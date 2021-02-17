퓨처 포럼의 최신 데이터를 보면 유연성은 생산성의 개선으로 이어진다는 사실을 재차 확인할 수 있습니다. 이 데이터는 유연한 근무 스케줄과 관련되어 있지만, 도구의 유연성도 여기에 큰 역할을 한다고 생각합니다. 이런 이유로 Slack은 일상 속에서 필수적인 사람과 파트너, 그리고 시스템을 연결하고자 노력하고 있는 것입니다. 모바일 비디오 통화부터 원클릭 반응과 모두에게 메시지를 보내는 새로운 방법까지, 이러한 새로운 기능은 협업의 새로운 방식을 찾는 데 도움이 될 것 입니다.

어디에서 일하든 가까이에서 동료를 만나세요

상상해 보세요. 금요일 오후 4시입니다. 햇살은 눈부신데, 여러분은... 미팅에 갇혀 있습니다.

물론 이것이 이상적인 상황이 아닙니다. 그러나 하이브리드-원격 워크플레이스가 점차 중심에 서면서, 이제 뒷마당의 해먹에서도 이 미팅에 참여할 수 있습니다. 사무실에서 일하지 않더라도 모든 곳이 사무실이 될 수 있습니다.

Slack은 모바일에 비디오 통화를 도입하여 워크플레이스를 더욱 편안하고 다이나믹하게 만들었습니다. 장거리 운전의 조수석에서 1:1미팅을 할 수 있고, 식료품점의 냉동 식품 코너에서 프로젝트를 확인할 수도 있습니다. 모바일 비디오 통화은 여러분의 모든 작업과 모든 방식을 지원합니다.

모바일 비디오 통화: 지금 이용 가능

이제 반응에 대해 알아보겠습니다. 반응은 단순히 일상적인 대화에 개성을 불어넣을 수 있는 좋은 방법을 넘어서는 기능입니다. 빠르게 👀를 보내면 팀에게 여러분이 메시지를 확인하고 있다는 것을 알려줄 수 있고, ✅를 통해 직원에게 요청이 승인되었다는 것을 알릴 수 있습니다. 이 과정은 이제부터 원클릭 반응을 통해 더욱 빨라집니다. 메시지 위에 커서를 가져갈 때마다 리액티콘이 나타나며, 이 리액티콘은 사용자 또는 관리자가 지정할 수 있습니다.

관리자는 팀이 사용할 기본 반응을 최대 3개까지 선택해서 기본적인 반응 사용도를 높일 수 있습니다. 사용자 또한 자신이 선호하는 반응을 환경설정 > 메시지 및 미디어에서 선택할 수 있습니다. 엄지를 척 드는 동작을 실제보다 더욱 쉽게 할 수 있습니다.

원클릭 반응: 지금 이용 가능

외부 파트너와 빠르고 안전하게 작업하세요

어떤 직무든, 일상적인 업무가 고객, 물류 업체 등과 같은 수많은 외부 파트너에 의존하게 될 수 있습니다.

Slack Connect는 모든 회사 외부의 파트너와 함께 일할 수 있는 가장 빠르고 안전한 방법입니다. 가상 회의에 활기를 불어넣는 영업 팀과 고객 또는 마케팅 팀, 수많은 생산 파트너 등을 비롯해 최대 20개의 조직이 실시간으로 동일한 Slack 채널에서 함께 일할 수 있습니다.

최대 20개의 조직과 채널 공유: 지금 이용 가능

공개 채널에서 최고의 작업이 진행될 수 있지만, 두 사람 간의 간단한 대화에서 종종 신뢰와 장기적인 파트너십이 시작된다는 점도 잘 알고 있습니다. Slack Connect 다이렉트 메시지는 신뢰하는 파트너와 바로 연결할 수 있는 가장 쉬운 방법입니다. 이제 조직의 Slack 채널 연결 여부와 관계없이 모두에게 DM을 빠르게 보낼 수 있습니다. 예를 들어 지원 업체는 고객과의 문제를 실시간으로 분류할 수 있고, 비즈니스 개발 담당자는 잠재 고객과 채팅 후 몇 초 안에 관련 정보를 보낼 수 있습니다.

​Slack Connect 다이렉트 메시지: 출시 예정

이 광범위하고 새로운 메시지 방식 이외에도, 관리자가 지속적으로 회사를 안전하게 관리할 수 있도록 가시성과 제어 권한을 유지하는 새로운 기능을 추가했습니다. 관리자는 이제 Slack Connect 초대 취소, 파일 업로드 차단, 채널 공유를 위한 초대 승인 또는 거절 등의 권한을 가집니다.

새로운 Slack Connect 권한 및 제어: 지금 이용 가능

가장 중요한 도구를 모두 한 곳으로 연결하세요

회사 안팎의 수많은 사람에 의해 생산적인 업무가 가능한 것처럼 업무에는 Slack 이외에 더 많은 도구가 필요하다는 사실을 인지하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 모든 도구를 Slack에서 사용할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다.

최신 사례: 새로운 DocuSign eSignature 앱이 있습니다. 이 앱은 Slack을 통해 문서를 보낼 수 있는 환상적인 방법입니다. 기본 제공되는 템플릿 라이브러리를 이용해 1분 안에 계약서, HR 온보딩 문서 등을 만들 수 있습니다. 이 모든 것이 사용자 맞춤 동의서에 첨부되어 있습니다. 무엇보다도, 실시간으로 문서를 보내고 상태를 모니터링할 수 있습니다. 문서에 서명하는 즉시 알림을 받게 되고, 서명되지 않을 경우 리마인더를 보낼 수 있습니다.

DocuSign 앱: 지금 이용 가능

많은 사람들은 보이지 않는 것이 최고의 디자인이라고 말합니다. 소켓 모드도 마찬가지입니다. 조직의 지정 Slack 앱이 회사의 방화벽 내에서 안전하게 구동될 수 있도록 합니다. 그 결과 개발자가 워크플로 빌더, 블록 키트 및 이벤트 API 등의 상호작용 기능에 액세스할 수 있어 보안 위험과 관리 비용이 감소합니다.

소켓 모드: 지금 이용 가능

새로운 것이 정말 많습니다! 이해를 돕기 위해 유용한 실습 데모를 통해 새로운 기능을 하나씩 살펴보는 웹 세미나를 준비했습니다. 원하실 때 언제든지 시청하세요. 그리고 앞으로 나올 새로운 웹 세미나는 여기에서 확인하시기 바랍니다.