Slack과 Salesforce Sales Cloud의 강력한 기능을 통해 생산성을 40% 높인 Spotify Advertising

세계에서 가장 인기 있는 오디오 스트리밍 서비스의 브랜드와 청취자 간의 강력한 연결을 구축해 주는 Spotify Advertising은 Slack을 사용해 팀의 업무 방식을 혁신하고 생산성을 40%까지 효과적으로 향상시킨 점을 인정받아 Slack에서 선정하는 세일즈 엑설런스 어워드를 수상하게 되었습니다.

2006년에 출시된 Spotify는 1억 개 이상의 트랙과 5백만 개 이상의 팟캐스트 타이틀을 청취하고 발견하며 공유하는 5억 명 이상의 전 세계 사용자를 보유하고 있습니다. 수백만 명의 사용자에게 의미 있게 다가갈 수 있는 광고 비즈니스를 구축하던 2017년, Spotify는 전략적인 접근 방식이 필요함을 깨달았습니다.

영업, 캠페인 관리, 계정 관리 팀으로 구성된 Spotify 사업부는 성공을 최적화하기 위해 정보를 공유해야 했지만, 캠페인이나 기회에 대한 논의와 전략은 이메일, Gchat, Salesforce에 각각 고립되고 단절되는 경우가 많았습니다.

Spotify Advertising은 Slack과 Salesforce Sales Cloud 통합을 활용해 20개 이상의 워크플로를 배포하여 첫 번째 피치부터 캠페인 완료에 이르기까지 각 프로세스의 단계를 간소화합니다. 그 결과 팀은 회의와 이메일 사용량을 줄이고 광고 영업 수익을 늘렸으며 캠페인 게재율을 97%에서 99%로 높여 역대 최고의 한 해를 보냈습니다. 또한 중앙화된 커뮤니케이션과 개선된 지식 공유 덕분에 팀은 그 어느 때보다 강력하고 힘 있는 역량을 갖추게 되었습니다.

이 프로세스는 영업 사원이 제안 요청을 통해 Salesforce에서 영업 기회를 업데이트할 때 생성되는 Slack 채널을 중심으로 중앙화됩니다. 관련된 내부 이해 관계자는 모두 자동으로 추가되고 주기 내내 주요 세부 정보에 대한 알림을 받습니다.

Slack을 사용하기 전에는 캠페인 관리자가 캠페인 진행 중에 모든 광고 항목을 추적하기가 어려웠습니다. 효율성을 높이기 위해 Spotify는 Slack의 API를 활용하여 광고 서버(GAM 및 Megaphone)에서 관련 Slack 채널로 직접 알림을 전송하는 페이싱(pacing) 봇을 구축했습니다. 이렇게 하면 가시성은 향상되고 관리자가 모든 것을 수동으로 모니터링할 필요가 없어짐에 따라, 팀이 고객의 기대치를 뛰어넘을 수 있습니다.

“비즈니스에 Slack을 사용하지 않는다면 확실한 승자를 놓치고 있는 것입니다. Slack은 Spotify의 광고 영업를 위한 생산성 플랫폼입니다. 저희는 Slack과 Salesforce를 통해 점점 더 많은 비즈니스를 운영하고 있으며 그 가치는 더이상 의심의 여지가 없습니다.” Spotify 비즈니스 전략 및 운영 이사 Stephen Satzberg

Spotify Advertising은 또한 Slack Connect에서 프로세스를 확장하여 150개의 해외 파트너와 직접 연계합니다. 요청 건을 관리하고 리드 타임을 모니터링하기 위해 타사 플러그인을 사용하면 대기 작업 관리, Jira 티켓 편집, 알림을 간소화할 수 있습니다.

Slack에서 캠페인 수명 주기를 자동화함으로써 Spotify Advertising은 캠페인 게재율을 높이고, 출시 시간을 엄수하며, 팀 간 가시성을 확보하고, 채널 기반 커뮤니케이션을 강화할 수 있었습니다. 이를 통해 광고주가 가장 관련성 높은 잠재 고객과 닿을 수 있을 뿐 아니라 브랜드들이 수백만 명의 Spotify 청취자와 진정성 있고 지속적인 유대감을 형성할 수 있도록 지원합니다.