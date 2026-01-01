Incentive um horário de trabalho flexível com o Slack

O trabalho assíncrono não é mais algo raro que só acontece em viagens internacionais de negócios ou quando colaboramos com alguém da equipe da Ásia-Pacífico. Ele é fundamental para o sucesso de equipes distribuídas e remotas. Os funcionários que participam de reuniões semanais de status têm um senso de pertencimento mais baixo do que aqueles que recebem atualizações de status de forma assíncrona por meio de canais digitais.

Também há outros benefícios. De acordo com a Harvard Business Review, é mais provável que os funcionários compartilhem ideias em estágios iniciais e aceitem um feedback antecipado quando trabalham de forma assíncrona, pois há menos pressão de apresentar um trabalho elaborado.

Talvez demore um pouco para descobrir quais são os estilos de trabalho e as preferências de cada membro de sua equipe. Apesar disso, aqui estão cinco dicas que você pode usar ainda hoje no Slack para tornar a colaboração mais agradável, em qualquer fuso horário.

1. Avise em que horário você está disponível

De acordo com uma pesquisa do Future Forum, um dos principais fatores que torna uma experiência de trabalho remoto positiva é a possibilidade de ter um horário mais flexível, em vez do clássico das 9h às 17h. No entanto, para que isso dê certo, é preciso avisar quando você estará ou não disponível.

As configurações de Não perturbe do Slack é uma das formas mais eficientes de definir as expectativas dos colegas de equipe. As pessoas podem continuar enviando MDs a você ou mencionar seu nome nos canais, mas elas vão ver um aviso de que você está ausente e não será interrompido automaticamente. Também é possível pausar as notificações temporariamente no menu de usuário quando você precisar de tempo para se concentrar nos projetos.

Apps como o Google Agenda e o Calendário do Outlook também podem ajudar a administrar o tempo e informar sua equipe quando você estará indisponível. Os dois apps atualizam automaticamente o status do Slack durante e depois de qualquer evento agendado. Eles também enviam um lembrete pela manhã mostrando a programação inteira do dia e notificações quando houver mudanças nas informações de uma reunião.

Mantenha o foco com uma boa limpeza de canais Um workspace ativo do Slack pode ter centenas ou até mesmo milhares de canais, mas você não precisa participar de todos eles. Em vez disso, concentre-se naqueles que você usa no dia a dia e personalize sua experiência para evitar o excesso de informações. Adicione aos favoritos os canais mais importantes para você. Assim, eles ficarão na parte superior da barra lateral.

Em equipes do Slack com planos pagos, é possível organizar seus canais em seções personalizadas. Por exemplo, os canais de brainstorming e comunicados da equipe podem ficar abaixo de um

cabeçalho “👥 Equipe”.

cabeçalho “👥 Equipe”. Se preferir, saia de canais de projetos que foram concluídos ou dos quais você não faz mais parte.

Silencie os canais que você não acessa com frequência (como #ajuda-benefícios).

2. Faça suas reuniões no Slack

Reuniões diárias ajudam as equipes a se manter informadas sobre o trabalho de todos, mas elas não precisam ser formais. Ao migrar suas reuniões diárias ou semanais para o Slack com o criador de fluxo de trabalho, uma ferramenta do Slack com a qual um usuário consegue automatizar processos de rotina, os membros das equipes de Perth até Nashville podem postar em uma conversa organizada sobre as tarefas nas quais estão trabalhando, no momento mais adequado para eles.

Quando quiserem, todos podem ter acesso a informações sobre o que os colegas de trabalho estão fazendo. Além disso, há um histórico pesquisável das tarefas de todos, assegurando que duas pessoas não estejam trabalhando na mesma coisa.

3. Receba feedback sem precisar de reuniões

Quando você quer receber feedback sobre os designs mais recentes, buscar ideias para um artigo ou pedir que a equipe revise uma nova apresentação de vendas, geralmente é preciso fazer mais reuniões. No entanto, saiba que é possível ter as informações de que você precisa apenas usando o Slack. Procure usar o criador de fluxo de trabalho para receber feedback contínuo, para que todos possam acessá-lo quando quiserem sem atrasar as decisões.

É simples: quando alguém reagir a uma mensagem com o emoji de sua escolha, receberá instruções passo a passo para dar feedback em um formulário básico. Uma vez enviado o feedback, a pessoa que o solicitou receberá automaticamente novas respostas por mensagem direta.

4. Transforme reuniões maiores em apresentações sob demanda

É complicado planejar reuniões gerais com todos os departamentos ou conferências grandes com parceiros diferentes, até mesmo sem fusos horários conflitantes. Caso a reunião seja feita apenas para que líderes compartilhem informações atualizadas, exigindo o mínimo de interação do público, uma opção é gravá-la.

Compartilhe a gravação com um resumo por escrito no canal relevante do Slack e agende um “horário de visualização” opcional no calendário de todos os funcionários. No entanto, permita que eles decidam se querem assistir à reunião geral no momento estabelecido, ler o resumo ou reservar outro horário para vê-la.

Quer incluir perguntas e respostas? Faça perguntas e dê respostas em uma conversa vinculada à mensagem original.

5. Compartilhe instruções ou demonstrações com gravações de tela

Quando não for possível ir até a mesa de um colega de equipe para oferecer ajuda ou fazer uma pergunta, use o Loom. O app Loom para Slack é ótimo para enviar snippets de vídeo, como um novo conceito que está sendo discutido em um canal do Slack ou uma demonstração rápida de um novo recurso de produto.

Imagine que você esteja ensinando a alguém no escritório de Dublin o processo complicado de formatar uma postagem de blog em seu sistema de gerenciamento de conteúdo. Em vez de tentar encontrar um horário disponível no calendário de ambos, basta que você grave sua tela e a imagem da câmera frontal simultaneamente enquanto narra o processo. Depois que você compartilhar o vídeo final no Slack, seu parceiro poderá rever o tutorial quantas vezes quiser, no fuso horário dele.

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