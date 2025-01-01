戴着耳机工作的人

借助 Slack，Northwestern Mutual 进一步推动自动化和创新，重新定义金融服务行业

“从使用 ChatOps 方法完成支持工作到实现自动化，Northwestern Mutual 采用的工作流程从根本上改变了 IT 部门使用 Slack 的运作方式。”

Northwestern Mutual助理总监，软件工程Ross Rondeau

Northwestern Mutual 自成立至今，已逾 165 年，始终致力于帮助人们自信地实现他们的财务目标，此次获颁自动化典范奖，旨在表彰该公司利用 Slack 的强大功能实现工作自动化，节省时间和提高各部门效率，同时保持员工的敬业度和生产力。

这家财富 100 强公司为其近 500 万客户提供全面的财务规划和投资解决方案。为了从传统型的金融机构发展成为现代化的工作场所，Northwestern Mutual 借助了 Slack 的力量。

Northwestern Mutual 的技术服务中心 (TSC) 负责为数千名正式员工和分包商提供全天候支持，但因流程过时而处处受阻。在此之前，TSC 曾使用 Skype 的一个附加工具来排查事故问题，但聊天内容对不上，而且关键信息很容易丢失。每次聊天都会启动一个新窗口，并有 10 到 15 名专家参与其中，这会造成很混乱的局面，特别是在使用量猛增时段出现与中断相关的事故时，信息更为混乱。

现在，TSC 的技术人员使用一个集中的 Slack 频道，每个月平均可发送 10,000 条消息。他们可在人员的用户名上使用表情标签，以此来有效标识专家，并会创建专门的事故频道来记录相关的时间线和信息。由于所有故障排查工作都集中在一个频道中进行，这让 TSC 拥有了一个不断改进和完善的知识库。

专家因而能够即时访问更多信息，并在提交支持请求之前先自行搜索已有的解决之道。通过在 Slack 中群策群力破解棘手问题，高级支持团队可以腾出时间来处理需要深度专注的工作。支持团队解决问题的速度越快，这意味着员工就问题沟通的时间越短，进而恢复正常工作状态的速度就越快。为了实现管理的完全透明，领导层可以随时进入这个频道，实时监控相关事件，无需找到事件负责人就能了解最新的动态情况。

“我认为 Slack 是一个人才倍增器。过去负责解决故障问题的高级帮助小组的人数为 10 人。现在，有了 Slack，它就像一个 80 人的团队，因为其他人也在这个频道中，可以提供他们的专业知识。”

Northwestern Mutual首席产品经理，技术客户成功Dan Casey

对于 Northwestern Mutual 的开发团队来说，由于需要在 Jira 和 GitLab 等不同工具中搜索相同的主题，因此这会导致频繁地切换上下文、工作效率降低，并产生信息孤岛。为了解决这些问题，该团队构建了一个可从 Slack 中的任何地方进行调用的测试机器人。这个机器人不仅能够提供运行状况报告（列出所有按环境细分的微服务组件），而且还可实时发送提醒。这个集成流程有助于开发者对任务进行自动化并更快地执行任务，从而缩短测试周期，并让团队负责人更好地了解团队的工作情况。

此外，Northwestern Mutual 还利用 Slack 丰富的 API 将 Jira 直接集成到了 Slack 中，以实现 Jira 服务台和非服务台用例。Jira 可以帮助团队（从内部平台支持团队到应用团队）在内部优先处理、跟踪和优化他们提供给客户的成果，且 Slack 的几个集成都利用了这一功能。

最后，通过 Slack 的原生功能，开发者可使用自定义集成在内部同步 Slack 组，以满足他们不断变化的需求。例如，第三方监控应用与 Slack 组同步，这样组中始终有正确的人员。这有助于在多个频道中使用 @团队-随叫随到功能，以确保以统一的方式通知各个团队。

编写自己的集成，成本不仅高昂而且还难以维护，所以 Northwestern Mutual 开发者还可以利用 Slack 庞大的应用库，只需单击几下即可访问 GitLab 等常用的应用。随着公司规模的扩大，Northwestern Mutual 深知，使用 Slack 来提高工作效率可以吸引高素质的人才。

在 Slack 强大的数字基础架构的支持下，各团队现在可以精简工作流程，利用实时信息，启动高效的反馈循环，并实现透明的沟通。通过成功发挥自动化和协作的力量，Northwestern Mutual 改变了其员工为近 500 万客户提供现代化的卓越客户体验的方式。

客户摘要

行业

金融服务

公司规模

企业

部门

IT, 运营, 服务

特色 Slack 集成

更多专属你的故事

Slalom 借助 Slack 中的 Agentforce 实现前所未有的工作效率提升

Personio 使用 Slack 实现平稳流畅、激励人心、富有趣味的入职流程

Wayfair 图片

Wayfair 与 Slack 合作无间

Slalom 借助 Slack 中的 Agentforce 实现前所未有的工作效率提升

Personio 使用 Slack 实现平稳流畅、激励人心、富有趣味的入职流程

Wayfair 图片

Wayfair 与 Slack 合作无间