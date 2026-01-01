Spotify Advertising usa o Slack e a Salesforce Sales Cloud para aumentar a produtividade em 40%

Por ajudar a construir fortes conexões entre marcas e ouvintes do serviço de streaming de áudio mais popular do mundo, por usar o Slack para transformar a forma como equipes trabalham e por aumentar a produtividade em 40%, a Spotify Advertising está recebendo o Prêmio de Excelência em Vendas do Slack.

Lançado em 2006, o Spotify tem mais de 500 milhões de usuários no mundo que escutam, descobrem e compartilham mais de 100 milhões de músicas e 5 milhões de podcasts. Em 2017, quando a empresa decidiu criar um negócio de publicidade que alcançasse de forma significativa milhões de usuários, o Spotify sabia que seria necessária uma abordagem estratégica.

Composta por vendas, gerenciamento de campanhas e equipes de gestão de conta, a unidade de negócios do Spotify precisava estar alinhada para obter sucesso. No entanto, muitas vezes as discussões e estratégias para campanhas e oportunidades ficavam isoladas em e-mails, no chat do Google e na Salesforce.

Com o uso do Slack e da integração com a Salesforce Sales Cloud, a Spotify Advertising implanta mais de 20 fluxos de trabalho para simplificar cada fase do processo, da primeira proposta até a conclusão da campanha. Dessa forma, a equipe diminuiu o número de reuniões e a troca de e-mails, aumentou a receita de vendas de publicidade e elevou a taxa de veiculação de campanhas de 97% para 99%, para ter o melhor ano até o momento. E mais: graças à centralização da comunicação e à melhoria no compartilhamento de conhecimento, a equipe está mais fortalecida e capacitada do que nunca.

O processo é centralizado em um canal do Slack, criado quando um vendedor atualiza uma oportunidade na Salesforce com uma solicitação de proposta. Todas as partes interessadas internas relevantes são adicionadas e notificadas automaticamente sobre os principais detalhes ao longo do ciclo.

Antes do Slack, era difícil para gerentes de campanhas acompanharem cada item de linha durante a execução. Para aumentar a eficiência, o Spotify usou a API do Slack a fim de criar o Pacing Bot, que envia alertas dos servidores de anúncios (GAM e Megaphone) direto aos canais relevantes no Slack. Isso aumenta a visibilidade, mas elimina a necessidade de gerentes monitorarem tudo manualmente, além de permitir que equipes excedam as expectativas dos clientes.

“Se você não usa o Slack na sua empresa, está perdendo muito. O Slack é a plataforma de produtividade para as vendas de publicidade do Spotify. Estamos migrando cada vez mais nosso negócio para o Slack e a Salesforce, e o valor agregado é inquestionável.” Stephen Satzberg Diretor de estratégia comercial e operações, Spotify

A Spotify Advertising também se conecta diretamente a 150 parceiros internacionais pela extensão dos projetos no Slack Connect. Para gerenciar solicitações e monitorar os tempos de produção, um plug-in de terceiros simplifica a administração de filas, as edições de tíquetes do Jira e as notificações.

Com a automatização do ciclo de vida das campanhas no Slack, a Spotify Advertising aumentou a taxa de veiculação de campanhas e a pontualidade dos lançamentos, deu visibilidade do processo para todas as equipes e defendeu a comunicação por canais. Isso garante não apenas que os anunciantes alcancem os públicos mais relevantes, mas também ajuda as marcas a criarem conexões reais e duradouras com os milhões de ouvintes do Spotify.