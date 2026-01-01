Cómo mantener un horario de trabajo más flexible con Slack

Trabajar de forma asincrónica ya no es un suceso poco habitual que solo se da en viajes de negocios transcontinentales o si se colaboraba con alguien del equipo APAC. Es crucial para el éxito de los equipos distribuidos y a distancia. Los trabajadores que asisten a reuniones semanales sobre el estado de la empresa en realidad no tienen un buen sentido de pertenencia en comparación con aquellos que reciben actualizaciones de estado de forma asincrónica a través de canales digitales.

Además, hay algunas ventajas adicionales. Según la revista Harvard Business Review, cuando se trabaja de forma asincrónica, los trabajadores están más dispuestos a compartir ideas que estén en primera fase y a recibir comentarios pronto, porque hay menor presión para presentar un trabajo pulcro.

Si bien averiguar los estilos de trabajo y las preferencias individuales de los miembros de tu equipo puede llevar tiempo, aquí presentamos cinco cosas que puedes hacer hoy en Slack que harán que la colaboración sea más fluida, sin importar en qué zona horaria estés.

1. Cómo avisar a los demás a qué hora estás disponible o no

Una investigación del Future Forum indica que uno de los factores más importantes para una experiencia positiva de teletrabajo es la capacidad de liberarse del horario estricto de oficina y trabajar con un horario más flexible. Sin embargo, para que dicho horario flexible funcione, debes avisarle a los demás cuándo estás disponible (y cuando no).

Los ajustes de No molestar de Slack son una de las formas más efectivas de establecer previsiones con tus compañeros de trabajo. Otros podrán seguir enviándote mensajes directos o mencionándote en canales, pero verán un indicador de que estás ausente y no se apagará automáticamente. También puedes pausar las notificaciones de forma temporal desde tu menú de usuario siempre que necesites tiempo para concentrarte en tus proyectos.

Las aplicaciones como Google Calendar y Outlook Calendar también te ayudan a administrar tu tiempo e informarle a tu equipo cuando no estás disponible. Ambas aplicaciones actualizarán de forma automática tu estado de Slack durante y después de cada evento programado. También te enviarán un recordatorio matutino con el horario completo del día y las notificaciones cuando cambien los detalles de una reunión.

Mantener los canales en orden te ayuda a concentrarte Un espacio de trabajo de Slack en buen estado puede llegar a tener cientos o incluso miles de canales, pero no necesitas unirte a todos ellos. Puedes unirte a los que necesitas a diario y personalizar tu experiencia para no abrumarte. Agrega a favoritos los canales más importantes para ti e irán a la parte superior de tu barra lateral.

En los equipos de pago de Slack, puedes organizar tus canales en las secciones personalizadas. Por ejemplo, los canales de tu equipo en donde realizan lluvias de ideas y anuncios pueden ubicarse en un

encabezado de “👥 Equipo”.

encabezado de “👥 Equipo”. Siéntete con total libertad de abandonar canales de proyectos que ya hayan finalizado o en los que ya no participes.

Silencia los canales que necesitas solo ocasionalmente (como #ayuda-ventajas).

2. Traslada tus reuniones de seguimiento a Slack

Las reuniones diarias de seguimiento ayudan a que los equipos sepan en qué están trabajando todos los integrantes, sin necesidad de reuniones formales. Al trasladar tus reuniones de seguimiento diarias o semanales a Slack con el Generador de flujos de trabajo, una herramienta visual que permite que cualquier usuario de Slack automatice sus procesos rutinarios, los miembros de equipos desde Ciudad de México hasta Santiago de Chile podrán publicar en qué están trabajando en el hilo ordenado que les convenga.

Todos pueden observar en qué están sus colegas a su propio ritmo, y obtendrás un historial de búsqueda de las tareas de todos, con lo cual se garantiza que nadie esté trabajando en lo mismo a la vez.

3. Cómo recibir comentarios sin necesidad de hacer una reunión

Recibir comentarios de tus últimos diseños, hacer crowdsourcing de ideas para un artículo o pedirle a tu equipo que revise tu nuevo pitch deck suele implicar más reuniones, pero es posible obtener la información que necesitas usando Slack. Intenta usar el Generador de flujos de trabajo para recopilar comentarios en curso para que todos puedan revisar a la vez qué les funciona mejor cuando llevan a cabo decisiones.

Es sencillo: cuando alguien reacciona a un mensaje con el emoji de tu opción, se le envían instrucciones paso a paso (de forma muy básica) para compartir sus comentarios. Una vez que se envían los comentarios, quien los haya solicitado en un principio recibirá automáticamente las respuestas nuevas a través de mensajes directos.

4. Cómo convertir reuniones más grandes en una visita bajo demanda

La planificación de reuniones de todo el departamento o grandes sincronizaciones con socios multifuncionales es difícil de programar incluso sin zonas horarias que no coincidan. Si la reunión se trata principalmente de oír a los líderes sobre las actualizaciones y requiere una mínima interacción con la audiencia, intenta grabarla en su lugar.

Comparte la grabación con un resumen escrito en el canal de Slack adecuado y programa un "tiempo de visualización" opcional en los calendarios de todos, pero dales la opción si quieren ver todas las reuniones durante el bloque asignado, leer el resumen o buscar otro momento para ver el video.

¿Quieres incluir preguntas y respuestas? Haz preguntas y responde en un hilo del mensaje original.

5. Cómo compartir instrucciones o demostraciones a través de grabaciones de pantalla

Cuando no puedas pasar por el escritorio de un compañero de equipo para ofrecerle ayuda o responder una pregunta, para eso está Loom. La aplicación Loom para Slack es ideal para enviar extractos de videos, como un nuevo concepto que hayas estado discutiendo en un canal de Slack o una demostración rápida de una nueva función de producto.

Imagina que le estás enseñando el complicado proceso de dar formato a la publicación de un blog en tu sistema de gestión de contenidos a alguien que trabaja en la oficina de Dublín. En lugar de buscar una fecha y hora que coincidan, puedes simplemente grabar tu pantalla y tu cámara frontal de forma simultánea mientras narras el proceso. Comparte el video resultante en Slack y tu socio podrá revisar tu tutorial tantas veces como quiera, todo en su propia zona horaria.

¿Buscas más formas de reinventar el modo de trabajar de tu equipo? Revisa nuestros consejos para mejorar la inclusión y crear conexiones.