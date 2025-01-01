借助 Slack，Northwestern Mutual 进一步推动自动化和创新，重新定义金融服务行业

Northwestern Mutual 自成立至今，已逾 165 年，始终致力于帮助人们自信地实现他们的财务目标，此次获颁自动化典范奖，旨在表彰该公司利用 Slack 的强大功能实现工作自动化，节省时间和提高各部门效率，同时保持员工的敬业度和生产力。

这家财富 100 强公司为其近 500 万客户提供全面的财务规划和投资解决方案。为了从传统型的金融机构发展成为现代化的工作场所，Northwestern Mutual 借助了 Slack 的力量。

Northwestern Mutual 的技术服务中心 (TSC) 负责为数千名正式员工和分包商提供全天候支持，但因流程过时而处处受阻。在此之前，TSC 曾使用 Skype 的一个附加工具来排查事故问题，但聊天内容对不上，而且关键信息很容易丢失。每次聊天都会启动一个新窗口，并有 10 到 15 名专家参与其中，这会造成很混乱的局面，特别是在使用量猛增时段出现与中断相关的事故时，信息更为混乱。

现在，TSC 的技术人员使用一个集中的 Slack 频道，每个月平均可发送 10,000 条消息。他们可在人员的用户名上使用表情标签，以此来有效标识专家，并会创建专门的事故频道来记录相关的时间线和信息。由于所有故障排查工作都集中在一个频道中进行，这让 TSC 拥有了一个不断改进和完善的知识库。

专家因而能够即时访问更多信息，并在提交支持请求之前先自行搜索已有的解决之道。通过在 Slack 中群策群力破解棘手问题，高级支持团队可以腾出时间来处理需要深度专注的工作。支持团队解决问题的速度越快，这意味着员工就问题沟通的时间越短，进而恢复正常工作状态的速度就越快。为了实现管理的完全透明，领导层可以随时进入这个频道，实时监控相关事件，无需找到事件负责人就能了解最新的动态情况。

“我认为 Slack 是一个人才倍增器。过去负责解决故障问题的高级帮助小组的人数为 10 人。现在，有了 Slack，它就像一个 80 人的团队，因为其他人也在这个频道中，可以提供他们的专业知识。” Northwestern Mutual 首席产品经理，技术客户成功 Dan Casey

对于 Northwestern Mutual 的开发团队来说，由于需要在 Jira 和 GitLab 等不同工具中搜索相同的主题，因此这会导致频繁地切换上下文、工作效率降低，并产生信息孤岛。为了解决这些问题，该团队构建了一个可从 Slack 中的任何地方进行调用的测试机器人。这个机器人不仅能够提供运行状况报告（列出所有按环境细分的微服务组件），而且还可实时发送提醒。这个集成流程有助于开发者对任务进行自动化并更快地执行任务，从而缩短测试周期，并让团队负责人更好地了解团队的工作情况。

此外，Northwestern Mutual 还利用 Slack 丰富的 API 将 Jira 直接集成到了 Slack 中，以实现 Jira 服务台和非服务台用例。Jira 可以帮助团队（从内部平台支持团队到应用团队）在内部优先处理、跟踪和优化他们提供给客户的成果，且 Slack 的几个集成都利用了这一功能。

最后，通过 Slack 的原生功能，开发者可使用自定义集成在内部同步 Slack 组，以满足他们不断变化的需求。例如，第三方监控应用与 Slack 组同步，这样组中始终有正确的人员。这有助于在多个频道中使用 @团队-随叫随到功能，以确保以统一的方式通知各个团队。

编写自己的集成，成本不仅高昂而且还难以维护，所以 Northwestern Mutual 开发者还可以利用 Slack 庞大的应用库，只需单击几下即可访问 GitLab 等常用的应用。随着公司规模的扩大，Northwestern Mutual 深知，使用 Slack 来提高工作效率可以吸引高素质的人才。

在 Slack 强大的数字基础架构的支持下，各团队现在可以精简工作流程，利用实时信息，启动高效的反馈循环，并实现透明的沟通。通过成功发挥自动化和协作的力量，Northwestern Mutual 改变了其员工为近 500 万客户提供现代化的卓越客户体验的方式。