demos auf Abruf ansehen.