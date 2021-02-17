Les dernières données du Future Forum le confirment : la flexibilité fait gagner en productivité. Bien que ces données concernent la flexibilité des horaires de travail, nous estimons que la flexibilité des outils joue également un rôle décisif. C’est pourquoi Slack met tout en œuvre pour vous connecter aux personnes, aux partenaires et aux systèmes dont vous avez besoin tous les jours. Entre les appels vidéo sur mobile, la publication de réactions en un clic et un moyen novateur de communiquer avec tous vos interlocuteurs, vous pouvez redéfinir votre approche collaborative.

Restez proche de vos collègues, où que vous soyez

Imaginons : c’est vendredi après-midi, il est 16 h, il fait beau mais vous êtes coincé en réunion.

Un peu frustrant ! Mais avec les modes de travail hybrides qui deviennent progressivement la nouvelle norme, vous pourriez tout aussi bien participer à cette réunion confortablement installé dans votre jardin. Car à partir du moment où vous n’allez plus au bureau, n’importe quel endroit peut faire office de bureau.

Nous avons donc développé les appels vidéo sur mobile pour rendre votre espace de travail plus confortable et plus dynamique. Qu’il s’agisse d’échanger avec un collaborateur lors d’un trajet ou bien de faire le point sur un projet depuis chez votre famille... peu importe la situation, les appels vidéo vous aident dans votre travail.

Appels vidéo sur mobile : disponibles dès à présent

Passons maintenant aux réactions. Elles permettent d’apporter une touche plus personnelle aux conversations. Mais ce n’est pas tout. En effet, une réaction émoji 👀 informe directement votre équipe que vous avez bien vu un message et que vous étudiez la question. De son côté, une coche ✅ indiquera à un collaborateur que sa demande a été acceptée. Nous avons encore accéléré le processus en définissant des réactions en un clic. Vous ou vos administrateurs pouvez désormais personnaliser un ensemble de réactions émojis, qui vont systématiquement apparaître lorsque vous maintenez le curseur sur un message.

Les administrateurs peuvent sélectionner jusqu’à trois réactions par défaut pour leur équipe afin de standardiser le langage non-verbal de l’entreprise. Les utilisateurs restent cependant libres de choisir celles de leur choix, via Préférences > Messages et médias.

Réactions en un clic : disponibles dès à présent

Travaillez rapidement (et en toute sécurité) avec des partenaires externes

Il est fort probable que dans votre travail quotidien, vous échangiez avec différents partenaires externes : des clients, des prestataires de services logistiques, etc.

Slack Connect est la solution la plus rapide et la plus sécurisée pour échanger avec vos partenaires externes, quels qu’ils soient. Jusqu’à 20 entreprises peuvent ainsi collaborer en temps réel dans un même canal Slack, que ce soient vos commerciaux et un client, ou votre équipe marketing et une équipe de production.

Partager des canaux avec un maximum de 20 entreprises : disponible dès à présent

Nous sommes convaincus que les canaux publics sont le vecteur de collaboration le plus efficace, mais nous savons aussi que les relations solides et de confiance commencent souvent par une conversation entre deux personnes. La façon la plus simple de vous connecter à vos partenaires est d’envoyer un message direct Slack Connect. Vous pouvez désormais l’envoyer rapidement, même si votre destinataire et vous n’êtes pas encore connectés dans un canal Slack. Ainsi, les agents d’une équipe d’assistance peuvent par exemple contribuer en temps réel à la résolution d’un problème client, ou bien un responsable du développement peut envoyer à un prospect des informations pertinentes seulement quelques secondes après avoir échangé avec lui.

Messages directs Slack Connect : bientôt disponibles

Parallèlement à ce nouveau mode de communication, nous avons développé quelques fonctionnalités pour s’assurer que les administrateurs conservent toute la visibilité et le contrôle nécessaires pour préserver la sécurité de leur entreprise. Les administrateurs peuvent donc désormais révoquer des invitations Slack Connect, bloquer des chargements de fichiers, approuver ou refuser des invitations à partager des canaux, etc.

Nouvelles autorisations et nouveaux contrôles dans Slack Connect : disponibles dès à présent

Connectez vos outils utiles au même endroit

Nous sommes conscients que pour travailler efficacement, vous devez communiquer avec de nombreux partenaires internes et externes. De même, vous avez besoin de plusieurs outils, et pas seulement Slack. Nous avons donc développé de nouveaux moyens d’accès pour que vous puissiez tous les exploiter dans Slack.

Dernier exemple en date : la nouvelle application de signature électronique DocuSign eSignature, qui est très pratique pour envoyer des documents via Slack. Grâce à la bibliothèque de modèles prédéfinis, il ne faut que quelques minutes pour créer et signer des contrats de vente, les documents RH associés à l’embauche des nouvelles recrues, etc. en spécifiant bien entendu vos propres conditions. Le mieux ? Vous pouvez même suivre en temps réel le processus de signature de vos documents : vous recevez une notification lorsque vos documents ont été signés, ou bien vous pouvez envoyer des rappels en l’absence de signature.

Application DocuSign : disponible dès à présent

Beaucoup disent que les meilleures fonctionnalités sont celles qui se font totalement oublier. C’est le cas de notre mode socket, qui permet d’héberger les applications Slack personnalisées de votre entreprise derrière son pare-feu. Les risques de sécurité et les contraintes d’administration sont réduits, et les développeurs ont accès à des fonctionnalités interactives telles que le Générateur de flux de travail, Block Kit et notre API d’événements.

Mode socket : disponible dès à présent

Oui, ça fait beaucoup de nouveautés d’un seul coup ! C’est pourquoi nous avons récemment enregistré une conférence en ligne qui détaille chacune de ces nouvelles fonctionnalités, avec des démonstrations pratiques. Vous pouvez la visionner à la demande, et pensez également à jeter un œil à la liste des prochaines conférences en ligne.