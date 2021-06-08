Quoi de neuf dans Slack ? Recherche simplifiée, marque-pages de canal et plus encore

Même si les entreprises autorisent progressivement leurs salariés à retourner au bureau, il est clair que l’on ne reviendra pas complètement aux anciennes méthodes de travail. Une étude réalisée par Future Forum montre que 63 % des actifs souhaitent pouvoir travailler à domicile, tout en profitant de temps en temps de la vie de bureau pour organiser et réfléchir autour des projets, rencontrer les clients et rester en contact avec leurs collègues.

Notre mode de travail passe progressivement à un mélange hybride de présentiel et de distanciel. Plus que jamais, il est nécessaire de coordonner les équipes, de collaborer en toute sécurité avec les partenaires et de s’assurer que les systèmes utilisés par l’entreprise fournissent les informations adéquates aux bonnes personnes. Heureusement, nous proposons beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans Slack pour vous aider à réussir dans ce nouveau monde du travail distribué.

Utilisez la recherche simplifiée pour trouver des collègues et obtenir des informations essentielles rapidement

Les connaissances de l’entreprise ne valent rien si les salariés ne peuvent y accéder quand ils en ont besoin. C’est pourquoi nous avons simplifié le système de recherche dans Slack.

Vous pouvez ainsi trouver ce que vous cherchez plus rapidement grâce aux résultats de recherche simplifiée. Vous pouvez les filtrer non seulement par messages, fichiers, canaux ou personnes, mais aussi ajouter des options pour affiner la recherche en fonction de personnes, moments, canaux, messages directs, ou encore selon la nature des fichiers.

Recherche simplifiée : déjà disponible

Isolez les informations utiles grâce aux marque-pages de canal

En complément des améliorations de notre système de recherche, nous avons intégralement repensé la manière de mettre en avant l’information dans les canaux. Avec les marque-pages de canal, vous pouvez enregistrer et mettre en avant les informations importantes concernant un projet (par exemple, les liens vers les tableaux de bord, aperçus, documents, fichiers et messages). Les marque-pages permettent également d’épingler des messages pour vous aider à repérer plus facilement les conversations importantes.

Ils sont très utiles pour les canaux qui réunissent beaucoup de membres. Aidez vos collègues à se mettre à jour en épinglant des rapports, des déroulés de projet et des messages importants. C’est comme une feuille de route de vos projets, située en haut des canaux.

Marque-pages de canal : en phase de déploiement

Automatisez et assignez des autorisations spécifiques grâce aux nouveaux rôles disponibles

Les administrateurs Slack peuvent donner à leurs membres les autorisations précises dont ils ont besoin grâce aux Rôles, notre nouveau cadre d’autorisations.

Les rôles vous offrent un contrôle précis de chaque utilisateur, ce qui permet d’attribuer les autorisations individuellement. Les clients peuvent également attribuer des rôles pré-définis aux fournisseurs d’identité, ce qui permet d’assigner et de paramétrer des autorisations groupées pour les nouveaux salariés. Slack facilite l’essor des entreprises internationales.

Rôles : déjà disponibles (avec Enterprise Grid)

Travaillez rapidement et en toute sécurité avec des partenaires externes

Le travail est devenu fondamentalement collaboratif. Il nécessite souvent de recourir à des agences externes et à des prestataires indépendants pour mener à bien les projets. Avec Slack Connect, les équipes peuvent travailler en toute sécurité avec leurs partenaires externes, en réunissant tout et tout le monde au même endroit. Ainsi, au lieu d’utiliser les e-mails pour construire une relation, les équipes commerciales peuvent développer un rapport de confiance avec leurs clients directement dans les canaux.

Désormais, pour accélérer une collaboration qui commence souvent par des échanges d’e-mails, vous pouvez inviter n’importe quel partenaire externe à échanger via message direct, y compris ceux qui n’ont pas souscrit à un forfait payant Slack. À la différence des e-mails, via lesquels n’importe qui peut vous contacter, vous ne recevrez de messages qu’une fois que votre partenaire aura accepté l’invitation.

Par exemple, un professionnel du marketing peut échanger des messages directs en temps réel avec un designer externe afin de veiller à ce que le nouveau logo soit parfait. Ou, après une réunion de brainstorming, un responsable produit peut inviter un client à échanger via message direct et lui montrer le tout dernier prototype pour avoir son retour.

Messages directs Slack Connect : déjà disponibles

Entrez en contact avec vos partenaires externes dans votre nouvelle plateforme

Utilisez la barre latérale pour collaborer avec vos partenaires externes. Ici, vous pourrez garder un œil sur les invitations que vous avez envoyées et gagner en visibilité sur celles que vous avez reçues. Vous pourrez aussi consulter la liste des espaces de travail auxquels vous vous êtes déjà connecté afin de démarrer rapidement de nouveaux projets avec vos collaborateurs externes.

Une plateforme dédiée pour Slack Connect : déjà disponible

Résoudre des problèmes plus rapidement grâce à la nouvelle intégration ServiceNow pour Slack

Les équipes informatiques ainsi que les collaborateurs eux-mêmes peuvent désormais chercher, envoyer et gérer des enregistrements ServiceNow, le tout dans Slack. La nouvelle application ServiceNow pour Slack vous permet de créer et d’envoyer un enregistrement sans devoir changer de fenêtre ou d’application. Votre équipe pourra ainsi résoudre plus rapidement les problèmes car les agents échangent et travaillent sur les tickets.

ServiceNow pour Slack : déjà disponible

Regardez notre webinaire pour vous mettre à jour

Les utilisateurs et administrateurs de Slack qui aimeraient avoir un récapitulatif et des démonstrations de toutes ces fonctionnalités repensées ou inédites ont de la chance. Vous pouvez consulter quand vous le souhaitez notre webinaire concernant ces fonctionnalités et leurs démonstrations.