Novidades no Slack: chamadas de vídeo em dispositivos móveis, MDs com parceiros externos e muito mais

Basta dar uma olhada nos dados mais recentes da Future Forum para comprovar que a flexibilidade gera mais produtividade. E embora esses dados sejam sobre cronogramas de trabalho flexíveis, nós acreditamos que a flexibilidade das ferramentas também tem um papel importante. É por essa razão que estamos dando grandes passos para garantir que o Slack conecte você às pessoas, aos parceiros e aos sistemas com os quais você conta todos os dias. Desde chamadas de vídeo em dispositivos móveis até reações de um clique e uma nova maneira de enviar mensagem para praticamente qualquer pessoa, esses novos recursos permitem que você descubra novas maneiras de trabalhar em equipe.

Mantenha os colegas de trabalho por perto, onde quer que você esteja

Imagine a seguinte situação: são 16h de uma sexta-feira, e o sol está brilhando, mas... você está preso em uma reunião.

Claro, não é uma situação ideal. Mas com os espaços de trabalho híbridos e remotos se tornando cada vez mais comuns, você poderia muito bem participar dessa reunião deitado em uma rede. Afinal de contas, quando você não está trabalhando no escritório, qualquer lugar pode se tornar um.

Nós demos um grande passo para tornar seu espaço de trabalho mais confortável e dinâmico lançando as chamadas de vídeo para dispositivos móveis. As chamadas de vídeo em dispositivos móveis ajudam a manter seu ritmo de trabalho, seja ele qual for. Com elas, você pode fazer uma reunião privada no banco do passageiro durante uma viagem longa ou conferir um projeto enquanto faz compras no supermercado.

Chamadas de vídeo em dispositivos móveis: já disponíveis

Agora vamos falar das reações. Elas são uma ótima maneira de se expressar em conversas do dia a dia. Um rápido par de 👀 já informa à equipe que você está lendo uma mensagem, enquanto um ✅ informa que uma solicitação foi aprovada. E agora, com as reações de um clique, isso ficou ainda mais rápido. Você e seus administradores podem personalizar um conjunto de reacji que será exibido toda vez que passarem o mouse sobre uma mensagem.

Os administradores podem selecionar até três reações padrão para a equipe a fim de estabelecer uma prática comum do uso de reações. Mas os usuários ainda podem selecionar suas reações preferidas em Preferências > Mensagens e mídia, tornando o sinal de positivo virtual ainda mais fácil do que o real.

Reações de um clique: já disponíveis

Trabalhe de forma ágil (e segura) com parceiros externos

Independentemente da função que você exerça, é provável que seu trabalho diário envolva diversos parceiros externos, como clientes, fornecedores de logística, entre outros.

Sejam quais forem os parceiros de fora da sua empresa, o Slack Connect é um jeito mais rápido e seguro de trabalhar com eles. Até 20 organizações podem trabalhar juntas e em tempo real, tudo no mesmo canal do Slack. Podem ser sua equipe de vendas e um cliente ou sua equipe de marketing e uma enorme quantidade de parceiros de produção dando vida a uma conferência virtual.

Compartilhamento de canais com até 20 organizações: já disponível

Apesar de acreditar que as melhores colaborações acontecem em canais públicos, nós sabemos a frequência com que parcerias de longo prazo se iniciam por meio de conversas simples entre duas pessoas. As mensagens diretas do Slack Connect são a maneira mais fácil de se conectar instantaneamente com parceiros de confiança, e agora você pode enviar uma MD para qualquer pessoa, mesmo que suas organizações não estejam conectadas em um canal do Slack. Por exemplo, os agentes de suporte podem ajudar a fazer a triagem de um problema com o cliente em tempo real ou um representante de desenvolvimento comercial pode enviar informações relevantes após conversar com um cliente em potencial.

Mensagens diretas do Slack Connect: em breve

Além dessa nova maneira de enviar mensagens, nós adicionamos alguns recursos para garantir que os administradores ainda tenham visibilidade e controle para manter as empresas seguras. Os administradores agora podem revogar convites do Slack Connect, bloquear envios de arquivos, aprovar ou recusar convites para compartilhar canais e muito mais.

Novas permissões e controles do Slack Connect: já disponíveis

Conecte mais ferramentas importantes, tudo em um só lugar

Nós sabemos que o trabalho produtivo depende de inúmeras pessoas dentro e fora da sua empresa e que esse trabalho exige outras ferramentas além do Slack. Por isso, nós estamos oferecendo novas maneiras para você usar todas elas no Slack.

O exemplo mais recente: há um novo app DocuSign eSignature, que é uma maneira fantástica de enviar documentos por meio do Slack. Com uma biblioteca de modelos integrados, você pode criar contratos de venda, documentos de integração do RH e muito mais em questão de minutos. Tudo isso com os seus acordos personalizados. E o melhor de tudo: você pode enviar e monitorar o status dos documentos em tempo real. Você receberá notificações assim que os documentos forem assinados e poderá enviar lembretes quando não forem.

App DocuSign: já disponível

Muitas pessoas dizem que os melhores recursos ficam escondidos. Isso inclui o modo de soquete, que permite que os apps personalizados da sua organização no Slack fiquem protegidos pelo firewall da empresa. O resultado é uma redução dos riscos de segurança e da sobrecarga do administrador ao mesmo tempo que os desenvolvedores têm acesso a recursos interativos, como o criador de fluxo de trabalho, o Block Kit e a API de eventos.

Modo de soquete: já disponível

Sim, são muitas novidades! É por isso que recentemente gravamos um webinar que fala sobre cada um desses novos recursos com demonstrações práticas. Veja sob demanda e fique de olho nos próximos webinars aqui.