Spotify Advertising 運用 Slack 和 Salesforce Sales Cloud 將生產力提高 40%

Spotify Advertising 使用 Slack 推動團隊工作方式轉型，帶動生產力提升 40%，協助品牌和全球最熱門音訊串流服務的聽眾建立強大聯繫，因此榮獲 Slack 的卓越銷售獎。

Spotify 在 2006 年推出，至今提供超過 1 億首歌曲和 500 萬集 Podcast，供全球超過 5 億名使用者聆聽、探索及分享。Spotify 在 2017 年開始經營廣告業務，這些廣告勢必會大範圍觸及數百萬名使用者，當時他們就知道，內部必須從戰略的角度採取適當的工作方式。

Spotify 的業務單位由銷售、行銷活動管理和帳號管理團隊組成，各團隊必須時時同步業務進度，以創造最大的成功機會，但與行銷活動和商機相關的討論和策略時常分散於電子郵件、Gchat 和 Salesforce 各處，雜亂無章。

Spotify Advertising 利用 Slack 和 Salesforce Sales Cloud 整合部署超過 20 種工作流程，簡化從初次推銷到完成行銷活動過程中的每個階段。因此，團隊得以減少開會和透過電子郵件來回溝通的次數、提升廣告銷售營收，並將行銷活動的執行率從 97% 提高至歷年最佳的 99%。此外，透過集中式的溝通管道和更健全的知識分享程序，團隊因此變得更強大，工作表現更優異。

賣家在 Salesforce 發出提案請求更新商機時，團隊就會建立相應的 Slack 頻道，之後所有相關的溝通工作就會透過這個頻道來進行。系統會將內部所有相關人員自動加入，這些人員會在工作進行期間收到重要詳細資料的通知。

使用 Slack 之前，行銷活動經理很難在行銷活動開始執行後，確實追蹤所有項目。為了提高效率，Spotify 利用 Slack 的 API 建立「工作進展」機器人，將來自廣告伺服器 (GAM 和 Megaphone) 的警示直接傳送到相關的 Slack 頻道。這麼做可以提高人員對工作的掌握程度，但管理員無需手動監控所有事務，就能協助團隊交出超乎客戶期待的表現。

「如果你的公司沒有使用 Slack，你會錯過大幅領先同業的機會。Slack 是 Spotify 廣告銷售的生產力平台。我們正在將越來越多業務移動到 Slack 和 Salesforce 上，Slack 為我們帶來的價值顯而易見。」 Spotify 業務策略和營運總監 Stephen Satzberg

Spotify Advertising 也透過 Slack Connect 擴展流程，與 150 個海外合作夥伴直接聯繫。為了管理請求和監控前置時間，他們更利用第三方外掛程式，簡化佇列管理、Jira 支援單編輯和通知等工作。

Spotify Advertising 在 Slack 中將行銷活動生命週期自動化，藉以提高行銷活動的執行率、讓活動更準時上線、提升跨團隊的掌握能力，並支援以頻道為主的溝通管道。這不只能確保廣告客戶觸及最相關的受眾，還能協助品牌與數百萬名 Spotify 聽眾建立真實而長久的關係。