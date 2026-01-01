Spotify Advertising aprovecha las ventajas de Slack y Salesforce Sales Cloud para mejorar su productividad en un 40 %

Spotify Advertising, que ayuda a crear conexiones entre marcas y oyentes en el servicio de streaming de audio más popular del mundo, ha recibido nuestro Premio a la excelencia en las ventas por utilizar Slack para transformar la manera de trabajar de sus equipos y aumentar su productividad en un 40 %.

Spotify, que se lanzó en 2006, cuenta con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo que escuchan, descubren y comparten más de 100 millones de canciones y 5 millones de podcasts. Cuando, en 2017, decidieron crear una empresa de publicidad que pudiera ayudar a las marcas a llegar a millones de usuarios, Spotify decidió adoptar una metodología estratégica.

La unidad de negocios de Spotify, compuesta por equipos de administración de cuentas, campañas y ventas, necesitaba trabajar en la misma dirección para garantizar el éxito de la iniciativa. Sin embargo, las decisiones sobre las estrategias de las campañas y las oportunidades de crecimiento solían quedar aisladas entre sus soluciones de correo electrónico, chat y Salesforce.

Gracias a Slack y la integración de Salesforce Sales Cloud, Spotify Advertising es capaz de implementar más de 20 flujos de trabajo para optimizar todas las partes del proceso, desde las primeras ideas hasta la finalización de las campañas. Como resultado, el equipo ha conseguido reducir el número de reuniones y correos electrónicos, y ha mejorado los ingresos por ventas publicitarias y su tasa de finalización de campañas de un 97 % a un 99 %, su mejor dato anual. Además, gracias a las comunicaciones centralizadas y a que pueden compartir información de una manera mejor, el equipo se siente más fuerte y confiado que nunca.

El proceso se centraliza usando un canal de Slack, que se crea cuando un vendedor actualiza una oportunidad en Salesforce con una solicitud de propuestas. Todas las partes involucradas internas se añaden automáticamente y se les envía una notificación con los detalles clave durante todo el proceso.

Antes de usar Slack, a los administradores de campañas les resultaba muy difícil controlarlo todo una vez iniciadas las campañas. Para aumentar la eficiencia de sus equipos, Spotify utilizó la API de Slack para crear un bot de control que envía alertas de los servidores publicitarios (GAM y Megaphone) directamente a los canales de Slack correspondientes. De esta manera, se aumenta la visibilidad y se evita que los administradores tengan que supervisar todo de forma manual. Además, permite a los equipos satisfacer y superar las expectativas de los clientes.

“Si no utilizas Slack en tu negocio, te aseguro que estás desaprovechando una oportunidad buenísima. Slack es la plataforma de productividad para las ventas publicitarias de Spotify. Cada vez gestionamos más negocios usando Slack y Salesforce. Su valor es incuestionable para nosotros”. Stephen Satzberg Director de Estrategia Empresarial y Operaciones, Spotify

Spotify Advertising también se conecta con 150 socios externos directamente integrando sus procesos en Slack Connect. Para administrar solicitudes y supervisar los plazos de los clientes potenciales, un complemento de terceros optimiza la gestión de colas, los cambios de los tickets y las notificaciones de Jira.

Gracias a que Spotify Advertising automatiza las campañas en Slack, ha conseguido aumentar su tasa de finalización, lo que ha mejorado también la puntualidad de los lanzamientos, así como la visibilidad entre equipos y ha convertido a los canales en la forma principal de comunicación. Esto no solo garantiza que los anunciantes consigan llegar a los públicos que buscan, también ayuda a las marcas a crear conexiones auténticas y duraderas con millones de oyentes de Spotify.