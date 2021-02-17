Novedades de Slack: videollamadas con el móvil, mensajes directos con socios externos y mucho más

Si echas un vistazo a los datos más recientes de Future Forum, podrás reafirmarte en que la flexibilidad mejora la productividad. Además, aunque los datos se refieran a los horarios flexibles, creemos que la flexibilidad de tus herramientas también desempeña un papel muy importante en ese sentido. Así pues, estamos poniendo mucho empeño en conseguir que Slack te ayude a mantenerte en contacto con las personas, los socios y los sistemas a los que recurres a diario. Las nuevas funciones te ayudarán a descubrir nuevos modos de colaborar, por ejemplo, a través de videollamadas con el móvil, reacciones con un clic y una nueva forma de enviar mensajes a todo el mundo.

Cómo sentirte cerca de tus compañeros pese a la distancia

Imagina que son las 16:00 h de un viernes, hace un solazo increíble y... a ti te toca ir a una reunión.

Está claro que no es lo que más le apetecería a nadie. Sin embargo, como los puestos de trabajo híbridos cada vez son más habituales, no hay motivos para que no puedas participar en la reunión mientras te meces en una hamaca del jardín de tu casa. Al fin y al cabo, si tu puesto no te exige acudir a la oficina, puedes trabajar desde cualquier parte.

Con las nuevas videollamadas, hemos dado un paso más allá para hacer de tu lugar de trabajo un sitio más cómodo y dinámico. Las videollamadas te ayudarán a trabajar a tu manera, sea cual sea; puedes, por ejemplo, mantener una reunión personal durante un viaje o echar un vistazo a un proyecto mientras compras algo en el súper.

Videollamadas con el móvil: ya disponibles

La siguiente novedad son las reacciones, que sirven para algo más que para aportar un poco de personalidad a las conversaciones cotidianas. El equipo sabrá al momento que estás leyendo los mensajes gracias al par de 👀 que aparecen, mientras que un ✅ informará a los empleados cuando se aprueben solicitudes. Del mismo modo, hemos hecho que las reacciones sean más rápidas, y bastará con que hagas clic una vez para enviarlas. Tanto tú como los administradores podéis personalizar un conjunto de Reacji, de manera que aparezcan siempre que paséis por encima de un mensaje.

Los administradores pueden seleccionar un máximo de tres reacciones predeterminadas para que el equipo las utilice de forma habitual. Por otra parte, los usuarios pueden dar su visto bueno virtualmente sin dificultad alguna seleccionando las reacciones que más les gusten en Preferencias > Mensajes y medios.

Reacciones con un clic: ya disponibles

Cómo colaborar con socios externos de un modo rápido (y seguro)

Lo más probable es que, sea cual sea tu puesto de trabajo, tu labor cotidiana dependa de una serie de socios externos, como clientes, proveedores de logística, etc.

Slack Connect es la forma más rápida y segura de colaborar con ellos, sean quienes sean. En un mismo canal de Slack pueden participar hasta 20 organizaciones a tiempo real: hablamos, por ejemplo, de conferencias virtuales entre el equipo de ventas y un cliente, o entre el equipo de marketing y distintos socios de producción.

Compartir canales hasta con 20 organizaciones: ya disponible

Aunque creemos a pies juntillas que las mejores ideas suelen darse en los canales públicos, también somos conscientes de lo habitual que resulta que se entablen relaciones de confianza a largo plazo a raíz de conversaciones sencillas entre dos personas. El modo más sencillo de contactar al momento con socios de confianza son los mensajes directos de Slack Connect; ahora podrás enviar un MD en un pispás a quien quieras, al margen de que vuestras organizaciones ya participen en un mismo canal de Slack. Puede ser, por ejemplo, un empleado del equipo de asistencia técnica que ayude a un cliente en tiempo real a solucionar sus problemas, o un representante de desarrollo empresarial que envíe la información relevante a su interlocutor apenas unos segundos después de conversar con él.

Mensajes directos de Slack Connect: próximamente

Junto con esta forma totalmente nueva de enviar mensajes, hemos añadido algunas funciones que permitirán a los administradores disponer de la visibilidad y el control que necesitan para proteger a las empresas. A partir de ahora, los administradores podrán anular las invitaciones a Slack Connect, bloquear las cargas de archivos, aprobar o denegar las solicitudes para compartir canales y mucho más.

Nuevos permisos y controles de Slack Connect: ya disponibles

Cómo conectar las herramientas más importantes para ti en un único lugar

Somos conscientes de que la productividad depende de un número inmenso de personas, tanto pertenecientes a la empresa como ajenas a esta, pero también sabemos que para trabajar hacen falta muchas más herramientas al margen de Slack. Así pues, estamos incorporando formas de usarlas todas juntas.

El ejemplo más reciente es el de la nueva aplicación DocuSign eSignature, que es perfecta para enviar documentos a través de Slack. Su biblioteca de plantillas integradas permite crear contratos de venta, documentos de incorporación y mucho más en unos instantes con sus propios contratos personalizados. Lo mejor es que puedes enviar y supervisar el estado de los documentos a tiempo real. Recibirás notificaciones cuando se firmen los documentos, y podrás enviar recordatorios si aún están pendientes.

Aplicación DocuSign: ya disponible

Mucha gente dice que las mejores funciones son las que no se ven. En esa tesis se incluye el modo socket, que permite proteger las aplicaciones de Slack personalizadas de tu organización con el cortafuegos de la empresa. De ese modo se reducen tanto los riesgos para la seguridad como la sobrecarga administrativa, además de ofrecer a los programadores acceso a funciones interactivas como el creador de flujos de trabajo, el kit de bloques y la API de eventos.

Modo socket: ya disponible

Sabemos que son muchas novedades, así que hemos grabado un webinario que explica todas las funciones nuevas e incluye demostraciones prácticas. Puedes verlo bajo demanda y seguir alerta para futuros webinarios aquí.