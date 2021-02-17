Novità di Slack: videochiamate su dispositivi mobili, MD con partner esterni e molto altro

I dati più recenti di Future Forum lo confermano: la flessibilità potenzia la produttività. Sebbene questi dati si riferiscano a modelli di lavoro flessibili, noi riteniamo che anche la flessibilità degli strumenti abbia un ruolo importante. Per questo motivo intraprendiamo azioni serie per garantire che Slack Connect ti connetta alle persone, ai partner e ai sistemi su cui fai affidamento ogni giorno. Dalle videochiamate su dispositivi mobili alle reazioni con un clic e un nuovo modo per scambiare messaggi praticamente con tutti, queste nuove funzioni ti consentiranno di scoprire nuove possibilità per lavorare insieme.

Rimani vicino ai tuoi colleghi, dovunque ti trovi

Immagina: sono le quattro del pomeriggio di un venerdì, il sole splende e tu sei... bloccato in una riunione.

Decisamente non è una situazione ideale. Ma con gli ambienti di lavoro remoti ibridi che stanno lentamente diventando una realtà, potresti tranquillamente partecipare a questa riunione da un’amaca nel tuo giardino. Dopo tutto, quando non lavori in un ufficio, l’ufficio può essere ovunque.

Per rendere il tuo ambiente di lavoro più confortevole e dinamico, abbiamo introdotto le videochiamate su dispositivi mobili. Che tu debba fare una riunione con un’altra persona dal sedile del passeggero durante un lungo viaggio o controllare un progetto dal reparto dei surgelati nel supermercato, le videochiamate su dispositivi mobili supportano il tuo modo di lavorare, qualunque esso sia.

Videochiamate su dispositivi mobili: disponibili subito

La prossima novità sono le reazioni. Non sono solo un ottimo modo per rendere più personali le conversazioni quotidiane. Una rapida sequenza di 👀 comunica immediatamente al team che stai esaminando un messaggio, mentre un ✅ può informare un dipendente che una richiesta è approvata. E ora abbiamo reso tutto questo ancora più rapido con le reazioni con un clic. Tu o gli amministratori ora potete personalizzare un set di reacji che verrà sempre visualizzato passando il mouse su un messaggio.

Gli amministratori possono selezionare fino a tre reazioni predefinite per il team per promuovere una pratica standard per l’uso delle reazioni. Tuttavia gli utenti possono comunque selezionare le loro reazioni preferite in Preferenze > Messaggi e media, in modo che dare l’OK virtualmente sia più semplice che farlo di persona.

Reazioni con un clic: disponibili subito

Lavora in modo rapido (e sicuro) con partner esterni

Qualunque sia il tuo ruolo, è molto probabile che il tuo lavoro quotidiano dipenda da una serie di partner esterni, quali clienti, fornitori di logistica e altri.

Con chiunque tu debba collaborare all’esterno della tua azienda, Slack Connect rappresenta il modo più rapido e sicuro per farlo. Fino a 20 organizzazioni possono lavorare insieme, in tempo reale, direttamente nello stesso canale Slack: può essere il team di vendita e un cliente oppure il team di marketing e un gruppo di partner di produzione che trasformano la conferenza virtuale in realtà.

Condivisione di canali con 20 organizzazioni: disponibile subito

Anche se riteniamo che il lavoro migliore si svolga nei canali pubblici, siamo consapevoli che spesso collaborazioni stabili e a lungo termine iniziano con semplici conversazioni tra due persone. I messaggi diretti di Slack Connect sono il modo più semplice per connettersi immediatamente con partner affidabili e ora puoi rapidamente inviare MD a chiunque, indipendentemente dal fatto che le organizzazioni siano già connesse in un canale Slack. Ad esempio, il team di assistenza può aiutare un cliente a risolvere un problema in tempo reale o un responsabile dello sviluppo commerciale può inviare le informazioni rilevanti pochi secondi dopo una chat con un potenziale cliente.

Messaggi diretti di Slack Connect: disponibili a breve

Insieme a questo modo completamente nuovo di scambiare messaggi, abbiamo aggiunto alcune funzioni per garantire agli amministratori di avere comunque visibilità e controllo per mantenere sicure le loro aziende. Gli amministratori ora possono revocare inviti di Slack Connect, bloccare il caricamento di file, approvare o rifiutare inviti per condividere canali e molto altro.

Nuovi controlli e autorizzazioni di Slack Connect: disponibili subito

Connetti più strumenti essenziali, tutto in un unico posto

Proprio come il lavoro produttivo si basa su numerose persone all’interno e all’esterno dell’azienda, sappiamo anche che per lavorare sono necessari molti altri strumenti oltre a Slack. Per questo motivo ti offriamo nuovi modi per usarli tutti in Slack.

L’esempio più recente: è disponibile una nuova app DocuSign eSignature, che costituisce un modo efficiente di inviare documenti tramite Slack. Con una libreria di modelli predefiniti, basta un minuto per creare un contratto di vendita, documenti di onboarding per le risorse umane e tanto altro, il tutto con i tuoi accordi personalizzati allegati. E soprattutto puoi inviare e monitorare lo stato dei documenti in tempo reale. Riceverai una notifica non appena i documenti vengono firmati oppure potrai inviare dei promemoria quando non lo sono.

App DocuSign: disponibile subito

Molti dicono che le migliori funzioni sono progettate per essere invisibili. Questo include Socket Mode, che consente di eseguire le app Slack personalizzate della tua organizzazione in modo sicuro dietro il firewall aziendale. Il risultato è una riduzione dei rischi di sicurezza e del carico amministrativo, consentendo al contempo agli sviluppatori di accedere a funzioni interattive quali Workflow Builder, Block Kit e la nostra API Events.

Socket Mode: disponibile subito

Lo sappiamo, sono molte novità! Per questo recentemente abbiamo registrato un webinar che illustra ognuna di queste nuove funzioni con demo pratiche estremamente utili. Visualizzalo su richiesta e controlla qui per i prossimi webinar.