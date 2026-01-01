Spotify Advertising exploite la puissance de Slack et de Salesforce Sales Cloud pour augmenter sa productivité de 40 %

Spotify Advertising facilite le développement de liens puissants entre les marques et les auditeurs du service de streaming audio le plus populaire au monde. L’entreprise reçoit le Prix d’excellence commerciale de Slack pour avoir utilisé la plateforme afin de transformer la façon dont ses équipes travaillent et augmenté sa productivité de 40 %.

Lancé en 2006, Spotify compte plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde qui écoutent, découvrent et partagent plus de 100 millions de titres et 5 millions de podcasts. Lorsque l’entreprise s’est lancée, en 2017, dans la création d’une activité publicitaire capable d’atteindre des millions d’utilisateurs, elle savait qu’elle devrait adopter une approche stratégique efficace.

Composé d’équipes de vente, de gestion des campagnes et de gestion des comptes, le service commercial de Spotify devait rester coordonné pour optimiser sa réussite. Néanmoins, les discussions et la stratégie relatives aux campagnes et aux opportunités étaient souvent cloisonnées et dispersées dans les e-mails, Gchat et Salesforce.

S’appuyant sur Slack et l’intégration Salesforce Sales Cloud, Spotify Advertising déploie plus de 20 flux de travail pour rationaliser chaque étape du processus, de la première présentation à la fin de la campagne. Ainsi, l’équipe a réduit le nombre de réunions et d’échanges d’e-mails, augmenté le chiffre d’affaires des annonces et fait passer le taux de réussite de ses campagnes de 97 % à 99 %, ce qui lui a permis d’enregistrer sa meilleure année à ce jour. De plus, grâce à la centralisation des communications et à l’amélioration du partage des connaissances, l’équipe est plus forte et plus autonome que jamais.

Le processus est centralisé autour d’un canal Slack, qui est créé lorsqu’un vendeur met à jour une opportunité dans Salesforce avec une demande de proposition. Tous les intervenants internes concernés sont automatiquement ajoutés et informés des détails clés tout au long du cycle.

Avant Slack, il était difficile pour les responsables de campagne de suivre chaque élément une fois les campagnes lancées. Pour gagner en efficacité, Spotify s’est appuyé sur l’API de Slack pour créer un Bot de stimulation qui envoie les alertes des serveurs publicitaires (GAM et Megaphone) directement dans les canaux Slack concernés. Cela accroît la visibilité tout en évitant aux responsables de devoir tout contrôler manuellement, et cela permet aux équipes de dépasser les attentes des clients.

« Si vous n’utilisez pas Slack pour votre entreprise, vous passez à côté d’un atout majeur. Slack est la plateforme de productivité pour les ventes publicitaires de Spotify. Nous transférons de plus en plus d’activités dans Slack et Salesforce, car leur valeur est incontestable. » Stephen Satzberg Directeur, stratégie commerciale et opérations, Spotify

Spotify Advertising communique également directement avec ses 150 partenaires externes en étendant ses processus grâce à Slack Connect. Pour gérer les demandes et contrôler les délais, un plug-in tiers rationalise la gestion des files d’attente, les modifications des tickets Jira et les notifications.

En automatisant le cycle de vie de ses campagnes dans Slack, Spotify Advertising a amélioré les taux de livraison des campagnes, la ponctualité des lancements, a généré une visibilité transverse et mis en place une communication par canaux. Cela permet non seulement aux annonceurs de mieux cibler les différentes audiences, mais aussi aux marques d’établir des liens authentiques et durables avec les millions d’auditeurs de Spotify.