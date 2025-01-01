Spotify Advertising 利用 Slack 和 Salesforce Sales Cloud 的力量将生产力提高 40%

Spotify Advertising 帮助在世界上最受欢迎的音频流媒体服务的品牌与听众之间建立强大的联系，它因使用 Slack 改变了其团队的工作方式并有效地将生产力提高了 40% 而获得了 Slack 的卓越销售奖。

Spotify 于 2006 年推出，现已拥有超过 5 亿全球用户，他们收听、发现和分享超过 1 亿首乐曲和 500 万个播客内容。当 Spotify 在 2017 年开始建立一个能够有目的地接触数百万用户的广告业务时，它知道自己的方法必须具有战略意义。

Spotify 的业务部门由销售团队、活动管理团队和客户管理团队组成，需要齐心协力优化成功，但围绕活动和机会的讨论和战略在电子邮件、Gchat 和 Salesforce 之间往往是孤立且支离破碎的。

利用 Slack 和 Salesforce Sales Cloud 集成，Spotify Advertising 部署了 20 多个工作流程，以简化流程的每个阶段，从首次推销到活动完成。因此，该团队减少了会议和电子邮件流量，增加了广告销售收入，并将其活动交付率从 97% 提高到了 99%，从而实现了迄今为止最好的一年。更重要的是，由于集中式沟通和改进的知识共享，团队比以往任何时候都更强大、更有力量。

该流程主要围绕一个 Slack 频道，当卖家通过提案请求在 Salesforce 中更新机会时，就会创建该 Slack 频道。在整个周期内，所有相关的内部利益相关者都会自动添加并收到有关重要详情的通知。

在采用 Slack 之前，活动一旦开始，活动经理就很难跟踪每一个行项目。为了提高效率，Spotify 利用 Slack 的 API 构建了一个 Pacing Bot，用于将警报从广告服务器（GAM 和 Megaphone）直接发送到相关的 Slack 频道。这提高了可见性，使经理无需手动监控一切事务，并使团队能够超出客户预期。

“如果你的业务没有使用 Slack，你将错失成为全胜赢家的机会。Slack 是适合 Spotify 的广告销售人员的工作效率管理平台。我们正在通过 Slack 和 Salesforce 转移越来越多的业务，其价值是毋庸置疑的。” Spotify 业务战略和运营总监 Stephen Satzberg

Spotify Advertising 还通过扩展其在 Slack Connect 中的流程，直接与 150 个海外合作伙伴建立联系。为了管理请求和监控前置时间，第三方插件简化了队列管理、Jira 票证编辑和通知。

通过在 Slack 中实现活动生命周期自动化，Spotify Advertising 提高了活动交付率、提高了发布的准时性、实现了跨团队的可见性，并支持基于频道的沟通。这不仅确保广告商能够接触到最相关的受众，还帮助品牌与数百万 Spotify 听众建立可信且持久的联系。