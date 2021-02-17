Novedades en Slack: videollamadas móviles, mensajes directos con socios externos y mucho más

Un vistazo a los datos más recientes de Future Forum lo reafirma: la flexibilidad permite una mayor productividad. Y aunque esos datos se refieren a programas de trabajo flexibles, creemos que la flexibilidad de las herramientas también juega un papel muy importante. Es por eso que estamos haciendo grandes esfuerzos para asegurarnos de que Slack te conecte con las personas, los socios y los sistemas en los que te apoyas todos los días. Desde videollamadas en dispositivos móviles hasta reacciones de un solo clic y una nueva forma de enviar mensajes a casi cualquier persona, estas nuevas funciones te permiten encontrar nuevas formas de trabajar en conjunto.

Mantente cerca de tus colegas, sin importar dónde te encuentres

Imagina esto: son las 16:00 de un viernes, el sol brilla y estás… atrapado en una reunión.

Evidentemente, no es una situación ideal. Pero a medida que los lugares de trabajo híbridos y remotos se convierten lentamente en un pilar, es muy probable que puedas participar en la reunión desde una hamaca en tu jardín. Después de todo, cuando no estás trabajando en una oficina, cualquier lugar puede ser una oficina.

Mediante la introducción de videollamadas en dispositivos móviles, hemos logrado que tu lugar de trabajo sea más cómodo y dinámico. Ya sea que estés participando en una reunión privada desde el asiento del acompañante en un viaje largo o revisando un proyecto desde el pasillo de alimentos congelados de la tienda de comestibles, las videollamadas móviles ayudan a respaldar tu forma de trabajar, sin importar lo que sea.

Videollamadas en un dispositivo móvil: disponible ahora

Las siguientes son reacciones. Estas no son solo una excelente manera de transmitir personalidad en las conversaciones cotidianas. Un conjunto rápido de 👀 le dice al equipo al instante que estás viendo un mensaje, mientras que un ✅ puede informar a un empleado que se ha aprobado una solicitud. Y ahora lo hemos hecho aún más rápido, con reacciones de un solo clic. Ahora, tu o tus administradores pueden personalizar un conjunto de reacciones emoji que siempre aparecerán cuando pases el mouse sobre un mensaje.

Los administradores pueden seleccionar hasta tres reacciones predeterminadas para su equipo, para promover una práctica estándar de uso de reacciones. Pero los usuarios pueden seleccionar sus propias reacciones preferidas en Preferencias > Mensajes y medios, lo que hace que un pulgar hacia arriba virtual sea aún más fácil que uno real.

Reacciones de un clic: disponible ahora

Trabaja rápidamente con socios externos (y también de forma segura)

No importa cuál sea tu rol, es probable que tu trabajo diario se base en un desfile de socios externos, como clientes, proveedores de logística y otros.

Con quien sea que formes equipo fuera de tu empresa, Slack Connect es la forma más rápida y segura de trabajar con ellos. Hasta 20 organizaciones pueden trabajar juntas, en tiempo real, directamente en el mismo canal de Slack, ya sea tu equipo de ventas y un cliente, o tu equipo de marketing y una gran cantidad de socios de producción que participan en tu conferencia virtual.

Compartir canales con un máximo de 20 organizaciones: disponible ahora

Y aunque creemos que el mejor trabajo ocurre en los canales públicos, sabemos con qué frecuencia la confianza y las asociaciones a largo plazo comienzan con conversaciones simples entre dos personas. Los mensajes directos de Slack Connect son la forma más fácil de conectarse instantáneamente con socios de confianza, y ahora puedes enviar mensajes directos rápidamente a cualquier persona, independientemente de si sus organizaciones ya estaban conectadas en un canal de Slack. Por ejemplo, los agentes de asistencia técnica pueden ayudar a clasificar un problema con un cliente en tiempo real, o un representante de desarrollo comercial puede enviar información relevante segundos después de conversar con un cliente potencial.

Mensajes directos de Slack Connect: próximamente

Junto con esta nueva forma de enviar mensajes, también agregamos algunas funciones para garantizar que los administradores sigan teniendo visibilidad y control para mantener la seguridad de sus empresas. Ahora los administradores pueden anular las invitaciones de Slack Connect, bloquear las cargas de archivos, aprobar o rechazar invitaciones para compartir canales y mucho más.

Nuevos permisos y controles de Slack Connect: disponible ahora

Conecta más de tus herramientas más importantes en un solo lugar

Así como el trabajo productivo depende de innumerables personas dentro y fuera de tu empresa, también reconocemos que el trabajo requiere muchas más herramientas que solo Slack. Por eso, te ofrecemos nuevas formas de utilizarlas en Slack.

El ejemplo más reciente: hay una nueva aplicación DocuSign eSignature, que es una forma genial de enviar documentos mediante Slack. Al tener una biblioteca de plantillas integradas, solo se necesita un minuto para crear contratos de ventas, documentos de incorporación de RR.HH. y más, todo con sus propios acuerdos personalizados adjuntos. Lo mejor de todo es que puedes enviar y supervisar el estado de tus documentos en tiempo real. Recibirás notificaciones en el momento en que se firmen los documentos o puedes enviar recordatorios de firma pendiente.

Aplicación DocuSign: disponible ahora

Muchas personas dicen que las mejores funciones son invisibles por diseño. Esto incluye a Socket Mode, que permite que las aplicaciones de Slack personalizadas de tu organización estén protegidas por el firewall de tu empresa. Como resultado hay menos riesgos de seguridad y una menor sobrecarga administrativa. Al mismo tiempo se ofrece a los desarrolladores acceso a funciones interactivas como el Generador de flujos de trabajo, el Kit de bloques y nuestra API de eventos.

Modo socket: disponible ahora

¡Sabemos que son muchas cosas nuevas! Es por eso que recién grabamos un seminario web que explica cada una de estas funciones nuevas con valiosas demostraciones prácticas. Vélo a pedido y quédate atento a futuros seminarios web aquí.