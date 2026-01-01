Spotify Advertising aprovecha el poder de Slack y Salesforce Sales Cloud para aumentar la productividad en un 40 %

Spotify Advertising, que ayuda a establecer conexiones fuertes entre las marcas y los oyentes del servicio de transmisión de audio más popular del mundo, recibe el Premio a la excelencia en las ventas de Slack por utilizar la plataforma para transformar la forma de trabajar de sus equipos y aumentar eficazmente la productividad en un 40 %.

Lanzado en 2006, Spotify cuenta con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo que escuchan, descubren y comparten más de 100 millones de canciones y 5 millones de podcasts. Cuando en 2017 se propuso crear un negocio publicitario que pudiera llegar de forma significativa a millones de usuarios, Spotify sabía que tenía que adoptar un enfoque estratégico.

Compuesta por equipos de ventas, administración de campañas y administración de cuentas, la unidad de negocio de Spotify tenía que ir al unísono para optimizar el éxito. Sin embargo, los debates y la estrategia en torno a las campañas y a las oportunidades solían estar aislados e inconexos a través del correo electrónico, Google Chat y Salesforce.

Al aprovechar Slack y la integración de Salesforce Sales Cloud, Spotify Advertising implementa más de 20 flujos de trabajo para optimizar cada paso del proceso, desde la presentación inicial hasta la finalización de la campaña. Como resultado, el equipo redujo las reuniones y el tráfico de correo electrónico, impulsó los ingresos por ventas publicitarias e incrementó la tasa de entrega de las campañas del 97 % al 99 %, con lo que logró su mejor año hasta la fecha. Además, gracias a la centralización de las comunicaciones y la mejora del intercambio de conocimientos, el equipo es más fuerte y está más capacitado que nunca.

El proceso se centraliza en torno a un canal de Slack, que se crea cuando un vendedor actualiza una oportunidad en Salesforce con una solicitud de propuesta. Las partes interesadas internas pertinentes se agregan automáticamente y se les brinda información clave a lo largo del ciclo.

Antes de Slack, a los gerentes de campaña les resultaba difícil hacer un seguimiento de cada elemento una vez que las campañas estaban en marcha. Para aumentar la eficiencia, Spotify sacó el máximo partido de la API de Slack para crear un bot de ritmo que envía alertas desde servidores publicitarios (GAM y Megaphone) directamente a los canales de Slack pertinentes. Esto aumenta la visibilidad y elimina la necesidad de que los gerentes lo supervisen todo manualmente. Además, hace que los equipos sean capaces de superar las expectativas de los clientes.

“Si no usas Slack para tu negocio, te estás perdiendo la opción ganadora. Slack es la plataforma de productividad para las ventas publicitarias de Spotify. Cada vez movemos más parte del negocio mediante Slack y Salesforce, por lo que su valor es irrefutable.” Stephen Satzberg Director de estrategia y operaciones de negocio, Spotify

Spotify Advertising también conecta directamente con 150 socios en el extranjero al llevar sus procesos a Slack Connect. Para administrar solicitudes y controlar los plazos, un complemento de terceros optimiza la administración de colas, la modificación de tickets de Jira y las notificaciones.

Al automatizar el ciclo de vida de sus campañas en Slack, Spotify Advertising aumentó las tasas de entrega de campañas, mejoró la puntualidad de los lanzamientos, permitió la visibilidad entre equipos y dominó la comunicación basada en canales. Todo esto no solo garantiza que los anunciantes lleguen a los públicos más pertinentes, sino que también ayuda a las marcas a establecer conexiones auténticas y duraderas con millones de oyentes de Spotify.