Spotify Advertising erhöht mit der Power von Slack und Salesforce Sales Cloud seine Produktivität um 40 %

Spotify Advertising trägt dazu bei, starke Verbindungen zwischen Marken und Hörer:innen des weltweit beliebtesten Audio-Streaming-Dienstes aufzubauen, und wird von Slack für die Transformation der Arbeitsweise seiner Projekt-Teams und die effektive Steigerung seiner Produktivität um 40 % mithilfe von Slack mit der Auszeichnung Exzellenter Vertrieb ausgezeichnet.

Spotify wurde 2006 gegründet und hat weltweit mehr als 500 Millionen Hörer:innen, die über 100 Millionen Titel und 5 Millionen Podcasts hören, entdecken und teilen. Als Spotify 2017 mit dem Aufbau eines Werbegeschäfts begann, das Millionen von Hörer:innen effektiv erreichen konnte, wusste das Unternehmen, dass es strategisch vorgehen musste.

Die Geschäftseinheiten von Spotify, bestehend aus Vertriebs-, Kampagnenmanagement- und Account-Management-Teams, mussten sich zur Erfolgsoptimierung abstimmen, aber die Gespräche und Strategien rund um Kampagnen und Opportunities waren oft isoliert und über E-Mails, Gchat und Salesforce verstreut.

Spotify Advertising arbeitet mit Slack und der Salesforce Sales Cloud-Integration und setzt mehr als 20 Workflows ein, um jede Phase des Prozesses zu optimieren – vom ersten Pitch bis zum Abschluss der Kampagne. Infolgedessen konnte das Projekt-Team die Anzahl der Meetings und E-Mails reduzieren, die Einnahmen aus dem Anzeigenverkauf steigern und die Auslieferungsquote seiner Kampagnen von 97 % auf 99 % erhöhen, sodass es sein bisher bestes Jahr verzeichnen konnte. Darüber hinaus ist das Projekt-Team dank der zentralen Kommunikation und des verbesserten Wissensaustauschs stärker und leistungsfähiger denn je.

Im Mittelpunkt des Prozesses steht ein Slack-Channel, der erstellt wird, wenn ein Verkäufer eine Opportunity in Salesforce mit einer Angebotsanfrage aktualisiert. Alle relevanten internen Personen werden automatisch hinzugefügt und während des gesamten Zyklus über wichtige Details informiert.

Vor der Einführung von Slack war es für Kampagnenmanager:innen schwierig, nach Start einer Kampagne jeden einzelnen Aspekt zu verfolgen. Zur Steigerung der Effizienz hat Spotify mithilfe der Slack-API einen Pacing Bot entwickelt, der Benachrichtigungen von Anzeigenservern (GAM und Megaphone) direkt an die entsprechenden Slack-Channels sendet. Das erhöht die Transparenz, erspart den Manager:innen jedoch die manuelle Überwachung des Ablaufs und ermöglicht es den Projekt-Teams, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.

„Wenn man Slack nicht für sein Unternehmen nutzt, verpasst man einen klaren Wettbewerbsvorteil. Slack ist die Produktivitätsplattform für den Anzeigenverkauf bei Spotify. Wir wickeln unserer Geschäfte immer mehr über Slack und Salesforce ab, und ihr Mehrwert ist unbestritten.“ Stephen Satzberg Director, Business Strategy and Operations, Spotify

Spotify Advertising vernetzt sich auch direkt mit 150 Offshore-Partner:innen, indem es seine Prozesse in Slack Connect erweitert. Für die Verwaltung von Anfragen und die Überwachung von Vorlaufzeiten optimiert ein Plug-in eines Drittanbieters die Verwaltung von Warteschlangen, die Bearbeitung von Jira-Tickets und Benachrichtigungen.

Durch Automatisierung des Kampagnen-Lebenszyklus in Slack konnte Spotify Advertising die Auslieferungsquote von Kampagnen erhöhen, die Pünktlichkeit von Launches verbessern, teamübergreifende Transparenz ermöglichen und die Channel-basierte Zusammenarbeit fördern. Dadurch wird nicht nur sichergestellt, dass Werbetreibende die relevanten Zielgruppen erreichen, sondern auch, dass Marken authentische und dauerhafte Beziehungen zu Millionen von Spotify-Hörer:innen aufbauen können.